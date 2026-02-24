莎拉的真偽人生｜出道十三年仍像少女！演技精靈申惠善4大保養法

繼古裝喜劇《哲仁王后》 與大熱漫改韓劇《今生也請多指教》後， 近期申惠善（신혜선）於《莎拉的真偽人生》 中出演擁有不同化名的「金莎拉」，角色中身份與階層轉換而展現的精湛演技，令她再度成為話題焦點！除了亮眼演技外，劇中多套時裝服飾與妝髮亦突顯出申惠善的外貌特點，到底如何打造她吹彈可破的肌膚與八頭身身材？



擁有「演技精靈」之稱的申惠善，早於2012年透過《學校2013》以配角出道，多年來參演不同影視作品，完全看不出她已經36歲！

申惠善的精湛演技再度成為話題焦點！由「睦佳熙」、「荳兒」、「金恩才」、「金莎拉」到「金美靜」，劇中每次的角色切換，正正呼應「真假」的成長與變化 (《莎拉的真偽人生》劇照)

申惠善瘦身保養｜極簡保養

為了維持肌膚好狀態， 申惠善的日常護理秘訣就是選擇極簡保養，重點選擇輕盈的保濕產品，例如保濕噴霧、保濕乳液等。惠善更曾在節目中分享自己平日愛以淡妝示人，只會搽抹BB霜，盡量少化眼妝以減低拉扯肌膚。當需要拍攝或出席重要活動時，才會化全妝，出席前亦會勤敷面膜以加強護理。

申惠善出道十三年仍像少女! (IG@shinhs831)

申惠善瘦身保養｜按摩消水腫

每次看到申惠善，都會被她的側臉與流暢的肩頸線而吸引。能訓練出如此明確的下顎線與直角肩，秘訣原是在於每日按摩！惠善曾在美妝綜藝節目《Get it Beauty》中分享，她每次卸妝時都會利用卸妝霜按摩，為了促進循環、消水腫，更特別重點按壓法令紋、下巴等位置，甚至讓整臉都會按到微發紅的程度才停手。

申惠善瘦身保養｜唇部針對護理

除了臉部線條流暢度，申惠善亦相當重視唇部保養，為了解決乾唇的困擾，她平日亦會利用唇膜、唇油等高滋潤護唇產品。當拍吻戲或需要大頭近鏡的場口時，她在《Get it Beauty》中分享自己會急敷數分鐘唇膜，之後並不是抹掉，反而是輕拍吸收，讓保濕精華完全滲入唇部。

申惠善瘦身保養｜輕斷食

擁有172cm、八頭身的高挑身材，不少人都會誤以為申惠善亦是以運動維持身材，她卻坦言自己不愛運動，同時亦是容易發胖的體質，為了維持體重其實付出不少努力，才能長期維持在49kg左右的體重。

為了打造能量缺口，她採用「輕斷食」的方式，一天只吃一餐，加上睡眠時間，雖然一天當中差不多有13到15小時都是空腹狀態，不過那一餐就能盡情享受自己喜愛的食物。