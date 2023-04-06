去角質多久一次？醫生教正確去角質步驟、按1秘訣挑選不脫皮刺痛

去角質推薦｜除了護膚步驟要做足外，清潔肌膚都不可缺少。若果未有定期去角質，不僅角質層過厚，且會影響護膚品吸收，甚至可能導致粉刺、暗瘡形成。有時候錯誤地去角質不但使皮膚變紅，且皮膚亦會變得乾燥、敏感。



皮膚需要新陳代謝，當我們的皮膚新陳代謝不好時，皮膚表層一些老廢的細胞就會殘留在皮膚表面，角質無法正常脫落就會累積在表層，形成所謂的老廢角質，所以我們要定期去角質，來預防毛孔阻塞。台灣三重醫美診所莊盈彥醫生曾分享，正確去角質的方法，讓大家可以安全且有效的去角質。

去角質推薦｜台灣三重醫美診所莊盈彥醫生（YouTube@美上美皮膚科診所-醫學美容 截圖）

為何要定期去角質？

基底層上面是皮膚的表皮，而皮膚表皮分成5層，而最頂層稱為角質層（Stratum Corneum）。去角質就正是去掉皮膚最頂層的角質層。每四至六週會從角質層整個更新一次，而去角質目的是要把角質層去掉一層。由於年紀的增長，肌膚角質層的轉換率會變得越來越低，所以有定期去角質的話，角質層剝落後明顯會看到皮膚透出光亮的光澤。

去角質推薦｜基底層上面是皮膚的表皮，而皮膚表皮分成5層，而最頂層稱為角質層（Stratum Corneum）。（YouTube@美上美皮膚科診所-醫學美容 截圖）

但坊間亦有定期去角質損害皮膚的說法，其實原因出自於使錯誤使用了去角質產品，使用頻率錯誤或者力道錯誤等，都有可能造成副作用。以暗瘡肌為例，醫生表示暗瘡肌的角質一般容易黏在一起，所以暗瘡肌通常都會較黯淡無光；而角質堆積在毛孔周圍，且抑制油脂就會形成粉刺。有定期去角質的話，不僅立馬看到皮膚變得有光澤，而且整體膚況都會提升。

去角質推薦｜有定期去角質的話，不僅立馬看到皮膚變得有光澤，而且整體膚況都會提升。（YouTube@美上美皮膚科診所-醫學美容 截圖）

醫生教2大安全去角質方法

去角質分為兩種方式，一種是物理性的；另一種是化學性的。物理性其實包含了不同的方式，醫生表示基本上每天洗臉都屬於一種物理性去角質。此外，最多人用的方式如磨砂膏清潔或者用洗臉機潔面後，會即時感到皮膚比較光滑。

去角質推薦｜去角質分為兩種方式，一種是物理性的；另一種是化學性的。（YouTube@美上美皮膚科診所-醫學美容 截圖）

化學性去角質，就如AHA（果酸）、BHA（水楊酸）。果酸 (例如甘醇酸、杏仁酸) 及水楊酸常被加入於護膚產品中，例如果酸乳液、果酸洗面乳等，兩者都具有保濕、美白去角質、促進角質代謝的功用，因此有抗痘、促進粉刺代謝的功效。

按照個人肌膚正確選購去角質產品

入門級，大家可先選擇一些比較溫和的去角質產品，如果酸濃度比較低或是水楊酸濃度比較低，亦可以一星期使用一至兩次磨砂膏。油性肌膚者，皮膚內藏很多粉刺的話，醫生建議可大膽嘗試使用濃度比較高的果酸。一般市面上有5%、10%、20%等濃度選購，當皮膚進入穩定期，在按照情況後加水楊酸產品。

混合性肌膚者，通常都是T字位油分相對多。醫生表示物理性去角質都適用，如磨砂膏、洗臉機都可使用，再外加果酸的產品。不過到底要使用果酸或是水楊酸，醫生建議最好按照個人膚質而定，最重要是不要傷皮膚。

去角質推薦｜入門級，大家可先選擇一些比較溫和的去角質產品，如果酸濃度比較低或是水楊酸濃度比較低。（YouTube@美上美皮膚科診所-醫學美容 截圖）

乾性肌膚者，醫生建議乾肌人士可選擇微量的A醇，或者是微量的果酸。磨砂膏一星期內最多使用1-2次，當水用去角質產品，立馬塗上保濕乳液，這樣皮膚會變得水潤光滑。

去角質注意事項

1. 注意使用力度

2. 使用時間別過長，大概30秒-1分鐘即可

3. 去角質後必須搭配保濕產品

*使用酸性產品時，若果皮膚產生出好癢、好紅、好痛等症狀，這情況代表你使用過度頻密，或者使用力度過度



5大去角質產品推介

1. fresh 黃糖滋潤亮采面膜 125g

購買方法：Zalora｜Sephora｜01mall

磨砂膏必定是居家護膚好物，短短幾分鐘把角質去除，肌膚變得水潤光滑。fresh 黃糖面膜屬於溫和性磨砂膏，絕對不會導致皮膚出現泛紅敏感情況。只需一星期1-2次，每次10分鐘使用磨砂膏去角質，有效改善暗啞，且面膜富含維他命C的成分，同時可達到均勻膚色的效果。

去角質推薦｜Fresh 黃糖滋潤亮采面膜 125g（品牌提供）

2. PAULA’S CHOICE 歲月屏障水楊酸煥膚周護理精華

購買方法：Selfridges｜Zalora

網上不少油性肌膚女生都力推PAULA’S CHOICE的水楊酸精華，且對痘痘肌人士都相當友好。堅持使用明顯看到毛孔收縮的效果，猶如煥膚效果，而且有助舒緩肌膚，保持肌膚水油平衡。不幸遇上暗瘡大爆發，只要濕敷暗瘡位置，幾天後痘痘亦會消失得無影無蹤，同時做到淡化痘印的效果。

去角質推薦｜PAULA’S CHOICE 歲月屏障水楊酸煥膚周護理精華（品牌提供）

3. AESOP Purifying facial exfoliant paste 75ml

購買方法：Lookfantastic｜NET-A-PORTER｜Selfridges

AESOP的產品由頭髮護理到臉部護理一直獲女生們力讚，而她們家的臉部清潔產品更是令人愛不釋手。這款去角質霜使用方法簡單，擠出黃豆般分量已經可以清潔全臉，打圈按摩1分鐘左右用溫水潔臉，洗臉後不油膩又不緊繃。另外含有高效保濕的晚櫻草，再打圈按摩時亦有助肌膚維持滋潤度。

去角質推薦｜AESOP Purifying facial exfoliant paste 75ml（品牌提供）

4. THE ORDINARY 高濃度果酸煥膚液 AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution 30ml

購買方法：Lookfantastic｜Sephora｜Selfridges

THE ORDINARY這款果酸產品被大眾稱為「去閉口神器」，30%果酸加上2%水楊酸精華，去除老化角質及清理毛孔，且閉口粉刺暗瘡都一一踢走，從而提亮膚色，重回亮白雞蛋肌。承上，醫生建議大家使用酸性產品，需按照個人膚況而定。

去角質推薦｜THE ORDINARY 高濃度果酸煥膚液 AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution 30ml（品牌提供）

5. KIEHL'S 醫學淡紋緊緻再生精華 50ml

購買方法：Zalora｜KIEHL'S官網｜01mall

KIEHL'S一向推出的產品多大受女生歡迎，這支再生精華自推出後瞬間成為皇牌產品。產品含有純正A醇，可加速細胞再生及促進膠原蛋白新生，有助舒緩至修復肌膚功效全面到位，且加強屏障減低皮膚出現過敏機會，初級入門新手可以安心使用。即使是乾肌及混合性肌膚都毫無負擔感，但使用後緊記日夜都要塗上防曬產品。

去角質推薦｜KIEHL'S 醫學淡紋緊緻再生精華 50ml （品牌提供）

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