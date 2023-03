不少男生都會笑言女生的化妝有如易容化妝,女生喜愛化妝無非因為化妝可以放大五官優勢,改善五官比例,令人看起來更好看!不過若化妝技巧出神入化的女生,確實可以不用開刀都帶來明顯改變,妝前妝後令人完全認不出是同一人!



自問化妝技巧未到家,力求完美的女生們,不妨參考韓國網紅兼化妝師Hyojin Cho,近日Hyojin Cho於YouTube中分享《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》,影片分享更獲300多萬次點擊!只需五個步驟即可改頭換面,變身漫畫女主角!

韓國網紅兼化妝師的 Hyojin Cho 妝前像個路人(截自《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》)

韓國網紅兼化妝師的 Hyojin Cho 妝後360大改變!(截自《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》)

易容化妝教學1. 妝前保養

在妝前保養中可以使用帶有酸類成份的潔膚棉(截自《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》)

不少女生在化妝前都會用上不少保濕產品,Hyojin Cho提醒道除了保濕之外,大家都應該先清潔好自己的皮膚,在妝前保養中可以使用帶有酸類成份的潔膚棉,因為上妝前進行再次去角質的話,可以令後續的妝容更貼服!而且對於混合肌、油肌的女生而言,這樣除了二次清潔之外,更可以減低浮粉及溶妝!

易容化妝教學2. 底妝定妝

你選擇底妝時,會偏向選擇比較輕薄水潤的粉底,或是高遮瑕的呢?Hyojin Cho分享道自己的偏好會是氣墊粉底,因為氣墊粉底使用方便,以疊加的手法上妝的話,可以打造輕薄同時具備一定程度的遮瑕!上粉底後,就要使用高密度、霧面的蜜粉作定妝,Hyojin Cho指蜜粉可以重點上於瑕疵、有細紋的位置,例如法令紋等。

易容化妝教學3. 陰影

想打造易容術,原來並非一味的疊加及增加色彩,主要以淡啡色調的陰影掃在鼻、眼底及腮位,目的是突出原有的輪廓!Hyojin Cho提醒「少即是多,多即是少」的極簡想法,重複疊加看似將全部瑕疵蓋好,但這樣反倒會顯老及厚妝!

易容化妝教學4. 五官妝容

Hyojin Cho提及的極簡想法並非只適用在陰影上,她的眼影顏色亦是只以兩色作罷,重點是營造出深淺對比。Hyojin Cho 分享她的妝容秘訣是重點打亮,將卧蠶及眼角的界線打造好。因為卧蠶可以為妝容添上清新可人的感覺。另外下眼影、眼線可以令眼睛放大,以及使眼妝更完整、立體!

易容化妝教學5. 眼睫毛

Hyojin Cho 指要耐心地刷出束感!需要時可以用夾子加以輔助(截自《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》)

女生們想變身漫畫女主角的話,難道要選擇濃密款的眼睫毛才能成功易容?Hyojin Cho 指並不是,眼睫毛的重點是自然,但要突出纖長感,像一束束太陽花感才叫易容成功!Hyojin Cho 分享道大家可以先以纖長型眼睫毛膏,耐心地刷出束感,需要時可以用夾子加以輔助;若果想加強效果,可以用自然款的假眼睫毛重點加強!

資料來源:Youtube@Hyojin Cho 《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》