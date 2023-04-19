​Langham Beauty減價2023｜位於旺角朗豪坊的大型美妝概念店「Langham Beauty」，於4月20日起至5月21日舉行「Langham Beauty Fest S/S 2023」，全場有超過300款低至2折的美妝護膚禮遇，大家可以至抵價入手心水美妝產品，女生們趕快把握機會前去入貨吧！《01女生》立即為大家盤點 Langham Beauty Fest 中的10大抵買美妝產品！



今年的「Langham Beauty Fest S/S 2023」以購物派對為主題，採用了繽紛馬卡龍色包裝整個場地，頓時充滿少女感，加上場內多款美妝護膚產品均有低至2折優惠，讓女生們猶如置身於粉紅派對之中，盡情享受購物之快感，入手美妝產品迎接春夏！

​Langham Beauty減價2023｜以購物派對為主題，採用了繽紛馬卡龍色包裝整個場地，頓時充滿少女感！（LANGHAM BEAUTY 提供）

活動期間在LANGHAM BEAUTY購物滿HK$300，更可獲賞價值HK$100禮品；購物滿HK$1,000，即能獲賞價值高達HK$550禮品！至於場內有甚麼美妝產品值得入手呢？《01女生》立即為大家盤點 Langham Beauty Fest 中的10大抵買美妝產品！

​Langham Beauty減價2023｜購物滿$300 到巨型驚喜禮物扭蛋機獲賞價值HK$100禮品！（LANGHAM BEAUTY 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介1：XOVĒ白松露護膚體驗套裝HK$900（原價：HK$2,516）

由馬黎珈而（黎姿）創辦的品牌XOVĒ，推出的白松露修護系列主打修復滋養，套裝中包括白松露賦活肌源修護液、白松露透亮潔面泡沫等等，一個價錢可以嘗試到多款白松露系列護膚品，而且更可享有38折優惠，相當抵買！

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介1：XOVĒ白松露護膚體驗套裝HK$900（原價：HK$2,516）（LANGHAM BEAUTY 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介2：LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶 115ml套裝 HK$1,950（原價：HK$3,493）

LANCÔME 的 GÉNIFIQUE小黑瓶向來大受女生歡迎，小黑瓶有助還原年輕肌膚，令肌膚回復柔嫩彈滑及均勻透亮，不少用家用後亦反映指效果顯著。今次這個LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶 115ml套裝，還包含了淨澈亮肌精華水、溫和保濕水等產品，為肌膚帶來最佳的保養！

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介2：LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶 115ml套裝 HK$1,950 （原價：HK$3,493）（LANGHAM BEAUTY 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介3：CLARINS 賦活明眸嫩肌套裝 HK$1,860（原價：HK$3,040）

CLARINS 的賦活明眸嫩肌套裝包括了賦活雙精華、賦活精華眼霜 2 In 1、植萃溫和潔面泡沫、V輪廓緊緻精華等產品，其中的賦活精華眼霜 2 In 1更是品牌的大熱商品，糅合了眼部精華及眼霜，有助撫平眼周乾紋及改善黑眼圈問題！

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介3：CLARINS 賦活明眸嫩肌套裝 HK$1,860 （原價：HK$3,040）（LANGHAM BEAUTY 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介4：IPSA 皇牌水潤活膚組合 HK$965（原價：HK$1,487）

IPSA的皇牌日本神水，可以為乾燥肌膚迅速補水保濕，平衡肌膚水油，以及做到抗氧亮膚等美肌功效，套裝中亦包括了不少其他IPSA大熱產品，絕對值得入手一套！

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介4：IPSA 皇牌水潤活膚組合 HK$965（原價：HK$1,487）（LANGHAM BEAUTY 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介5：ELIZABETH ARDEN 透明質酸豐盈保濕膠囊30粒禮盒裝 HK$360（原價：HK$1,002）

ELIZABETH ARDEN 的護膚膠囊深受不少女生喜愛，而新推出的透明質酸豐盈保濕膠囊，就採用了雙重鎖水保濕科技配合單劑膠囊包裝，有助令肌膚瞬間倍顯水潤緊緻。

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介5：ELIZABETH ARDEN 透明質酸豐盈保濕膠囊30粒禮盒裝 HK$360（原價：HK$1,002）（LANGHAM BEAUTY 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介6：KANEBO LUNASOL魅光幻彩四色眼影組 HK$480（原價：HK$960）

眼妝可說是整個妝容的靈魂，KANEBO LUNASOL魅光幻彩四色眼影組，採用了濃密美容油調配出閃爍色調，疊合不同眼影色，打造閃亮立體眼妝。於 Langham Beauty Fest 2023 期間，大家可享指定色款買一送一優惠，千萬不要錯過！

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介6：KANEBO LUNASOL魅光幻彩四色眼影組 HK$480（原價：HK$960）（LANGHAM BEAUTY 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介7：KÉRASTASE 雙重防掉髮輕盈浴髮乳 500ml套裝HK$420（原價：HK$720）

KÉRASTASE 雙重防掉髮輕盈浴髮乳含多重專研活性成分，能有效強韌髮絲及強健頭皮，減少髮絲斷裂情況，並為髮絲帶來滋潤，現以HK$420即可入手整個套裝，非常值得入手！

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介7：KÉRASTASE 雙重防掉髮輕盈浴髮乳 500ml套裝HK$420（原價：HK$720）（LANGHAM BEAUTY 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介8：Tory Burch Essence of Dreams 珍藏香氛套裝 HK$1,782（原價：HK$2,370）

Tory Burch 的香氛系列「Essence of Dreams」，品牌希望透過系列向大眾宣揚要維持樂觀的人生態度，及人與人之間的那一份團結精神！品牌於 Langham Beauty Fest 中推出 Essence of Dreams 珍藏香氛套裝，以 HK$1,782 價錢即可選任何2款 Essence of Dreams 淡香精 90ml 及珍藏版香氛套裝！

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介8：Tory Burch Essence of Dreams 珍藏香氛套裝 HK$1,782（原價：HK$2,370）（Tory Burch 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介9：narciso rodriguez Parfums for her 經典香氛套裝 HK$1,232（原價：HK$1,740）

narciso rodriguez Parfums for her 經典香氛套裝包括了 for her 淡香氛 50ml、for her 淡香精 50ml及身體潤膚乳 75ml，for her 系列以含蓄的白麝香作為基調，配合桂花及琥珀作調子，最後以輕淡的木香作結，尤其適合纖細而性感的女性。

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介9：narciso rodriguez Parfums for her 經典香氛套裝 HK$1,232（原價：HK$1,740）narciso rodriguez 提供）

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介10：ISSEY MIYAKE Parfums 經典香氛套裝 HKD1,444 （原價：HKD 2,160）

ISSEY MIYAKE Parfums 的經典香氛套裝包含了 L'Eau d'Issey 淡香氛 50ml、A Drop d'Issey fraîche 淡香精 90ml、身體潤膚乳 75ml及香氛便攜裝 10ml，一個價錢擁有多款產品，加上只需HKD1,444即可入手，絕對沒有不收的理由！

Langham Beauty Fest 2023｜美妝產品推介10：ISSEY MIYAKE Parfums 經典香氛套裝 HKD1,444 （原價：HKD 2,160）（ISSEY MIYAKE Parfums 提供）