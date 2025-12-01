美妝藝術化！聯乘美妝開箱：愛麗絲、寵物小精靈跨界聯乘跳入美妝

【聯乘美妝/聯乘彩妝推介/Beauty Unbox】跨界聯乘已經不是新鮮事，除了時尚單品外，美妝護膚界亦不時推出聯乘好物，外觀與內容都同樣吸睛，不單粉絲會想入手，就連普通女生亦會被包裝所吸引到！今次「01女生」就為大家開箱三款聯乘美妝，當中包括Bobbi Brown x 迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》限量系列、Hourglass x Sasha Unisex 的限量 2025 節日系列以及ANESSA meets Pokémon 聯乘系列，看看那款會激起你的購買慾？



聯乘美妝推介｜Bobbi Brown x 迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》限量系列

不論是迪士尼迷或偏好經典童話故事的，應該對《愛麗絲夢遊仙境》都不太陌生。今次愛麗絲、白兔先生、瘋帽子、柴郡貓等角色跳入Bobbi Brown多款經典產品中，從護膚到美妝單品上均重現童話的經典場景。

聯乘美妝推介｜Bobbi Brown x 迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》限量系列（李樂瑤 攝）

聯乘美妝開箱｜愛麗絲夢游仙境8色盤 HK$685



眼影外盒設有漂浮的愛麗絲與主角圖案，加上紅心皇后的卡牌符碼點綴，內盒壓紋亦有超可愛小茶杯、懷錶與瘋帽子壓紋，最特別色號亦用上童話代號，滿載童話元素。

聯乘美妝開箱｜無重輕霧氣墊粉底 HK$450



喜愛擁有控油與保濕功效的底妝，不妨入手這款無重輕霧氣墊粉底，能夠打造有如第二層肌膚般的霧光妝效。今次粉底披上柴郡貓的童趣外殻，加上陀螺形的黑色背景，可愛又具收藏價值！

Bobbi Brown 無重輕霧氣墊粉底 12g HK$450（李樂瑤 攝）

聯乘美妝開箱｜透薄超柔粉餅 HK$420



愛麗絲迷絕不錯過，粉餅內外均充滿愛麗絲：金色花紋結合愛麗絲掉落的圖案，粉餅內亦壓有驚訝的愛麗絲圖案。第三代的粉餅更融入強效控油成分與先進模糊肌膚技術，能夠帶來長達12小時的長效控油和16小時持久定妝力。

聯乘美妝開箱｜極緻奢華柔絲唇膏 HK$350



今次極緻奢華柔絲唇膏亦換上限量包裝，金色調加上愛麗絲圖案，唇膏管身亦用上間條紋設計，另外不規則的唇膏外殻更添奢華玩味感。

聯乘美妝推介｜ Hourglass x Sasha Unisex 限量 2025 節日系列

Hourglass 每年歲未都會以圍繞6 色 Ambient Lighting 彩盤打造出限量節日系列，每次都會引來一陣瘋搶熱潮。今次與烏克蘭刺青藝術家 Sasha Unisex 合作，以自然與動物為靈感，打造出數款節日限量單品，限量版包含靈鹿、天鵝和狐狸主題禮盒。

聯乘美妝推介｜ Hourglass x Sasha Unisex 限量 2025 節日系列（品牌提供）

聯乘美妝開箱｜Hourglass x Sasha Unisex 限量 2025 節日系列



如果想要實用與顏值兼備的話，天鵝外盒插畫高雅同時代表美善、勇敢，一盒解決高光、定妝與腮紅需要。暖調粉金配色，今次更有三款全新腮紅、古銅色亮膚粉和亮顏粉，可以一次過達到修容提亮與增加膚色光澤度的妝效。

聯乘美妝推介｜ ANESSA meets Pokémon 聯乘系列

勾起童年回憶的聯乘！今年ANESSA 再度與Pokémon推出聯名系列，今次更包括新朋友Sprigatito新葉喵、Piplup波加曼，加上限量版環保紙盒包裝，寶可夢迷絕對不容錯過！

聯乘美妝開箱｜極防水美肌UV乳液(限定版) SPF50+ PA++++ HK$219



防曬絕對是一年四季都同樣重要的事，換上限定包裝的「小金瓶」能夠防水、防汗、防濕氣，更通過皮膚科醫生測試，並無致粉刺成份，可以安全高效地守護肌膚免受紫外線傷害。