抗痘｜Lipscosme潔面產品20大推介　日本專家教低成本打造水感肌

撰文： 陳詠燕 最後更新日期： 2021-06-04 16:21

炎炎夏日，最困擾女生的應該是黑頭、粉刺和暗瘡等肌膚問題吧！疫情下，長時間帶著口罩，情況更見嚴重。要對付煩人的痘痘，需要從潔膚方面入手。日本Lipscosme就公開了2021年的「抗痘潔面產品排行榜」，讓大家參考選用人氣潔面產品。同時，聽聽日本美容專家的潔面貼士，一起以低成本打造水感肌膚！

在炎熱的天氣下，長時間帶上口罩，的確為肌膚帶來很大的負擔。(Getty Images)

夏日抗痘大作戰 推介平價好物

疫情下的「口罩肌」問題真是讓女生們困擾不已！大家日日帶住口罩，很容易令肌膚敏感出痘痘，以下是Lipcosme最新20款人氣抗痘潔面產品推介，睇下有邊款適合你！

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夏日除痘必備：暗瘡針

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日本人氣美容專家的潔面貼士 洗面20秒就夠？！

夏日除了要抗痘之外，潔肌補水也不能乏略。日本有電視節目特地請來美容專家かずのすけ（Kasunosuke）教女生們如何以低成本打造水感肌膚，原來洗面潔膚都有好多小秘訣！

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【同場加映：日本MUJI無印良品熱賣王 必買5大美容好物 爽膚水再奪冠軍】

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/04)

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