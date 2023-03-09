不少男生都會笑言女生的化妝有如易容化妝，女生喜愛化妝無非因為化妝可以放大五官優勢，改善五官比例，令人看起來更好看！不過若化妝技巧出神入化的女生，確實可以不用開刀都帶來明顯改變，妝前妝後令人完全認不出是同一人！



自問化妝技巧未到家，力求完美的女生們，不妨參考韓國網紅兼化妝師Hyojin Cho，近日Hyojin Cho於YouTube中分享《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》，影片分享更獲300多萬次點擊！只需五個步驟即可改頭換面，變身漫畫女主角！

韓國網紅兼化妝師的 Hyojin Cho 妝前像個路人（截自《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》）

韓國網紅兼化妝師的 Hyojin Cho 妝後360大改變！（截自《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》）

易容化妝教學1. 妝前保養

在妝前保養中可以使用帶有酸類成份的潔膚棉（截自《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》）

不少女生在化妝前都會用上不少保濕產品，Hyojin Cho提醒道除了保濕之外，大家都應該先清潔好自己的皮膚，在妝前保養中可以使用帶有酸類成份的潔膚棉，因為上妝前進行再次去角質的話，可以令後續的妝容更貼服！而且對於混合肌、油肌的女生而言，這樣除了二次清潔之外，更可以減低浮粉及溶妝！

易容化妝教學2. 底妝定妝

你選擇底妝時，會偏向選擇比較輕薄水潤的粉底，或是高遮瑕的呢？Hyojin Cho分享道自己的偏好會是氣墊粉底，因為氣墊粉底使用方便，以疊加的手法上妝的話，可以打造輕薄同時具備一定程度的遮瑕！上粉底後，就要使用高密度、霧面的蜜粉作定妝，Hyojin Cho指蜜粉可以重點上於瑕疵、有細紋的位置，例如法令紋等。

易容化妝教學3. 陰影

想打造易容術，原來並非一味的疊加及增加色彩，主要以淡啡色調的陰影掃在鼻、眼底及腮位，目的是突出原有的輪廓！Hyojin Cho提醒「少即是多，多即是少」的極簡想法，重複疊加看似將全部瑕疵蓋好，但這樣反倒會顯老及厚妝！

易容化妝教學4. 五官妝容

Hyojin Cho提及的極簡想法並非只適用在陰影上，她的眼影顏色亦是只以兩色作罷，重點是營造出深淺對比。Hyojin Cho 分享她的妝容秘訣是重點打亮，將卧蠶及眼角的界線打造好。因為卧蠶可以為妝容添上清新可人的感覺。另外下眼影、眼線可以令眼睛放大，以及使眼妝更完整、立體！

易容化妝教學5. 眼睫毛

Hyojin Cho 指要耐心地刷出束感！需要時可以用夾子加以輔助（截自《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》）

女生們想變身漫畫女主角的話，難道要選擇濃密款的眼睫毛才能成功易容？Hyojin Cho 指並不是，眼睫毛的重點是自然，但要突出纖長感，像一束束太陽花感才叫易容成功！Hyojin Cho 分享道大家可以先以纖長型眼睫毛膏，耐心地刷出束感，需要時可以用夾子加以輔助；若果想加強效果，可以用自然款的假眼睫毛重點加強！

資料來源：Youtube@Hyojin Cho 《Was this how I used to do it? Effortless, cat-eye makeup in 2 months 》