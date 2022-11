「最美小三」韓素希5招「佛系減肥」 澱粉、甜點都不用戒掉？

相信很多女生都有過減肥失敗的經驗,絕大部分都是因為太喜歡甜食,而且不愛運動,因此堅持不下去。在韓劇《夫妻的世界》飾演「最美小三」的韓素希(本名韓韶禧)擁有人人稱羨的曼妙身材,可現實中的她卻跟一般女生一樣嘴饞,並靠著「佛系」方式減肥,以下這5招絕對是每個人都能輕易做到的,一起來看看吧!



《夫妻的世界》飾演「最美小三」的韓素希擁有曼妙身材,可現實中的她卻跟一般女生一樣嘴饞,靠著「佛系」方式減肥。( IG @xeesoxee_fan )

韓素希瘦身習慣|1. 刻意減慢進食以增加飽腹感

韓素希不會犧牲吃飯的時間,堅持慢慢進食。( IG @xeesoxee_fan )

大家有沒有發覺身邊不少體型比較小的朋友,吃東西所花的時間都是比較長的?有研究指,放慢進食速度可以令大腦接受「吃飽」的訊號,進而減低進食量。作為當紅藝人,韓素希的工作行程相信也非常緊迫,她卻從不會犧牲吃飯的時間,堅持慢慢進食。早前她在IG直播中一邊吃飯,一邊與粉絲聊天,眼利的網民發現她每一口食物都會慢慢咀嚼超過50下。

韓素希瘦身習慣|2. 偶爾放縱自己吃喜歡的食物

韓素希偶爾還是會放縱一下自己,吃自己喜歡的食物。( IG @xeesoxee_fan )

跟許多韓星一樣,韓素希也有健身習慣。一般情況下,她都會乖乖跟著健康餐單吃清淡的食物,單調又乏味。這樣的人生未免太無趣,因此韓素希偶爾還是會放縱一下自己,吃自己喜歡的食物。她曾分享與健身教練的對話,抱怨「每餐只吃雞胸肉根本活不下去」,並傳送吃辣泡麵的照片給教練,還附上一個調皮的微笑表情符號,之後更討價還價說自己當天一定要吃到士多啤梨口味的甜點,氣得教練跳腳的場面引人發笑。不過適當時候想吃什麼就吃什麼真的不為過,可以當作是對自己一直辛苦堅持的小小獎勵,平衡心理方有動力繼續堅持瘦身。

韓素希瘦身習慣|3. 少吃澱份和多吃原型食物

韓素希平常會盡量避免吃高熱量的食物,例如:澱粉、零食、甜點與其他含鈉量高的食物。( IG @xeesoxee_fan )

所謂「You are what you eat(你吃什麼,你就是什麼。)」要維持完美身材,絕對是由進食開始入手。雖則有時候需要放縱自己一下,但大部分時候當然還是要嚴格執行瘦身飲食清單。這個世界上沒有醜女人,只有懶女人,要擁有健康窈窕的體態,我們不能夠鬆懈。韓素希平常會盡量避免吃高熱量的食物,例如:澱粉、零食、甜點與其他含鈉量高的食物。取而代之,她會以雞胸肉、魚肉、蛋白質與蔬菜當作正餐,以避免上鏡頭時臉蛋與四肢水腫的狀況。

韓素希瘦身習慣|4. 注重睡眠質素

人進入睡眠狀態時,身體才能真正得到休息,促進新陳代謝。( IG @xeesoxee_fan )

很多女生應該也聽說過「睡眠不足會導致肥胖」這句話吧?其實它不無道理,人進入睡眠狀態時,身體才能真正得到休息,促進新陳代謝,因此睡眠質素對於維持身型是至關重要的。在睡覺前半小時還勤滑手機,沉浸在網路與藍光的世界裡的話,腦海的思緒仍處於活躍的狀態,久久不能平靜下來,可想而知睡眠質素也會跟著變差。女生們不妨學習一下韓素希的睡前小習慣——不滑手機,改而利用這段時間拉筋和做伸展運動,有助入眠之餘,也令線條更俐落結實。

韓素希瘦身習慣|5. 固定每週運動時間

想要維持優美的身體曲線,除了飲食,運動也是不能夠忽視的。( IG @xeesoxee_fan )

想要維持優美的身體曲線,除了飲食,運動也是不能夠忽視的,兩者相互配合才能有效達致減肥。韓素希在《夫婦的世界》飾演正職為普拉提教練的富家千金,而現實世界裡的韓素希平常也都會固定去健身房進行訓練,並以「強化核心肌群」的訓練為主,剛好就是普拉提的重點。她每次都會先拉筋30分鐘才正式進入訓練,好讓身體適應高強度的活動。