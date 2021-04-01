消委會測試｜逾6成洗頭水含污染或致敏物　附16款安全洗頭水名單

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-01 17:30

消委會測試｜洗頭水含致敏或污染物質？有機會令人出現過敏，洗頭水點揀好？消委會測試市面60款洗頭水，發現逾6成有二噁烷、可致敏成分的防腐劑或游離甲醛， 當中只有16款獲建議使用，即睇邊款安全無毒又性價比高。

洗頭水也需要小心選購。（misselvani@instagram）

逾7成洗頭水含二噁烷、致敏成分 僅有16款建議使用

消委會以市面有售的60款洗頭水進行測試，包括39款聲稱適合一般人士使用、3款標榜女士使用等，每10毫升大約零售價由$0.64元至$15.5不等，差距達23倍，當中有37款評分為5分（5分為最高）， 有5款評為最低分2.5分。

令人最驚訝是，當中逾7成（44款）洗頭水檢出二噁烷、可致敏防腐劑或游離甲醛，二噁烷會對皮膚、眼部和呼吸系統有刺激性，由於是揮發性物質，一般徹底沖洗後不會對健康構成威脅，消委會建議可免則免。

▼▼▼消委會評測60款洗頭水，發現逾7成均有二噁烷、致敏成分等，當中只有16款建議使用，看看誰性價比最高？▼▼▼

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當中只有3款不含可致敏香料，包括：「位元堂中藥防掉髮洗髮露」、「新髮現活髮系列洗髮水」、「施巴活髮洗髮露」。

市面有洗頭水標榜成分「天然／有機」，消委會檢測發現，15款標籤「有機」和「天然」的洗頭水，只有部分有第三方機構認可的「認證標籤」，有些更發現非「完全100%採用」。

▼▼▼如何挑選合適洗頭水，消委會有以下建議：▼▼▼

（產品價錢更新至2021年3月）

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