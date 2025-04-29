卸妝推薦2025｜卸妝產品大解構！卸妝水/油/膏/啫喱適合咩膚質？

【卸妝推薦2025/卸妝產品推薦2025】作為護膚的第一步，卸妝潔面絕對要做好，比起護膚產品，洗走臉上的污垢，不讓殘留的化妝品或護膚品堵塞毛孔，才能讓後續產品進入、讓毛孔呼吸，打造原生美肌。市面上的卸妝產品如數繁星，由卸妝水、卸妝油、卸妝乳、卸妝啫喱、卸妝膏到卸妝紙巾都有，如果想入手好用的卸妝產品，除了參考實用好評外，應該如何選購呢？



如何挑選卸妝產品？

俗語話「甲之蜜糖，乙之砒霜」，同一款產品亦可能有截然不同的感受與效果，其實大家在入手產品之前，亦可以從季節、膚質、日常習慣以及個人喜好作比較，以免入手未如理想或地雷產品！

如何挑選卸妝產品？卸妝水/油/膏/啫喱適合咩膚質？（freepik）

挑選卸妝產品｜1. 季節

天氣大致可以分為潮濕悶焗的春夏季，以及乾爽寒冷的秋冬季，除了服飾要適時更換，護膚品亦可以春夏季使用乾爽類別的，秋冬季則用上滋潤類型的。

挑選卸妝產品｜2. 膚質

卸妝產品的質地亦有厚薄之用，用法上亦有直接使用以及另需加以按摩的。如果是乾淨肌，使用較厚身的卸妝油、卸妝膏或卸妝乳亦無妨。如果是油肌的話，建議選用較輕薄的卸妝啫喱、卸妝乳或卸妝水，以免堵塞毛孔。

挑選卸妝產品｜3. 日常習慣

除了卸妝產品的質地，其潔淨能力亦是重要考慮。如果是日常防曬或淡妝，卸妝乳或卸妝水已經能夠應付。若臉上使用防水彩妝或濃妝時，相對較強力的卸妝油、卸妝膏則是較好的選擇。預算足夠的話，亦可以根據妝容而選用不同的卸妝產品，例如以眼唇卸妝液重點卸妝，再以卸妝水清潔。

挑選卸妝產品｜4. 個人喜好

每個人對卸妝產品的用後感與加分項各有不同，也許是香味、起泡能力、入眼後有否不適感等，大家可以多參閱產品說明再入手。

卸妝推薦2025｜fresh大豆卸妝潔面乳 150mL HK$345

由1999年面世的大豆卸妝潔面乳，能夠去除日常污垢和化妝品，同時深層清潔毛孔，潔面後亦能夠保持肌膚的天然 pH 值，適合不同年齡、性別、膚色和肌膚類型使用。

卸妝推薦2025｜fresh大豆卸妝潔面乳 150mL HK$345（fresh）

卸妝推薦2025｜RMK W Treatment Cleansing Balm極萃修護卸妝膏 100g HK$280

不少女生都會避免入手卸妝膏，擔心過於厚重的質地讓皮膚吃不消。這款來自「RMK W Treatment Oil」系列的卸妝膏，以高效雙重保濕的雙精華，配合液狀油融合於固體蠟的配方，能夠提供速效融化、卸妝的功能，輕鬆卸除妝容，同時清潔肌膚污垢，亦不會對皮膚造成負擔感。

卸妝推薦2025｜RMK W Treatment Cleansing Balm極萃修護卸妝膏 100g HK$280（RMK）

卸妝推薦2025｜BOBBI BROWN 紓緩卸妝潔面油 200mL HK$505

BOBBI BROWN潔面油作為多年人氣卸妝產品之一，近期亦改良配方，將更多親膚成分：白芒花籽油、瓊崖海棠油和山茶花油等注入其中，加上獨特水感輕盈質地，秒速溶解以及乳化，讓皮膚能夠立即回復潔淨、柔軟，為日常護膚增添奢華度。

卸妝推薦2025｜BOBBI BROWN 紓緩卸妝潔面油 200mL HK$505（BOBBI BROWN）

卸妝推薦2025｜ALBION 雅思臻鉑恆亮再生卸妝啫喱油 150g HK$500

來自EXCIA臻鉑恆亮再生系列的卸妝啫喱油，一觸即溶的油性啫喱基底配方，當中以細緻的微囊包裹日本漢方草本精華成分，能夠溫和地深入毛孔，去除導致肌膚老化的物質，同時帶走污垢，從內部深層淨化肌膚，用後肌膚煥然一新，實現淨緻無瑕肌。

卸妝推薦2025｜ALBION 雅思臻鉑恆亮再生卸妝啫喱油 150g HK$500（ALBION）

卸妝推薦2025｜shu uemura植村秀 ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油 450mL HK$935

被譽為「亞洲最受歡迎的潔膚產品」，這款琥珀山茶花養膚潔顏油，集結了日本十年科研成果，94% 護膚成分的配方，加上山茶花等8種植物精萃，能夠護膚同時潔面一步到位，持續使用更能養護出柔滑細緻肌！

卸妝推薦2025｜shu uemura植村秀 ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油 450mL HK$935（shu uemura）

卸妝推薦2025｜DRUNK ELEPHANT Mello Marula™ Cream Cleanser 醉象瑪魯拉保濕洗卸潔顏乳 150mL HK$300

這款來自DRUNK ELEPHANT最新的卸妝產品，低泡沫配方能夠減低對皮膚的刺激，集潔面與卸妝功能於一身，就連防水彩妝亦能輕鬆去除！

卸妝推薦2025｜DRUNK ELEPHANT Mello Marula™ Cream Cleanser 醉象瑪魯拉保濕洗卸潔顏乳 150mL HK$300（DRUNK ELEPHANT）

卸妝推薦2025｜ATORREGE AD+ (0) 深層淨膚啫喱 250g HK$440

敏感肌或問題肌應該對日本醫學護膚品牌ATORREGE AD+並不陌生，品牌專門以無刺激、特溫和配方而製。這款連續四年榮獲日本@cosme卸妝類別排名榜首的淨膚啫喱，以高濃度天然植物潔淨與保濕成分而成，能夠無需摩擦，只需10秒即可以溶解彩妝、防曬、面油以及污染物，用後不繃緊，更可以解決毛孔粗大問題、增強肌膚透明感。