柑橘調香水推薦｜春夏一定要擁有的療癒香氣：BVLGARI 、VERSACE

【柑橘調香水｜春夏香水】柑橘調的香水有清新、酸酸甜甜的感覺，是充滿活力、明亮療癒又乾淨的香氣，尤其適合不喜歡過於甜膩花香的女生。這次「01女生」精選了多款柑橘調香水，包括BVLGARI、ACQUA DI PARMA、VERSACE等，當中有不少更搭配不同香氣，使香水層次更豐富，讓各種風格的女生都可找到喜歡的柑橘調香水。



柑橘調香氣解析及常見混搭組合

柑橘調香水通常是以檸檬、佛手柑、甜橙、葡萄柚等柑橘類精油，為主要原料的清新香氛，大多作為香水的前調，香氣充滿酸甜、明亮、清透的活力。此外，不會與其他不同香調混搭，使香氣擁有更豐富層次感。

柑橘調香水常見混搭組合：

1. 柑橘木質調：酸甜的柑橘與穩重的木質結合，既有活力又不失成熟感。

2. 柑橘茶香調：充滿活力的柑橘與內斂的茶香，營造出溫暖舒適的氛圍。

3. 柑橘麝香調：明亮清透的柑橘與溫柔乾淨的麝香結合，香氣如肌膚散發出的自然。



柑橘調香氣解析及常見混搭組合（freepick）

柑橘調香水推薦1. BVLGARI OMNIA CRYSTALLINE EAU DE PARFUM 白晶香氛 100ml HK$1,630

BVLGARI 所推出的Omnia Crystalline EDT，是採用標誌性核心香調-沙梨與蓮花，與綠柑橘、茉莉和檀香木三種自然瑰寶的加持，突破了創意和嗅覺工藝的界限。清爽前調中的原創沙梨煥發出清脆新滿溢的嶄新芬芳，柑橘香調則於歡愉氛圍中展露一絲果香。為了讓白晶香氛的尾調更加細膩且更有質感，在原創麝香香調中加入了珍稀香材一檀香木，其濃鬱的乳香為整個香韻定下基調，散發出前所未有的溫暖芬芳。

柑橘調香水推薦1. BVLGARI OMNIA CRYSTALLINE EAU DE PARFUM 白晶香氛 100ml HK$1,630（品牌提供）

柑橘調香水推薦2. ACQUA DI PARMA YUZU Eau de Parfum 100ml

Acqua di Parma的Yuzu EDP 的前調是由柚子、佛手柑和花椒所組成，帶出清新、微苦卻又極具穿透力的柑橘芬芳，將清爽的柑橘香與辛辣的花椒及輕盈的花香相結合，呈現出明亮、酸澀、微辛的香氣。再逐漸融入溫潤的檀香與麝香基調，香氣輕盈卻足夠的暖意，適合追求低調奢華的女生。

柑橘調香水推薦2. ACQUA DI PARMA YUZU Eau de Parfum 100ml （圖片來源：ACQUA DI PARMA官網）

柑橘調香水推薦3. MALIN+GOETZ 佛手柑香水 50ml HK$890

MALIN+GOETZ 所推出的佛手柑香水，是清新的木質柑橘調，適合在早晨時分使用，為整來帶來美好陽光的心情。採用獨特的佛手柑香氣，糅合高雅的柑橘和微辣基調，締造出果園般的豐富層次果香。揉合鈴蘭、雪松和琥珀等，呈現溫暖、舒適且具質感。

柑橘調香水推薦3. MALIN+GOETZ 佛手柑香水 50ml HK$890 （圖片來源：品牌官網）

柑橘調香水推薦4. CREED Aventus for Her EDP 30ml HK$1,660

CREED Aventus For Her以爽脆的青蘋果，芬芳的粉紅胡椒和馥郁的香檸檬起首，柑橘果香調瞬間投入花香中調的懷抱，玫瑰、丁香、依蘭花香彌漫，柔曼美妙。這款華美感性的香水以檀香木、廣藿香、麝香和龍涎香為基調，呈現了馥郁綿延的魅力。

柑橘調香水推薦4. CREED Aventus for Her EDP 30ml HK$1,660（圖片來源：品牌官網）

柑橘調香水推薦5. VERSACE Eros Energy 淡香精 100ml HK$920

VERSACE Eros Energy 淡香精是柑橘木香調，以濃郁果香交織而成，香氣充滿活力。淡香精的前調由柑橘揭開序幕，再融合與血橙、青檸、檸檬、西柚和柑橘的果香，營造出清新和諧的氛圍。其後，有著粉紅胡椒與黑加侖子的甜美芬芳，共與白琥珀交融，勾勒出這款淡香精的靈魂，而後調則是廣藿香、麝香和橡苔，為整體香調增添了深度與層次。

柑橘調香水推薦5. VERSACE Eros Energy 淡香精 100ml HK$920（品牌提供）

柑橘調香水推薦6. 4711 Remix California Feeling 100ml HK$245

4711 所推出的Remix California Feeling，以苦橙、佛手柑與柑橘譜寫的活力三重奏揭開序幕！中調則是揉合了玫瑰、茉莉與橙花，層疊花香猶如隨風起舞的花瓣；後調以覆盆子、麝香與琥珀的誘人組合驚喜收尾，在肌膚留下溫暖微甜的餘韻，彷彿海面上的日落餘暉。