新娘髮型2022 | 裙褂/婚紗髮型參考！今年最興公主新娘髮型？

【新娘髮型2022 】新娘髮型、裙褂/婚紗髮型必參考！女生平日約會也會悉心整理髮型，倘若是到了結婚大日子（Big Day）時，女生除著重妝容外，她們更看重新娘髮型是如何配合婚紗與裙褂，務求當天的整體造型能散發獨特的氣質感，令人眼前一亮。以下《01女生》為準新娘們，整合出「2022年最流行的6大新娘髮型」，希望新娘們能從以下不同的髮型風格中，找到最適合又能修飾臉型的新娘髮型。



新娘髮型2022 ｜不少女生從小對婚禮有著一股憧憬，雖然婚禮從簡，但對於結婚大日子所穿的婚紗與髮型都非常講究從不馬虎。(laciel.co.kr@IG)

新娘髮型2022｜一、裙褂髮型以高髻為主 加入編髮元素更年輕

疫情肆虐多時，有關婚禮宴會的限聚令不時收緊又放寬，令不少在疫情下舉辦婚禮或即將舉行婚禮的準新人，也決意婚禮一切從簡。但不少女生從小對婚禮有著一股憧憬，雖然婚禮從簡，但對於結婚大日子所穿的婚紗與髮型都非常講究從不馬虎，加上選擇適合自己臉型、氣質的髮型更可點綴整個新娘婚紗造型。

新娘髮型2022 ｜裙褂髮型多以髮髻造型為主，以突顯端莊柔美。(婚禮化妝師kathie@小紅書)

不少準新娘子為免婚禮限於疫情，偏向選擇只舉行出門穿裙褂的儀式，而裙褂一生人只會穿著一次，很多準新娘子對於裙褂挑選與髮型都十分的重視。而裙褂髮型多以髮髻造型為主，以突顯端莊柔美。而髮髻位置也較平日所見的位置為高，重點是減少裙褂領口勾起髮絲的機會，不少人不想穿起裙褂顯得樣貌過於成熟，便會在髮髻上花點心思添加編髮元素，如同心結編髮、三手辮款或加入鮮花去點綴來增添年輕感。

新娘髮型2022｜二、簡潔低髮髻

新娘髮型2022 ｜俐落低髮髻，較平日常見的蓬鬆低髮髻較乾淨，並沒有任何編髮。(vast.ent@IG)

踏入2022年不少韓國藝人相繼步入婚禮的約誓，結為夫婦。當中包括剛舉行世紀婚禮的玄彬與孫藝珍。當日孫藝珍身穿以色列品牌Mira Zwillinger的2022年春夏系列「Brunella蕾絲平肩婚紗」，白紗低調飾以微亮閃片，而孫藝珍搭配簡潔的俐落低髮髻，較平日常見的蓬鬆低髮髻較乾淨，並沒有任何編髮，更是強調髮型的層次感，而耳邊搭配自然隨性的小髮絲更有修飾臉型的效果。

新娘髮型2022｜三、 低馬尾編髮

新娘髮型2022 ｜低馬尾編髮成為不為準新娘選擇的結婚髮型。(jiu__planner@IG)

近年韓式簡約風的婚禮在香港大行其道，不少準新娘也鍾情緞面或款式設計較簡約的A-line、魚尾婚紗，這也令到低馬尾編髮成為不少準新娘所選擇的結婚髮型。不少人會選擇配上素色的絲絨帶、緞布帶去綁成蝴蝶結，效果更浪漫又優雅；配襯可愛小巧的髮飾，更輕鬆打造小清新氣質，點綴整體造型。

新娘髮型2022｜四、女神大波浪曲髮

新娘髮型2022 ｜女神般的大波浪曲髮，不怕遮蓋婚紗的細節位之餘，更可修飾圓臉或方臉型等(《The Penthouse》劇照)

不少準新娘在選擇婚紗時，也會搭配一個適合其婚紗的髮型，例如：選擇一字肩、露鎖骨的婚紗款式設計較簡約，可選擇如女神般的大波浪曲髮，不怕遮蓋婚紗的細節位之餘，更可修飾圓臉或方臉型等，令視覺焦點轉移到髮型和婚紗。

新娘髮型2022｜五、公主王妃式辮子盤髮

新娘髮型2022 ｜文詠珊（Janice Man）婚禮奢華，其婚紗更價值約港幣65萬之餘，當天她選擇以公主王妃式辮子盤髮為新娘髮型 (Vcg)

結婚當天的女生彷如成為童話故事中的公主一樣，不少準新娘會選擇以公主式的辮子盤髮為婚紗的髮型。辮子盤髮大都以低髮髻配以不同形式的編髮打造出不一樣的氣質造型，而編辮子更增加立體感，配以頭飾點綴如皇冠令整體的感覺更典雅像女神，也不怕被風弄得頭髮凌亂。

新娘髮型2022｜六、側髮造型

新娘髮型2022 ｜側髮是一個較為成熟的造型，主要是將長髮自然垂下在一邊的梳髮造型。(jiu__planner@IG)

側髮是一個較為成熟的造型，主要是將長髮自然垂下在一邊的梳髮造型，這個髮型不用太多的修飾，不過想特別一點的準新娘子可選擇搭配編髮再挾上髮飾亦可。

新娘髮型2022 Q&A