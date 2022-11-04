「最美小三」韓素希5招「佛系減肥」 澱粉、甜點都不用戒掉？

相信很多女生都有過減肥失敗的經驗，絕大部分都是因為太喜歡甜食，而且不愛運動，因此堅持不下去。在韓劇《夫妻的世界》飾演「最美小三」的韓素希（本名韓韶禧）擁有人人稱羨的曼妙身材，可現實中的她卻跟一般女生一樣嘴饞，並靠著「佛系」方式減肥，以下這5招絕對是每個人都能輕易做到的，一起來看看吧！



《夫妻的世界》飾演「最美小三」的韓素希擁有曼妙身材，可現實中的她卻跟一般女生一樣嘴饞，靠著「佛系」方式減肥。( IG @xeesoxee_fan )

韓素希瘦身習慣｜1. 刻意減慢進食以增加飽腹感

韓素希不會犧牲吃飯的時間，堅持慢慢進食。( IG @xeesoxee_fan )

大家有沒有發覺身邊不少體型比較小的朋友，吃東西所花的時間都是比較長的？有研究指，放慢進食速度可以令大腦接受「吃飽」的訊號，進而減低進食量。作為當紅藝人，韓素希的工作行程相信也非常緊迫，她卻從不會犧牲吃飯的時間，堅持慢慢進食。早前她在IG直播中一邊吃飯，一邊與粉絲聊天，眼利的網民發現她每一口食物都會慢慢咀嚼超過50下。

韓素希瘦身習慣｜2. 偶爾放縱自己吃喜歡的食物

韓素希偶爾還是會放縱一下自己，吃自己喜歡的食物。( IG @xeesoxee_fan )

跟許多韓星一樣，韓素希也有健身習慣。一般情況下，她都會乖乖跟著健康餐單吃清淡的食物，單調又乏味。這樣的人生未免太無趣，因此韓素希偶爾還是會放縱一下自己，吃自己喜歡的食物。她曾分享與健身教練的對話，抱怨「每餐只吃雞胸肉根本活不下去」，並傳送吃辣泡麵的照片給教練，還附上一個調皮的微笑表情符號，之後更討價還價說自己當天一定要吃到士多啤梨口味的甜點，氣得教練跳腳的場面引人發笑。不過適當時候想吃什麼就吃什麼真的不為過，可以當作是對自己一直辛苦堅持的小小獎勵，平衡心理方有動力繼續堅持瘦身。

韓素希瘦身習慣｜3. 少吃澱份和多吃原型食物

韓素希平常會盡量避免吃高熱量的食物，例如：澱粉、零食、甜點與其他含鈉量高的食物。( IG @xeesoxee_fan )

所謂「You are what you eat（你吃什麼，你就是什麼。）」要維持完美身材，絕對是由進食開始入手。雖則有時候需要放縱自己一下，但大部分時候當然還是要嚴格執行瘦身飲食清單。這個世界上沒有醜女人，只有懶女人，要擁有健康窈窕的體態，我們不能夠鬆懈。韓素希平常會盡量避免吃高熱量的食物，例如：澱粉、零食、甜點與其他含鈉量高的食物。取而代之，她會以雞胸肉、魚肉、蛋白質與蔬菜當作正餐，以避免上鏡頭時臉蛋與四肢水腫的狀況。

韓素希瘦身習慣｜4. 注重睡眠質素

人進入睡眠狀態時，身體才能真正得到休息，促進新陳代謝。( IG @xeesoxee_fan )

很多女生應該也聽說過「睡眠不足會導致肥胖」這句話吧？其實它不無道理，人進入睡眠狀態時，身體才能真正得到休息，促進新陳代謝，因此睡眠質素對於維持身型是至關重要的。在睡覺前半小時還勤滑手機，沉浸在網路與藍光的世界裡的話，腦海的思緒仍處於活躍的狀態，久久不能平靜下來，可想而知睡眠質素也會跟著變差。女生們不妨學習一下韓素希的睡前小習慣——不滑手機，改而利用這段時間拉筋和做伸展運動，有助入眠之餘，也令線條更俐落結實。

韓素希瘦身習慣｜5. 固定每週運動時間

想要維持優美的身體曲線，除了飲食，運動也是不能夠忽視的。( IG @xeesoxee_fan )

想要維持優美的身體曲線，除了飲食，運動也是不能夠忽視的，兩者相互配合才能有效達致減肥。韓素希在《夫婦的世界》飾演正職為普拉提教練的富家千金，而現實世界裡的韓素希平常也都會固定去健身房進行訓練，並以「強化核心肌群」的訓練為主，剛好就是普拉提的重點。她每次都會先拉筋30分鐘才正式進入訓練，好讓身體適應高強度的活動。