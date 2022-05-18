SOGO Thankful Week 2022抵買面霜套裝：Kiehl’s$6XX SK-II 74折

【SOGO崇光感謝祭2022｜SOGO Thankful Week 2022】Sogo Thankful Week 2022將於5月18日至6月26日分三階段進行，各大美妝、護膚品牌陸續推出減價優惠套裝，對於平日想試貴婦品牌面霜又不捨得入手的小資女來說，SOGO崇光感謝祭便是千載難逢的入手好機會。以下《01女生》精選SOGO崇光感謝值得入手又好用的面霜，而不少品牌推出的面霜套裝亦贈送精華、面膜等產品，相當划算。



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【SOGO崇光感謝祭2022｜SOGO Thankful Week 2022】15款優惠面霜套妝精選推介

小資女入手護膚套裝的好時機，相信便是一年兩度舉行的SOGO崇光感謝祭，上半年的崇光感謝祭於5月18日至6月26日分三階段於門市進行，多個品牌推出的加碼量優惠令人目不暇給。是次《01女生》便精選「階段一」值得入手的皇牌護膚套裝清單，包括：深受日本女生喜愛，曾獲得日本@Cosme面霜排名前10位的Kanebo全日適用面霜推出滋潤日霜套裝，由原價HK$1,279，49折後只HK$620便買到貨裝滋潤日霜、有100ml的修護精華水與清爽礦物泥洗顏霜。

【SOGO崇光感謝祭2022｜SOGO Thankful Week 2022】SK-II護膚能量精華套裝低至74折

【SOGO崇光感謝祭2022｜SOGO Thankful Week 2022】SK-II推出的護膚能量精華套裝，原價HK$3,668，折後只需要HK$2,700便買到。(品牌圖片)

另外，SK-II推出的護膚能量精華套裝，原價HK$3,668，折後只需要HK$2,700便買到，當中有貨裝容量的SKINPOWER 能量精華霜，不少用家點評是一款清新又輕盈的保濕產品，持續使用1週或以上細紋明顯變淡，有時晚上用來塗厚一點，隔天睡醒後肌膚變得柔軟，這套裝更有貨裝的神仙水、護膚面膜、潔面乳、眼霜、精華霜等。

【SOGO崇光感謝祭2022｜SOGO Thankful Week 2022】BORGHESE 抗氧維他命E面霜和活水眼精華套裝5折買到 只$350？

【SOGO崇光感謝祭2022｜SOGO Thankful Week 2022】氧維他命E面霜和活水眼精華套裝包括面霜與眼精華，原價HK$705，5折後只HK$350便買到。(品牌圖片)

就連平日甚少減價的意大利Home Spa 品牌BORGHESE也有推出面霜產品優惠套妝，品牌最出名的皇牌美肌泥漿有套裝，其實它們推出的Vitamin Beauty維他命健康美肌也深受用家的喜好，抗氧維他命E面霜和活水眼精華套裝包括面霜與眼精華，原價HK$705，5折後只HK$350便買到。當中的面霜與眼精華匯萃多種天然植物精華及維他命E，對於抗氧化與修護老化的皮膚相當有效。

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