Sasa莎莎減價｜網店限定優惠低至3折！Jo Malone、Gucci美妝抵買

Sasa莎莎現進行網店限定新年大減價,多款護膚、化妝、防曬產品均可享有低至3折優惠,部分更低至$88可入手,不少人氣美妝品如Charlotte Tilbury 摩登霧感唇膏、Jo Malone 玫瑰與木蘭古龍水、Belif 復活草保濕肌底精華、Gucci 天然蜜粉餅等均有折扣優惠,《01女生》立即為大家盤點多款抵買美妝商品!

Sasa莎莎減價|Jo Malone London玫瑰與木蘭古龍水 HK$799(原價:HK$970)

Jo Malone London向來都是令一眾女生夢寐以求的香水品牌,每位女生都必定要擁有一支!這款限量版玫瑰與木蘭古龍水,採用清新且浪漫的菸燻木調配以木蘭花及馥郁玫瑰的淡淡花香,濃濃的浪漫氛圍,尤其適合情人節時使用,現由原價 HK$970 減至 HK$799,絕對是入手的好時機!

Sasa莎莎減價|Gucci Flora Gorgeous Gardenia 淡香精 HK$888(原價:HK$1,220)

女生購買香水永遠不嫌多,Gucci 的 Flora Gorgeous Gardenia 淡香精單是佈滿花卉圖案及採用粉紅、金配色的瓶身已深深迷住了一眾女生。淡香精採用標誌性花香調並以梔子花香為核心,清新香甜感能助女生散發溫柔優雅氣質。Gucci 官方定價為 HK$1,220,現以優惠價 HK$888 即可入手!

Sasa莎莎減價|Givenchy 華麗魅彩紅絲絨唇膏 HK$225(原價:HK$320)

人氣 Givenchy 華麗魅彩紅絲絨唇膏,女生化妝袋中必定要擁有一支,唇膏的紅絲絨質地帶啞光,散發出高貴優雅感,不論是日常妝容還是節日晚妝,一支絲絨唇膏則能加以點綴,大大加分,加上Givenchy這款唇膏採用了紅絲絨面料外殼,充滿了高雅感!

Sasa莎莎減價|Make Up For Ever 水氧定妝噴霧 HK$138(原價:HK$210)

Make Up For Ever 的定妝產品向來有名,這款水氧定妝噴霧,有助為皮膚表面形成輕薄保護膜,具強效鎖妝功效,即使身處烈日當空或進行劇烈運動,底妝也能牢固不溶,化妝袋中必備一支,趕快趁著減價入手吧!

Sasa莎莎減價|innisfree 火山泥近零刺激毛孔清潔面膜 HK$99(原價:HK$155)

除了化妝品外,Sasa莎莎還有不少抵買護膚品值得入手,例如 innisfree 火山泥近零刺激毛孔清潔面膜,產品有助淨膚及帶走皮脂污垢,改善毛孔粗大問題,深層清潔肌膚,保養出潔淨無瑕好肌膚,現只需 HK$99 即可入手,千萬不要錯過!

