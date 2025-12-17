精華油推薦｜4大正確使用方法＋冬日護膚必備：GIVENCHY、雪肌精

【精華油正確使用方法｜精華油推薦】冬季的天氣乾燥，容易使肌膚屏障受損和水分流失，不妨可以試著在護膚程序中加入精華油，有效深層滋潤鎖水、修護受損脂質、調節油水平衡等，使肌膚回復至健康有光澤。這次「01女生」為大家集合了多款不同功效的精華油，以及分享如何正確使用精華油。



精華油在冬季護膚中是非常重要的一步，它能滲透肌膚，形成保護膜，有效鎖住水分，防止水分流失，解決乾燥龜裂問題。以下是精華油的多種使用方法：

1. 與面霜混合使用：在保濕精華後，可將精華油滴入面霜中混合，可加強鎖水保濕。

2. 單獨使用：取幾滴精華油，輕輕配臉部及頸部按摩手法，可幫助淋巴循環及放鬆肌肉。

3. 妝前/上妝時：混合一滴精華油至妝前護膚品或粉底液，可增加底裝服貼度和光澤感。

4. 油性肌/痘痘肌/夏天：可以選擇成分純淨及能調理油脂的精華油，質地會較輕盈和易吸收，可改善出油和痘痘問題。

是精華油的多種使用方法（freepik）

精華油推薦

精華油推薦1. GIVENCHY 黑鑽奢華極緻精華油 Le Soin Noir Oil 30ml HK$2,300

GIVENCHY 所推出的黑鑽奢華極緻精華油，為肌膚質感與彈性，帶來即時且持久的效果。萃取自黑鑽海藻的核心成分Black SapTM，能深入煥活肌底，減淡歲月痕跡。其修護能量更結合了十種珍貴植物油分及角鯊烷複合精華，為肌膚注入深層營養與滋養能量。僅需數滴，即可令肌膚觸感變得更柔滑、彈潤，膚色亦更均勻透亮。

精華油推薦1. GIVENCHY 黑鑽奢華極緻精華油 Le Soin Noir Oil 30ml HK$2,300（品牌提供）

精華油推薦2. 雪肌精 BLUE 光彩美容精華油 30mL HK$420

雪肌精所推出的光彩美容精華油，以濃潤的油分將肌膚包覆，提供豐富的滋潤能調理出光澤透亮和充滿生命力，宛如天氣放晴般沒有黯沉。蘊含紅花油和橄欖油果油等精選天然植物油，質地具高度緩衝性，最適合用於按摩，也可作為按摩油使用。用後肌膚柔嫩飽滿，營造柔嫩好氣色肌膚，適合想擁有活力肌膚以及在意肌膚暗沉的人。

精華油推薦2. 雪肌精 BLUE 光彩美容精華油 30mL HK$420（品牌提供）

精華油推薦3. NUXE 多效滋養護理油50ml HK$240；100ml HK$380

法國植萃保養品牌NUXE的經典多效滋養護理油不論冬季和夏季，適用於面部、身體和頭髮的全天候多功效精華油，配方結合7種珍貴植物油，分別是澳洲堅果、榛子、琉璃苣、甜杏仁、山茶花、摩洛哥堅果和椿花，可為臉部及身體提供持久的保濕丶滋養並強化肌膚屏障功能，其獨特的乾油稠度貿地，能夠快速滲透於皮膚底層，讓皮膚保持良好狀態。

精華油推薦3. NUXE 多效滋養護理油50ml HK$240；100ml HK$380（品牌提供）

精華油推薦4. GROWN ALCHEMIST SKIN RENEWAL FACIAL OIL 活膚修護精華油 25ml HK$400

GROWN ALCHEMIST所推出的活膚修護精華油，蘊含玫瑰果油、琉璃苣油、沙棘油等珍貴植物精粹，深層滋養肌膚，鎖水保濕。採用獨特配方有效對抗自由基，延緩衰老，改善肌膚暗沉，恢復健康光澤。使用後肌膚水潤飽滿，柔軟有彈性，煥發年輕活力。長期使用可強化肌膚屏障功能，提升肌膚抗壓能力，打造細緻透亮膚質。適合各種膚質，尤其適合乾燥缺水及敏感肌膚。

精華油推薦4. GROWN ALCHEMIST SKIN RENEWAL FACIAL OIL 活膚修護精華油 25ml HK$400（品牌提供）

精華油推薦5. GLYCEL 活效精華油 20ml HK$490

GLYCEL 的活效精華油，採用奇蹟修護成分源自8大活膚油，分別是薰衣草油、摩洛哥堅果油、山茶花油、玫瑰果油、安第羅巴果油、亞麻薺籽油、向日葵花精華及角鯊烯，與8大細胞修護元素，為肌膚帶來全面修護。能深層淨化並強效滋養肌膚，並促進膠原蛋白合成，有效淡化細紋，撫平皺紋。

精華油推薦5. GLYCEL 活效精華油 20ml HK$490（圖片來源： GLYCEL官網）

精華油推薦6. Noble Panacea 臻顏再生滋養緊緻精華油 30片 HK$3,059

Noble Panacea 的臻顏再生滋養緊緻精華油運用品牌專利的突破性OSMV™技術，這革命性技術以純淨油質形式包裹水溶性透明質酸，為肌膚帶來前所未有的深層滋潤與全面保濕。透明質酸的延時釋放能確保立即、深入及持久的保濕效果。臻顏再生滋養緊緻精華油的其他關鍵成分還特別針對促進膠原蛋白及彈性蛋白生成，顯著減少細紋與皺紋，柔化肌膚並修復脂質屏障，使用後肌膚展現出如露珠般的潤澤、光彩照人的滋潤效果。