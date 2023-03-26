護膚步驟｜清潔比保濕更重要？做錯1步皮膚衰老兼屏障受損恐爛臉

護膚步驟｜如今毋須再戴口罩，女生亦不能再依賴口罩遮臉了。想養成化妝不擦粉底的發光好皮膚，只要做對護膚步驟，就可以由口罩肌蛻變成膚況穩定，養出自然好氣色！



【淚溝改善｜淚溝解決】日本爆紅的「去淚溝按摩法」。（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

曾於日本任職美容師的Coco經常在個人YouTube頻道分享大量日系護膚彩妝的美容資訊，除了不同的按摩技巧，也會不定時分享護膚心得。不少網民都參考她的教學後，大讚其教學相當有效，而且有明顯的改善。

護膚步驟｜做足4大步驟 輕鬆擺脫口罩肌困擾！

美容師坦言自己非天生擁有好皮膚，曾在20歲時皮膚不斷反覆地出現過敏情況，幾乎要定期到皮膚科。由昔日敏感肌蛻變成天生好皮膚，完全靠多年間踩過的地雷，所悟出如今的護膚程序。

護膚步驟｜做足4大步驟 輕鬆擺脫口罩肌困擾！（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

護膚步驟｜第一步： 清潔大於保濕

大家一直都認為皮膚只要喝飽水就足夠，但這些都太表面了。美容師表示要維持皮膚穩定是取決於清潔這一步，皮膚表面的皮脂膜上有一些常在菌，其正是維持皮膚健康的關鍵。若果過度清潔會把常在菌全部洗掉，最終會破壞了皮膚的平衡及皮膚表面的pH值；相反不清潔的話，又會導致表面酸化，造成皮膚衰老、長痘痘的情況，故此大家必須要找一個適合自己的清潔方法。

護膚步驟｜第一步： 清潔大於保濕（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

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護膚步驟｜第二步：防曬的重要性

不少女生忽視塗防曬的重要性，平日外出必須要塗防曬。由於造成皮膚衰老的原因是紫外線，所以防曬這一環是相當重要。不過大家都要注意塗抹的份量，過度塗抹亦會令皮膚悶住，甚至長出粉刺。

護膚步驟｜第二步：防曬的重要性（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

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護膚步驟｜第三步：選用合適護膚品

第三步，美容師強烈提醒大家切勿胡亂用護膚品，早前相當流行的護膚程序「早C晚A」亦非人人適用。她坦言過去曾胡亂使用護膚品，最終爛臉及皮膚屏障受損，整個修復過程是以年為單位。

護膚步驟｜第三步：選用合適護膚品（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

護膚步驟｜第四步：內外兼修

最後一步，跟護膚確實是毫無關係，但要做到內外兼修才是最重要。眾所周知睡眠會間接影響皮膚健康，飲食習慣同樣是十分重要，因為進吃什麼，皮膚也會很快反映出來，故此平日一定要均衡飲食，從中攝取充足的營養，以低成本養出好皮膚。

護膚步驟｜第四步：內外兼修（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

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資料來源：YouTube@coco熊貓在東京喲