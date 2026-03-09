2026一定要知的春夏護膚關鍵字：無感護膚、修護型美白、素顏光澤

2026春夏季護膚關鍵字｜開始踏入多雨嘅春夏季，是時候要肌膚換上合適的護膚品。春夏天氣反覆不斷且潮濕，加上不時出入冷氣地方，肌膚容易因此變得敏感脆弱。所以今季護膚趨勢將聚焦於：輕盈保濕、修護型美白、高效防禦，以及原生光澤，以保持肌膚不論是妝前還是妝後都是細緻有光澤。以下會是4個今年春夏季護膚關鍵字，在為自己選購護膚品時，不妨留意一下！



2026春夏季護膚關鍵字1. 「無感」護膚

「無感」護膚如字面上意思，追求護膚產品輕盈不厚重，塗抹後如空氣般輕盈、不黏膩、吸收快速，肌膚清爽如沒塗過任何產品般。尤其是來到春夏季，都希望讓肌膚保持清爽、舒適自在，同時可達至保濕及修護。

2026春夏季護膚關鍵字1. 「無感」護膚（IG@yeh.shaa_）

2026春夏季護膚關鍵字2. 修護型美白

追求白皙，是不少女生的共同目標。但使用不合適合的產品，盲目追求白皙肌膚，可能會導致肌膚敏感，甚至反黑。而「修護型美白」強調先修護屏障，後抑制黑色素，是一種溫和的美白方式。

原理是避免高濃度酸類或強效美白導致屏障受損，透過抗炎、修護及美白同步進行，強化皮膚屏障，透過修護受損肌膚來淡化曬斑與暗沉。產品常見成分包括菸鹼醯胺（B3）、傳明酸、維他命C衍生物及光甘草定，可亮白祛黃及淡斑；此外亦可能會加入神經醯胺、積雪草等成分，幫助強化皮膚屏障。

2026春夏季護膚關鍵字2. 修護型美白（IG@yeh.shaa_）

2026春夏季護膚關鍵字3. 高效防禦紫外線

夏天的紫外線（UV）指數極高，容易曬黑、曬傷肌膚、加劇皮膚老化，甚至增加罹癌風險，所以一定要做足防曬。高效防禦紫外線，是重中之重。每天可使高防護系數產品，假如進行戶外活動，可首選SPF50+ PA++++，以全面阻擋 UVB與 UVA，以降低曬紅、曬黑、皮膚老化的風險。此外勤補擦防曬產品，亦很重要，尤其是游泳或流汗後。

物理（實體）防曬，在可行情況下可增加物理遮蔽是最佳選擇，包括：穿著長袖衣物、寬邊帽、太陽眼鏡及撐傘。

2026春夏季護膚關鍵字3. 高效防禦紫外線（IG@noodle.zip）

2026春夏季護膚關鍵字4. 原生光澤

即使素顏依然是透亮細緻，是人人都想擁有的肌膚狀態。要回復「原生光澤」，需注強化肌膚屏障、深層保濕與提升細胞代謝力，以及做足防曬及嘗試護膚加入美白產品，以養出從內而外透出健康亮澤。