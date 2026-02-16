玫瑰香水推薦2026｜由甜美少女到神秘奢華：FENDI、Chloé、KAYALI

玫瑰香水推薦｜玫瑰香調，總會讓人聯想到「浪漫」和「優雅」。但其實玫瑰的特質是多變的，尤其透過搭配木質、辛香、果香、美食調等，帶來甜蜜初戀的感覺、成熟自信的女人味或是神秘的魅力，每一款玫瑰香水都有其獨特之處。這次「01女生」精選了多款不同風格的玫瑰香調香水，每一款都有著不同的魅力。



玫瑰香水推薦1. CHANEL N°5 Eau de Parfum 100ml HK$1,620

CHANEL的經典N°5 香水，由Gabrielle Chanel女士與調香師Ernest Beaux共同創作的，當時希望這款香氣是獨特的存在，在設計上花了不少小心思。N°5 香水是一款結合了玫瑰、茉莉、橙花油、檀香木等的繁花乙醛調香水，香氣充滿活力，讓人難忘。

玫瑰香水推薦2. Chloé Eau de Parfum Lumineuse 30ml HK$815

Chloé Eau de Parfum Lumineuse香氛如少女般活潑甜美，其創作靈感來自剛採摘的玫瑰花在陽光下閃耀著金光的美麗畫面。香氛展示玫瑰的馥郁和複雜層次，並揉合茉莉花的柔和香氣，交織出散發陽光氣息、近乎性感的花香。其後雲呢嗱將香氛的花香昇華，柔和及琥珀的香氣使香調更豐沛誘人，柔美飽滿。

玫瑰香水推薦3. FENDI Dolce Bacio 100ml HK$2,700

FENDI Dolce Bacio 是一款豐富、有層次感且充滿故事性的花香調香水，如花園俯瞰城市的一款香水，充滿綠意和花卉、木質和泥土氣息。香水是以大馬士革玫瑰、陽光的杏桃和乾燥煙燻的印尼廣藿香為主的香水，被形容為臉頰上的甜蜜一吻，猶如融合了羅馬玫瑰園的浪漫與陽光，既有天鵝絨般的玫瑰柔美，又有杏子的甜美，並伴有廣藿香的乾燥木質氣息，整體感覺是綠意花香與木質泥土的融合，充滿故事性與記憶點。

玫瑰香水推薦4. KAYALI Fleur Majesty Rose Royale | 31 香⽔ 100ml HK$1,260

KAYALI Fleur Majesty Rose Royale，香氣的核心是一束質感細緻、粉狀的玫瑰花束，極其優雅而浪漫。再融入清新的綠梨、甜美桃子、迷人玫瑰、細緻粉色牡丹、粉香紫羅蘭木和珍貴紫色麝香﹐展現出浪漫又讓人難忘的香氣。最後在琥珀香氛上，結合了麝香、焦糖、香草以及Ambrox和香根草，形成了一股溫暖而強烈的香氣餘韻。

玫瑰香水推薦5. SANTA MONICA Morning Rose EDT 50ml HK$338

系列當中的Morning Rose 是一款帶有甜美馥郁花果香調的香水，香氣猶如在清晨時分，大馬士革玫瑰上點綴著一顆顆晶瑩的露珠，細膩帶出淡雅的玫瑰花蜜香氣。其後融合了荔枝、琥珀與木質香氣，營造出浪漫清新的氛圍。