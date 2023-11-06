啫喱面膜大比併！20款保濕、好吸收凝膠面膜：iHerb高達千個好評

啫喱面膜推薦有哪些？肌膚容易出現乾燥及出油問題，面對外油內乾的肌膚，敷保濕面膜是最快改善的方法！不過面膜款式種類繁多，有一次性的紙片面膜、水洗式的乳霜面膜、泥狀面膜，還有塗抹式的凝膠面膜等等。



面對眾多的面膜選擇， 到底應該挑選哪種呢？哪種面膜好用呢？夏天來到，啫喱面膜（Gel Mask）絕對是個好選擇，啫喱面膜質地清爽，又容易被皮膚吸收，特別適合敏感肌膚、鎮靜舒緩或曬後護理使用。而且啫喱面膜比起其他面膜來得方便，會緊貼皮膚之餘，亦不限制活動，讓面膜的精華成份都能被皮膚吸收到，為此《01女生》就介紹以下20款性價比高、又好用的啫喱面膜，文末更附有限時獨家優惠碼，大家切勿錯過！

美白面膜15款推薦2023｜平價好用$43起擊退色斑、暗啞泛黃

啫喱面膜推薦1. LP87 高效能保濕急救啫喱面膜 Hydro Moist Up Mask 200ml

購買方法：01網購（HK$299）

這款以海藻糖萃取、透明質酸鈉、甘油而成的啫喱面膜，能夠有三重功效：保濕、清爽、提升皮膚彈性，另外這款面膜亦可以薄塗以緊急急救、導入以及厚敷睡眠面膜之用。

啫喱面膜推薦1. LP87 高效能保濕急救啫喱面膜 Hydro Moist Up Mask 200ml｜原價$599，現經由《01mall》購買只需$299，千萬不要錯過超值入手價！ （ HK01Mall ）

啫喱面膜推薦2. Kiehl's 特效清爽保濕啫喱面霜 50ml

購買方法：01網購（HK$299）｜Harrods（HK$238）｜Kiehl's（HK$340）｜｜Zalora（HK$330）｜Selfridges（HK$280）

Kiehl's的成份天然都為人熟悉，特效保濕系列更是品牌當中的皇牌，這款經過敏感肌膚測試的特效清爽保濕啫喱面霜非常合適中性及油性肌膚所用，它成份無添加，不會阻塞毛孔及導致粉刺。面膜能夠具有24小時保濕、控油效果，質感清爽不黏膩，能夠調節皮膚水油平衡同時補水，帶有微薄荷味，夏天使用十分合適！

啫喱面膜推薦2. Kiehl's 特效清爽保濕啫喱面霜 50ml （Kiehl's）

啫喱面膜推薦3. Origins GINZING 醒神活力保濕啫喱面霜 50ml

購買方法：01網購（HK$198）｜SEPHORA（HK$165.75）｜Zalora（HK$233）｜Selfridges（HK$250）

油性肌膚就不能使用保濕產品嗎？當然不是，這款專為油性肌膚所設的無油配方保濕面霜，成份當中含有促進肌膚天然膠原蛋白他紅蔘成分、煙酰胺、維他命B3以及採用 Vital-Synthesis™ 技術糅合採自咖啡豆的咖啡因和三重人參，質地輕盈、能讓皮膚快速吸收，保濕、強化肌膚屏障同時提亮膚色。

啫喱面膜推薦3. Origins GINZING 醒神活力保濕啫喱面霜 50ml（Origins）

啫喱面膜推薦4. fresh 玫瑰面膜 100ml

購買方法：01網購（HK$248）｜SEPHORA（HK$191.25）｜Zalora（HK$370）｜Harrods（HK$229）｜Lookfantastic（HK$217.5）

喜歡微香味的女生絕對不要錯過這款fresh 玫瑰面膜，這個玫瑰面膜作為品牌熱賣皇牌產品之一，適合所有肌膚，能夠修護、保濕同時收細毛孔，加上成份中含多個天然成分：綠茶、白茶、南非紅茶以及來自保加利亞1001朵以上極品玫瑰萃取精華等因著薄敷，伴隨體溫融化而滲透肌膚，讓皮膚變得水嫩透亮。

啫喱面膜推薦4. fresh 玫瑰面膜 100ml（fresh）

啫喱面膜推薦5. DERMA E 高級肽和菌羣 膠原蛋白冷凍凝膠美容面膜 56g

購買方法：iHerb官網（HK$171.49）

作自美國的DERMA E，品牌配方由天然抗氧劑和針對性維生素溶液配制而成，亦致力確保產品不使用有害化學物質，非常合適乾肌以及敏感肌女生！這個無麩質、全素面膜以優效肽與生物營養素混合，成份當中的全素菌羣 - 膠原蛋白™、植物多功能細胞和雪絨花提取物能夠補水，同時提供修復、煥活皮膚、改善皮膚彈性。

啫喱面膜推薦5. DERMA E 高級肽和菌羣 膠原蛋白冷凍凝膠美容面膜 56g（iHerb）

啫喱面膜推薦6. Admire My Skin 海藻和透明質酸超保溼果凍美容面膜 60ml

購買方法：iHerb官網（HK$143.09）

這個iHerb上大獲好評的果凍面膜，以有機積雪草以及有機玫瑰果籽油作主要成分，被不少網民力讚它的保濕功能，更美稱為「補水分炸彈」，除了保濕之外，它更具有舒緩、修復、煥膚的功能，確實是一款全能面膜。

啫喱面膜推薦6. Admire My Skin 海藻和透明質酸超保溼果凍美容面膜 60ml（iHerb）

啫喱面膜推薦：7. Freeman Beauty Feeling Beautiful 保濕凝膠霜美容面膜 175ml

購買方法：iHerb官網（HK$32.08）

Freeman Beauty 作為多年的面膜專家，品牌始於 1976 年，適合所有膚質，難怪在iHerb上高達1千多個好評！這款保濕凝膠霜美容面膜屬於免洗面膜，確實是懶人福音！成份中含清爽冰川水以及粉紅牡丹能夠幫助皮膚迅速補水同時舒緩敏感。

啫喱面膜推薦7. Freeman Beauty Feeling Beautiful 保濕凝膠霜美容面膜 175ml（iHerb）

啫喱面膜推薦：8. Yes To 超清爽美容啫喱面膜 89ml

購買方法：iHerb官網（HK$110.04）

iHerb上有著不少平價、天然面膜選擇，而這款以西瓜及96% 天然成分而成的面膜具備超過 11 種用途，可以厚敷亦可以薄敷，能夠作為妝前保濕或睡眠面膜，不過大家要注意的是這款面膜的補水較弱，作為急救補濕的話則不太合適了。

啫喱面膜推薦8. Yes To 超清爽美容啫喱面膜 89ml（iHerb）

啫喱面膜推薦：9. Freeman Beauty 印度薑黃凝膠乳霜保濕美容面膜 175ml

購買方法：iHerb官網（HK$32.08）

Freeman Beauty 的口碑良好，面膜選擇亦有不少，想要雙重功效的話，不妨考慮這款薑黃面膜，薑黃可以抑制黑色素生成，改善雀斑、疤痕問題，另外薑黃亦有調理肌膚作用，可以幫助肌膚代謝、抗皺、保濕。這款面膜使用印度產的薑黃作主要成份，除了能夠保濕、滋潤肌膚，更可以煥膚亮白，非常適合中性至乾性肌膚使用。

啫喱面膜推薦9. Freeman Beauty 印度薑黃凝膠乳霜保濕美容面膜 175ml（iHerb）

啫喱面膜推薦：10. CANVAS 玫瑰水凝面膜 90ml

護理的時候配上令人舒坦的天然香油，除了皮膚能夠吸收之外，更有香氣撲鼻，令整個護理過程變得更享受。這款CANVAS 的玫瑰水凝面膜蘊含97.7%天然及有機成分，成份當中的有機奧圖玫瑰香薰油、摩洛哥百葉玫瑰精華、尿囊素、燕麥、納豆及透明質酸鈉能夠提供多重保濕、修復及紓緩炎症的功能，所以皮膚屏障功能受損、敏感肌的女生可以放心使用它，令皮膚回復柔軟！

啫喱面膜推薦10. CANVAS 玫瑰水凝面膜 90ml（CANVAS）

凝膠面膜推薦：11. L'Occitane 活泉礦物鎖水啫喱 50ml $310

購買方法：Sasa（HK$208）｜L'occitane HK（HK$310）

想一次解決皮膚缺水以及水油不平衡的問題，可以用上這款L'Occitane 的活泉礦物鎖水啫喱 ，內含超強天然保濕成份因子的微型鎖水泡泡，單用即可以瞬間解決皮膚乾燥問題；厚敷更可以膨潤及亮白肌膚！

凝膠面膜推薦：11. L'Occitane 活泉礦物鎖水啫喱 50ml $310（L'Occitane）

凝膠面膜推薦：12. CAUDALIE Vinosource-Hydra 葡萄籽水保濕啫喱面霜 50ml HK$280

購買方法：Sephora（HK$280）

Caudalie作為不少女星、化妝師的愛用品，配方天然高效抗老，而這款以 98%天然純素成分的水漾果凍啫喱，輕盈透薄、易吸收，成份中有極高滲透力，100%有機葡萄籽水，憑著強大的葡萄益生元力量，能夠為肌膚長效鎖水、增強屏障防敏感，連敏感肌用上亦能速效見效！

凝膠面膜推薦：12. CAUDALIE Vinosource-Hydra 葡萄籽水保濕啫喱面霜 50ml HK$280（CAUDALIE）

凝膠面膜推薦：13. Neutrogena 促水凝膠 48g HK$197.62

購買方法：iHerb（HK$197.62）

作為美國皮膚科醫師都推薦的護膚品牌，Neutrogena的成份無油、無致痘性，用後亦不怕過敏。而這款促水凝膠中含有純化透明質酸，能夠促進皮膚水合作用，立即喂飽乾燥肌膚並維持一整天的柔軟、保濕功效！

凝膠面膜推薦：13. Neutrogena 促水凝膠 48g（Neutrogena）

凝膠面膜推薦：14. Kiehl's 金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜 100ml HK$475

購買方法：Kiehl's（HK$475）｜Sasa（HK$298）

金盞花一向被用作幫助傷口癒合和鎮定皮膚的治療好物，新一代以金盞花加上蘆薈合成新配方，這款凍膜能夠作為妝前急救、曬後紓緩以及日常護理，令乾燥肌膚即時補水、改善泛紅！

凝膠面膜推薦：14. Kiehl's 金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜 100ml HK$475（Kiehl's）

凝膠面膜推薦：15. XOVĒ活肌修護水凝霜 50ml HK$420

若果在尋找四季適合的凝膠面膜，又能夠集中滋養、呵護肌膚的話，入手XOVĒ活肌修護水凝霜必是個不錯之選。因為當中含有W-TruComplex®️白松露活肌修復精配合複合維他命精華，豐富的白松露活性因子成分能夠將養分滲透肌底、修復乾燥、受損的肌膚細胞並舒緩敏感不適；同時提亮膚色、淡化細紋！

凝膠面膜推薦：15. XOVĒ活肌修護水凝霜 50ml HK$420（XOVĒ）

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**

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