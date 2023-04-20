Sephora減價全店低至75折　6款抵買美妝推介：名牌香水、GHD必選

Sephora減價2023｜匯集了世界各地不同美妝品牌的Sephora，向來深受美妝控歡迎！Sephora 於即日起至4月23日推出Beauty Pass Sale優惠，全場貨品激減低至75折，大家趕快到門市或網店入手心水美妝吧！



Sephora由即日起至4月23日推出Beauty Pass Sale優惠，所有會員於推廣期問可享8折優惠，黑卡及金卡會員購物滿$1,000，可享75折優惠，而金卡會員購物滿$1,500，更可額外獲得5件體驗裝禮包1份，機會難逢，大家趕快到門市或官網入手心愛產品，還未成為會員的你，也趕快登記成為會員，享受優惠吧！《01女生》立即為大家盤點5款Sephora抵買商品，美妝控們也不妨參考一下！

Sephora減價2023｜推介美妝產品1：MAKE UP FOR EVER HD Skin高清柔霧粉餅（原價：$440）

MAKE UP FOR EVER 新推出的 HD Skin高清柔霧粉餅，一推出已引來不少美妝控關注，品牌採用了突破性的柔滑配方，一抹便能即時展現出完美妝感，可以做到24小時柔霧妝效、24小時啞緻妝感及整日舒適感，可以高度修飾臉上瑕疵及均勻膚色，毛孔瞬間隱形！於 Sephora「Beauty Pass Sale」優惠進行期間，原價為$440 的 MAKE UP FOR EVER HD Skin高清柔霧粉餅，最高折後即可以 $330價錢入手！

購買方法：Sephora

Sephora減價2023｜推介美妝產品1：MAKE UP FOR EVER HD Skin高清柔霧粉餅（原價：$440）（Sephora 官網）

Sephora減價2023｜推介美妝產品2：GHD Duet雙效熱風造型夾（原價：$3,295）

出席重要約會，除了需要一個完美無瑕的妝容外，氣質感頭髮造型也相當重要！GHD 造型夾絕對是女生們的必備好物，這款Duet雙效熱風造型夾，是首創的二合一熱風造型夾，可以把濕髮弄乾之餘，亦能同步即時打造頭髮造型。造型夾有助保留頭髮天然水分，減低對頭髮造成的損害。在 Sephora「Beauty Pass Sale」優惠進行期間，這款 GHD Duet雙效熱風造型夾最高折後可以 $2,471 入手！

購買方法：Sephora

Sephora減價2023｜推介美妝產品2：GHD Duet雙效熱風造型夾（原價：$3,295）（Sephora 官網）

Sephora減價2023｜推介美妝產品3：Fresh 紅茶酵素抗氧精華水 150ml（原價：$750）

全新上架的 Fresh 紅茶酵素抗氧精華水，採用了升級科研技術，雙重發酵紅茶，當中的透明質酸及蒿花萃取能吸收及保持水分，以及有助明顯修復由外在因素而引起的暗啞或膚質不均問題，微細的精華分子可以極速滲透超過20層肌膚，幫助撫平肌膚及令肌膚回復光澤！

購買方法：Sephora

Sephora減價2023｜推介美妝產品3：Fresh 紅茶酵素抗氧精華水 150ml（原價：$750）（Sephora 官網）

Sephora減價2023｜推介美妝產品4：OLE HENRIKSEN「蕉」氣維C眼部調色棒+（原價：$290）

OLE HENRIKSEN 全新推出的「蕉」氣維C眼部調色棒+採用了高效配分，含有咖啡因成分及2種維他命C，具有抗氧化功能，有助令肌膚恢復彈力、提亮膚色及減淡色斑。只要輕輕一抹眼底位置，即可提亮眼底肌膚，修飾黑眼圈，打造完美無瑕妝容。

購買方法：Sephora

Sephora減價2023｜推介美妝產品4：OLE HENRIKSEN「蕉」氣維C眼部調色棒+（原價：$290）（Sephora 官網）

Sephora減價2023｜推介美妝產品5：Chloé Rose Tangerine淡香水 50ml（原價：$900）

Chloé 這款 Rose Tangerine淡香水採用了獨特的玫瑰香調，以生動、別具活力感蜜橘及黑醋栗作為前調，配合雪松、白琥珀後調，呈現出明亮、清新、純淨玫瑰花香氣，有助突顯女生們的個性感！

購買方法：Sephora

Sephora減價2023｜推介美妝產品5：Chloé Rose Tangerine淡香水 50ml（原價：$900）（Sephora 官網）

Sephora減價2023｜推介美妝產品6：FENTY BEAUTY Hella Thicc Volumizing Mascara（原價：$168）

FENTY BEAUTY 全新的 Hella Thicc濃密豐盈睫毛膏，睫毛膏質地細膩綿密，配合獨特錐形刷頭，有助打造超豐盈持久美睫效果。品牌特意採用獨特配方，具有防汗、防水、防暈染功效，可以做到24小時不脫妝！

購買方法：Sephora