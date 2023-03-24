網紅每日玩手機致輪椅代步！專訪醫生：女性較易患「數碼動暈病」

健康｜現今不少人機不離手，不論乘坐交通或躺在床上時，都會是「手機時間」，除了與人聯絡通訊、分享經歷，還會打機消閒。不過，若長期觀看手機屏幕，或會引伸至不少健康問題，英國網紅Fenella Fox便因每日玩手機14小時，導致身體不適，一度需靠輪椅代步。



健康｜現今不少人機不離手，不論乘坐交通或躺在床上時，都會是「手機時間」。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

社交媒體管理系統HootSuite，聯同廣告公司「We Are Social」合作，於2019年展開一調查，香港人平均每日的電腦和手機上網時間，分別為3小時22分及3小時，雖不及其他地方多，但數字也算驚人。

健康｜研究：每日少玩手機38分鐘，生活更寫意

早年興起與人分享一周使用電話的時長，這同時喚起過度用電話的問題。期刊《社會認知與情感神經科學》早前發布一項研究，發現對智能手機成癮的人，在流暢性、靈活性和獨創性的得分都較低，另一期刊《實用心理學應用期刊》亦透過去年4月的一項研究，表示每日減少用手機38分鐘以上，有助提升生活滿意度，同時增加體能活動。這反映出我們的健康生活，與玩手機時長息息相關。

健康｜29歲的網紅Fenella Fox每日玩手機超過14小時致暈眩，最終靠輪椅代步。(IG@fenellascorner)

健康｜日玩手機14小時感暈眩、靠輪椅代步：還以為患新冠肺炎

而網紅Fenella Fox的健康問題，便是因手機而引起。29歲的她在Instagram坐擁15.7萬名追蹤者，並透過社交平台，每個月賺逾15,000英鎊（約14萬港元）。不過，由於長期對著屏幕，每日至少使用電話和平板電腦至少14小時，令其身體問題逐漸浮現，由最初的頭痛和頸痛，後期情況更為嚴重，出現暈眩問題，更甚不能平衡起身走路，「我記得有次去買東西後，回程時感到不適，我當時以為是中暑。我坐在路邊的陰涼處，認為我需要撐過去。」

過了一個星期，她的狀態更加惡化，甚至不能正常走路，看事物時出現扭曲，「我看得到，但情況卻不易解釋。」於是她躺到床上休息，由於未能意識到問題，因此繼續如常玩手機，「由起床直至睡覺，我都在滑手機，完全不知是令問題惡化的主因。還以為是患新冠肺炎。」其病情亦影響生活，她形容，當時不僅不能站立，也不能洗澡或煮食，平日需靠輪椅代步，並要從搬住的葡萄牙，回到英國生活，由父母幫助照料其起居飲食，持續半年。

健康｜Fenella Fox在戒玩手機一段時間後，終於可再站立行走。(IG@fenellascorner)

健康｜患「數碼動暈病」、避開一事終可再站起行走

雖然曾向多個醫生求診，Fenella Fox仍未找到病發主因，只知在平衡方面出問題。直至她父親讀到一篇有關「數碼動暈病」（cyber motion sickness）的文章，提到患者會因供氧到大腦和身體的神經系統失調，而感到暈眩。由於Fenella認為徵狀相似，於是決定將手機放到一旁，或交由父母保管，「最後我終再可行走。」她發現，每次用手機數小時，便會再出現暈眩徵狀，需要休息3至4天才痊癒。由於工作需要，她仍需每天用手機，不過會調節使用時間，以避免病情惡化。

健康｜女生較男生易患「數碼動暈病」。(《當男人戀愛時》劇照)

健康｜耳鼻喉醫生：女生較男生易患「數碼動暈病」

對於「數碼動暈病」，《01女生》詢問尚至醫療集團耳鼻喉科魏志文醫生，他回覆「數碼動暈病」徵狀與暈車浪相似，如頭暈、頭痛、作悶和作嘔。不過，兩者分別在於暈車浪時，內耳平衡先感微動，而視覺未必察覺，以致接收訊息不同，使大腦混亂，產生以上徵狀；至於患上數碼動暈病時，則為相反，先由視覺看到畫面轉動，如看屏幕、手機、電腦或平板等，與內耳平衡接收的訊息不同，引致身體平衝力轉差。

魏醫生同時提到，時下不少人長期對電子屏幕，如使用虛擬實境或第一身遊戲等，由於影像過於真實，故在視覺畫面轉動之際，其餘負責平衡的感官，未能接收一致訊息，使大腦暫時未能適應。他表示，即使平日暈車的人，也有可能患「數碼動暈病」，特別是長時間對電子屏幕、偏頭痛、曾有腦震盪或4大負責平衡的器官（視覺、內耳、小腦、脊椎）有問題的人，都較易出現病徵。此外，女生亦較男生易患「數碼動暈病」。

要解決「數碼動暈病」，魏醫生建議，減少長期接觸電子屏幕，不過由於都市人難完全避免，故他亦提出「20-20-20」的方法，即是每玩20分鐘便休息，並望向20尺以外的風景20分鐘，這樣便能讓視覺和腦部得到充分休息。