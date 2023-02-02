Sasa莎莎減價｜網店限定優惠低至3折！Jo Malone、Gucci美妝抵買

Sasa莎莎減價｜美妝品專門店Sasa莎莎，每次進行減價都引來女生速速搶購，入手護膚、美妝品！Sasa莎莎現推出網店限定新年大減價，網店設有$88／$138／$168專區，以低至$88即可入手innisfree火山泥清潔面膜、SK-II 賦能煥采精華霜、Make Up For Ever 水氧定妝噴霧等人氣商品，另外限量版 Gucci 淡香精、Jo Malone 古龍水均有低至3折的折扣優惠，實在沒有不收的理由，大家趕快到Sasa莎莎網店掃貨吧！



Sasa莎莎現進行網店限定新年大減價，多款護膚、化妝、防曬產品均可享有低至3折優惠，部分更低至$88可入手，不少人氣美妝品如Charlotte Tilbury 摩登霧感唇膏、Jo Malone 玫瑰與木蘭古龍水、Belif 復活草保濕肌底精華、Gucci 天然蜜粉餅等均有折扣優惠，《01女生》立即為大家盤點多款抵買美妝商品！

Sasa莎莎減價｜Sasa莎莎現進行網店限定新年大減價，多款護膚、化妝、防曬產品均可享有低至3折優惠，部分更低至$88可入手！（Sasa 官網）

Sasa莎莎減價｜Jo Malone London玫瑰與木蘭古龍水 HK$799（原價：HK$970）

Jo Malone London向來都是令一眾女生夢寐以求的香水品牌，每位女生都必定要擁有一支！這款限量版玫瑰與木蘭古龍水，採用清新且浪漫的菸燻木調配以木蘭花及馥郁玫瑰的淡淡花香，濃濃的浪漫氛圍，尤其適合情人節時使用，現由原價 HK$970 減至 HK$799，絕對是入手的好時機！

Sasa莎莎減價｜Jo Malone London玫瑰與木蘭古龍水 HK$799（原價：HK$970）（Sasa 官網）

Sasa莎莎減價｜Gucci Flora Gorgeous Gardenia 淡香精 HK$888（原價：HK$1,220）

女生購買香水永遠不嫌多，Gucci 的 Flora Gorgeous Gardenia 淡香精單是佈滿花卉圖案及採用粉紅、金配色的瓶身已深深迷住了一眾女生。淡香精採用標誌性花香調並以梔子花香為核心，清新香甜感能助女生散發溫柔優雅氣質。Gucci 官方定價為 HK$1,220，現以優惠價 HK$888 即可入手！

Sasa莎莎減價｜Gucci Flora Gorgeous Gardenia 淡香精 HK$888（原價：HK$1,220）（Sasa 官網）

Sasa莎莎減價｜Givenchy 華麗魅彩紅絲絨唇膏 HK$225（原價：HK$320）

人氣 Givenchy 華麗魅彩紅絲絨唇膏，女生化妝袋中必定要擁有一支，唇膏的紅絲絨質地帶啞光，散發出高貴優雅感，不論是日常妝容還是節日晚妝，一支絲絨唇膏則能加以點綴，大大加分，加上Givenchy這款唇膏採用了紅絲絨面料外殼，充滿了高雅感！

Sasa莎莎減價｜Givenchy 華麗魅彩紅絲絨唇膏 HK$225（原價：HK$320）（Sasa 官網）

Sasa莎莎減價｜Make Up For Ever 水氧定妝噴霧 HK$138（原價：HK$210）

Make Up For Ever 的定妝產品向來有名，這款水氧定妝噴霧，有助為皮膚表面形成輕薄保護膜，具強效鎖妝功效，即使身處烈日當空或進行劇烈運動，底妝也能牢固不溶，化妝袋中必備一支，趕快趁著減價入手吧！

Sasa莎莎減價｜Make Up For Ever 水氧定妝噴霧 HK$138（原價：HK$210）（Sasa 官網）

Sasa莎莎減價｜innisfree 火山泥近零刺激毛孔清潔面膜 HK$99（原價：HK$155）

除了化妝品外，Sasa莎莎還有不少抵買護膚品值得入手，例如 innisfree 火山泥近零刺激毛孔清潔面膜，產品有助淨膚及帶走皮脂污垢，改善毛孔粗大問題，深層清潔肌膚，保養出潔淨無瑕好肌膚，現只需 HK$99 即可入手，千萬不要錯過！

Sasa莎莎減價｜Innisfree 火山泥近零刺激毛孔清潔面膜 HK$99（原價：HK$155）（Sasa 官網）

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