​Langham Beauty減價2023|位於旺角朗豪坊的大型美妝概念店「Langham Beauty」,於4月20日起至5月21日舉行「Langham Beauty Fest S/S 2023」,全場有超過300款低至2折的美妝護膚禮遇,大家可以至抵價入手心水美妝產品,女生們趕快把握機會前去入貨吧!《01女生》立即為大家盤點 Langham Beauty Fest 中的10大抵買美妝產品!



今年的「Langham Beauty Fest S/S 2023」以購物派對為主題,採用了繽紛馬卡龍色包裝整個場地,頓時充滿少女感,加上場內多款美妝護膚產品均有低至2折優惠,讓女生們猶如置身於粉紅派對之中,盡情享受購物之快感,入手美妝產品迎接春夏!

活動期間在LANGHAM BEAUTY購物滿HK$300,更可獲賞價值HK$100禮品;購物滿HK$1,000,即能獲賞價值高達HK$550禮品!至於場內有甚麼美妝產品值得入手呢?《01女生》立即為大家盤點 Langham Beauty Fest 中的10大抵買美妝產品!

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介1:XOVĒ白松露護膚體驗套裝HK$900(原價:HK$2,516)

由馬黎珈而(黎姿)創辦的品牌XOVĒ,推出的白松露修護系列主打修復滋養,套裝中包括白松露賦活肌源修護液、白松露透亮潔面泡沫等等,一個價錢可以嘗試到多款白松露系列護膚品,而且更可享有38折優惠,相當抵買!

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介2:LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶 115ml套裝 HK$1,950(原價:HK$3,493)

LANCÔME 的 GÉNIFIQUE小黑瓶向來大受女生歡迎,小黑瓶有助還原年輕肌膚,令肌膚回復柔嫩彈滑及均勻透亮,不少用家用後亦反映指效果顯著。今次這個LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶 115ml套裝,還包含了淨澈亮肌精華水、溫和保濕水等產品,為肌膚帶來最佳的保養!

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介3:CLARINS 賦活明眸嫩肌套裝 HK$1,860(原價:HK$3,040)

CLARINS 的賦活明眸嫩肌套裝包括了賦活雙精華、賦活精華眼霜 2 In 1、植萃溫和潔面泡沫、V輪廓緊緻精華等產品,其中的賦活精華眼霜 2 In 1更是品牌的大熱商品,糅合了眼部精華及眼霜,有助撫平眼周乾紋及改善黑眼圈問題!

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介4:IPSA 皇牌水潤活膚組合 HK$965(原價:HK$1,487)

IPSA的皇牌日本神水,可以為乾燥肌膚迅速補水保濕,平衡肌膚水油,以及做到抗氧亮膚等美肌功效,套裝中亦包括了不少其他IPSA大熱產品,絕對值得入手一套!

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介5:ELIZABETH ARDEN 透明質酸豐盈保濕膠囊30粒禮盒裝 HK$360(原價:HK$1,002)

ELIZABETH ARDEN 的護膚膠囊深受不少女生喜愛,而新推出的透明質酸豐盈保濕膠囊,就採用了雙重鎖水保濕科技配合單劑膠囊包裝,有助令肌膚瞬間倍顯水潤緊緻。

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介6:KANEBO LUNASOL魅光幻彩四色眼影組 HK$480(原價:HK$960)

眼妝可說是整個妝容的靈魂,KANEBO LUNASOL魅光幻彩四色眼影組,採用了濃密美容油調配出閃爍色調,疊合不同眼影色,打造閃亮立體眼妝。於 Langham Beauty Fest 2023 期間,大家可享指定色款買一送一優惠,千萬不要錯過!

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介7:KÉRASTASE 雙重防掉髮輕盈浴髮乳 500ml套裝HK$420(原價:HK$720)

KÉRASTASE 雙重防掉髮輕盈浴髮乳含多重專研活性成分,能有效強韌髮絲及強健頭皮,減少髮絲斷裂情況,並為髮絲帶來滋潤,現以HK$420即可入手整個套裝,非常值得入手!

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介8:Tory Burch Essence of Dreams 珍藏香氛套裝 HK$1,782(原價:HK$2,370)

Tory Burch 的香氛系列「Essence of Dreams」,品牌希望透過系列向大眾宣揚要維持樂觀的人生態度,及人與人之間的那一份團結精神!品牌於 Langham Beauty Fest 中推出 Essence of Dreams 珍藏香氛套裝,以 HK$1,782 價錢即可選任何2款 Essence of Dreams 淡香精 90ml 及珍藏版香氛套裝!

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介9:narciso rodriguez Parfums for her 經典香氛套裝 HK$1,232(原價:HK$1,740)

narciso rodriguez Parfums for her 經典香氛套裝包括了 for her 淡香氛 50ml、for her 淡香精 50ml及身體潤膚乳 75ml,for her 系列以含蓄的白麝香作為基調,配合桂花及琥珀作調子,最後以輕淡的木香作結,尤其適合纖細而性感的女性。

Langham Beauty Fest 2023|美妝產品推介10:ISSEY MIYAKE Parfums 經典香氛套裝 HKD1,444 (原價:HKD 2,160)

ISSEY MIYAKE Parfums 的經典香氛套裝包含了 L'Eau d'Issey 淡香氛 50ml、A Drop d'Issey fraîche 淡香精 90ml、身體潤膚乳 75ml及香氛便攜裝 10ml,一個價錢擁有多款產品,加上只需HKD1,444即可入手,絕對沒有不收的理由!

