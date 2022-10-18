眉毛畫法︳百搭3點定位畫眉公式 圓形、菱形臉女生適合挑眉？

眉毛畫法︳相信化妝新手一定有經歷過畫眉毛的關卡，揣摩適合自己臉型的路程處處碰壁。一不小心畫成「蠟筆小新」眉毛，或者讓臉看起來更大了，放大了自己臉部缺點。其實只要找對畫眉公式和清楚自己的臉型，畫好眉毛簡直易如反掌。



3點定位畫眉法。(小紅書：colourful_life）

畫眉有一套百搭又萬能的方程式，首先，正臉看著鏡子中的自己，鼻翼與內眼角直線延伸就是眉頭的地方，我們可以使用眉筆輕輕標記著位置。然後，眉毛長度的三分之二處，也就是眼珠比較接近眼尾的上方，就是眉峰。同樣，鼻翼和眼尾拉成一條直線並向上方延伸，就是眉尾的地方。眉頭與眉尾大約維持在同一個水平線上，眉尾可稍微高於眉頭。這樣的定律看似簡單，卻適合不同臉型的女生。

鵝蛋臉是最標緻的臉型，基本上什麼眉型都駕馭得了。（IG @yoona__lim）

同樣重要的，就是分辨清楚自己所屬的臉型，從而找出相對應的眉型。現在韓流風靡全球，他們的「一字眉」同樣受到很多女生的歡迎，但是「一字眉」卻不是人人能駕馭的。韓星的臉孔普遍都是長臉型或鵝蛋臉的，鵝蛋臉不用多說，是最標緻的臉型，基本上什麼眉型都駕馭得了，當然也包括「一字眉」了。而長臉型的人五官拼起來通常比較不協調，粗平的「一字眉」可以拉闊臉型，有助平衡五官，為剛強的長臉型帶上一點柔和可愛的稚嫩感覺。

圓形臉的女生不適合「一字眉」，因為她們往往給人感覺較圓潤、缺乏稜角。（IG @linyichen.ariellin）

巧恰與長臉型相反，圓形臉的女生非常不適合「一字眉」，因為她們往往給人感覺較圓潤、缺乏稜角。臉部長寬差異不大，輪廓不夠鮮明。歐式挑眉剛好能打造立體感，修飾臉部較為臃腫的缺點。而且，歐式眉的眉峰偏高，眉尾與眉峰落差較明顯，能夠修飾扁平臉型。

菱形臉的顴骨高、菱角較多、額頭偏窄，是不少名人的臉型，有高級感。（IG @ningchang0904）

除了圓形臉，菱形臉的女生也適合挑眉，不過幅度不需要像畫在圓形臉上的歐式挑眉那麼大。只需要整體呈現上揚的眉型，眉峰略高、眉尾向下就可以了。菱形臉的顴骨高、菱角較多、額頭偏窄，是不少名人的臉型，有高級感。配合小挑眉或平眉則可以拉長額頭寬度，改善臉型。

方臉的女生比起長臉型和圓形臉的女生的顎骨更明顯，給人硬朗的感覺。（IG @sqwhat）

至於方臉的女生，她們相比起長臉型和圓形臉的女生的顎骨更明顯，整體比例也較骨感，給人硬朗的感覺，能使面部輪廓柔和起來的彎月眉就最適合不過了。彎月眉呈圓弧狀，眉尾微微下垂，配合方臉型會讓五官看起來沒那麼突兀，變得精緻甜美。

心形臉適合柳葉眉，弧度偏柔和，視覺上能縮短額頭的寬度。（IG @kimsohyun）

比較小眾的心形臉則適合具東方審美的柳葉眉，整體弧度偏柔和，眉尾較細。視覺上能縮短額頭的寬度，打造小臉效果。

掌握好眉毛大概的形狀後，我們就可以開始畫眉。首先，使用眉梳將前半部分的眉毛斜向上梳理，眉尾位置斜下向整理。然後在眉毛底部描繪底線，勾勒出眉尾大概的輪廓，最後用眉粉畫深一點眉毛中心與眉尾，填補眉毛之間的空隙，使其看起來濃密一點就可以了。