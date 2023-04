Sephora減價全店低至75折　6款抵買美妝推介：名牌香水、GHD必選

Sephora減價2023|匯集了世界各地不同美妝品牌的Sephora,向來深受美妝控歡迎!Sephora 於即日起至4月23日推出Beauty Pass Sale優惠,全場貨品激減低至75折,大家趕快到門市或網店入手心水美妝吧!



Sephora由即日起至4月23日推出Beauty Pass Sale優惠,所有會員於推廣期問可享8折優惠,黑卡及金卡會員購物滿$1,000,可享75折優惠,而金卡會員購物滿$1,500,更可額外獲得5件體驗裝禮包1份,機會難逢,大家趕快到門市或官網入手心愛產品,還未成為會員的你,也趕快登記成為會員,享受優惠吧!《01女生》立即為大家盤點5款Sephora抵買商品,美妝控們也不妨參考一下!

Sephora減價2023|推介美妝產品1:MAKE UP FOR EVER HD Skin高清柔霧粉餅(原價:$440)

MAKE UP FOR EVER 新推出的 HD Skin高清柔霧粉餅,一推出已引來不少美妝控關注,品牌採用了突破性的柔滑配方,一抹便能即時展現出完美妝感,可以做到24小時柔霧妝效、24小時啞緻妝感及整日舒適感,可以高度修飾臉上瑕疵及均勻膚色,毛孔瞬間隱形!於 Sephora「Beauty Pass Sale」優惠進行期間,原價為$440 的 MAKE UP FOR EVER HD Skin高清柔霧粉餅,最高折後即可以 $330價錢入手!

購買方法:Sephora

Sephora減價2023|推介美妝產品1:MAKE UP FOR EVER HD Skin高清柔霧粉餅(原價:$440)(Sephora 官網)

Sephora減價2023|推介美妝產品2:GHD Duet雙效熱風造型夾(原價:$3,295)

出席重要約會,除了需要一個完美無瑕的妝容外,氣質感頭髮造型也相當重要!GHD 造型夾絕對是女生們的必備好物,這款Duet雙效熱風造型夾,是首創的二合一熱風造型夾,可以把濕髮弄乾之餘,亦能同步即時打造頭髮造型。造型夾有助保留頭髮天然水分,減低對頭髮造成的損害。在 Sephora「Beauty Pass Sale」優惠進行期間,這款 GHD Duet雙效熱風造型夾最高折後可以 $2,471 入手!

購買方法:Sephora

Sephora減價2023|推介美妝產品2:GHD Duet雙效熱風造型夾(原價:$3,295)(Sephora 官網)

Sephora減價2023|推介美妝產品3:Fresh 紅茶酵素抗氧精華水 150ml(原價:$750)

全新上架的 Fresh 紅茶酵素抗氧精華水,採用了升級科研技術,雙重發酵紅茶,當中的透明質酸及蒿花萃取能吸收及保持水分,以及有助明顯修復由外在因素而引起的暗啞或膚質不均問題,微細的精華分子可以極速滲透超過20層肌膚,幫助撫平肌膚及令肌膚回復光澤!

購買方法:Sephora

Sephora減價2023|推介美妝產品3:Fresh 紅茶酵素抗氧精華水 150ml(原價:$750)(Sephora 官網)

Sephora減價2023|推介美妝產品4:OLE HENRIKSEN「蕉」氣維C眼部調色棒+(原價:$290)

OLE HENRIKSEN 全新推出的「蕉」氣維C眼部調色棒+採用了高效配分,含有咖啡因成分及2種維他命C,具有抗氧化功能,有助令肌膚恢復彈力、提亮膚色及減淡色斑。只要輕輕一抹眼底位置,即可提亮眼底肌膚,修飾黑眼圈,打造完美無瑕妝容。

購買方法:Sephora

Sephora減價2023|推介美妝產品4:OLE HENRIKSEN「蕉」氣維C眼部調色棒+(原價:$290)(Sephora 官網)

Sephora減價2023|推介美妝產品5:Chloé Rose Tangerine淡香水 50ml(原價:$900)

Chloé 這款 Rose Tangerine淡香水採用了獨特的玫瑰香調,以生動、別具活力感蜜橘及黑醋栗作為前調,配合雪松、白琥珀後調,呈現出明亮、清新、純淨玫瑰花香氣,有助突顯女生們的個性感!

購買方法:Sephora

Sephora減價2023|推介美妝產品5:Chloé Rose Tangerine淡香水 50ml(原價:$900)(Sephora 官網)

Sephora減價2023|推介美妝產品6:FENTY BEAUTY Hella Thicc Volumizing Mascara(原價:$168)

FENTY BEAUTY 全新的 Hella Thicc濃密豐盈睫毛膏,睫毛膏質地細膩綿密,配合獨特錐形刷頭,有助打造超豐盈持久美睫效果。品牌特意採用獨特配方,具有防汗、防水、防暈染功效,可以做到24小時不脫妝!

購買方法:Sephora