美容院疲勞轟炸客人　11萬貴療程碌爆信用卡　教你3招保銀包平安

美容院騙案時有發生，例如以極低價哄騙客戶，再以他們的信用卡簽下巨額療程。Moneysmart 整理出這些不良美容店常用的呃人方法，讓各位及早預防，避免破財。



疲勞式轟炸 推售呃人療程

眾多受害個案中，最典型呃人方式是不付款不讓事主離去的「困獸鬥」。店員完成一個療程後，不斷游說事主簽下更多療程，直到事主簽單才放她離去。事主敵不過店員一輪攻勢，通常都會答應簽單以求脫身。不過那些療程經常抬高了售價，而且事主未必需要。事主甚至會在不知情下，簽了店員沒提及的額外收費。

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即時簽卡走人以為脫身 過後再被誘騙

數年前，媒體找到一位受害人分享個案。當時事主以$80試做優惠被誘到一間店舖做美容，之後不堪游說，簽下$10,000萬脫毛療程。以為從此不踏足該呃人店舖便無事，豈料過了不久店舖聯絡事主，稱上次簽賬的信用卡中了獎，成功騙到事主再次光顧。在一間細房內，事主接受了個多小時「疲勞轟炸」，於是再簽下$30,000面部療程。

店員碌爆事主信用卡 合共11萬

呃人事件還未完結。店員以同一信用卡不能簽太多優惠為由，要求事主交出其他信用卡。甫一拿出卡，店員立即收去，並游說她參加另一項療程，這次換成：豐胸。在店員步步進逼下，事主不單簽下多張不知名賬單，更在半推半就下拍下了半祼照片，聲稱用作豐胸療程紀錄。經過4小時精神折磨後，最終事主被碌爆3張信用卡，欠款達$110,000，需要借高息貸款還債。

店員捉心理 消費者易做錯決定

臨床心理學家指出，步步進逼是個美容院常用呃人方法。店員會觀察客人性格，找出弱點，如果遇到「不敢 say no」或者「耳仔軟」類型，他們便會得寸進尺。客人一服從一個指示，便很易再服從另一個，不自覺愈陷愈深，難以脫困。以上述事件為例，受害人被不斷催促，根本無法消化店員資訊，脫下衣服後更會覺得毫無防禦力。這種狀態下，很易令人做出錯誤決定。

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店舖呃人 堅決拒絕

面對這種呃人銷售方法，消費者要嚴守三項原則。

1.學會說「不」

立心不良的店員常以快嘴削弱客人意志，有時又利用同情心哀求客人。面對軟硬兼施要意志堅定，不需要服務就堅持 say no。

2.不亂簽單

美容黑店的目標之一是扣起客人的信用卡，再逼使客人簽單。因此一定要清楚自己簽下甚麼單據，不要因怕受催促而胡亂簽名。

3.凡事都有轉圜餘地

黑店美容職員喜歡以「返唔到轉頭」逼使受害者完成交易，譬如「啲藥水已經開咗」、「張卡已經碌咗」、「你唔簽我就俾人炒」等等。須知凡事都有商量空間，不要因職員三言兩語便甘心受騙。

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