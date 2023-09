香水推薦2023｜香水如何分辨？一文搞清香水種類＋正確噴香水方法

香水推薦2023|Coco Chanel曾表示,「身上的香氛氣味是女人看不見的衣服、是全身造型的一部份。穿搭得再用心,少了最後的香味點綴,一切的努力都像少了點甚麼。」香水是一種可以隨著心情和場合而變化的物品,亦可以根據不同的季節和場合,選擇相應的香水。將即踏入秋冬季節,許多品牌相繼推出不同的新款香水,大家不妨參考一下以下推介選出適合的香水吧!



香水是最高濃度的香水種類,通常含有15%至40%的香精濃度,並以酒精為基礎。由於濃度較高,香水的持久力和香氣強度都較高,價格也相對較高。

淡香水濃度介於香水和淡香水之間,通常含有10%至20%的香精濃度。淡香水的香氣持久度較長,適合日常使用。

淡香水是較輕盈的香水種類,通常含有5%至15%的香精濃度。香氣持久度較淡香水短暫,適合日常使用或為身體帶來一絲清新。

古龍水是一種男性香水,通常含有2%至5%的香精濃度。古龍水的香氣較清新、活潑,適合在炎熱季節使用。

清淡香水香氣較為輕盈和細緻,不像其他濃郁的香水那樣強烈。它們通常以較低的香精濃度製成,使其香氣更加柔和和清淡。

1. 噴在潮濕的皮膚



保持皮膚潮濕有助香水更好地附在皮膚上,平常噴香水前亦可先用保濕噴霧,令皮膚處於潮濕狀態,或者塗上無香味的乳液後再噴香水,香水會更加持久。

2. 噴在脈搏點



脈搏點是身體上脈搏處的位置,例如頸部、手腕、內肘彎和耳後。這些地方的皮膚較為溫暖,有助於散發出更多的香氣,在這些位置輕輕噴少量香水,使香氣更持久。

3. 避免過度摩擦



在噴香水後,避免過度摩擦皮膚,摩擦會加速香氣揮發,使其持久度減少。在噴香水後可以輕輕拍打皮膚,以幫助香水更好地吸收。

4. 噴在衣物上



除了直接噴在皮膚上,還可以將香水噴在衣物上。衣物可以留住香氣,使其持久度更長。但要注意,某些香水可能會在某些面料上留下污漬,最好先在不顯眼的地方測試。

購買方法:Harrods

LES EXCLUSIFS DE CHANEL香水男女皆宜,這款香水不僅是向獅子座的香奈兒女士致敬,也希望將這個充滿魅力和能量的香氛帶給每一位獨立自主的女性!其實香奈兒女士是一位堅強且充滿自信的獅子座,這個星座的象徵伴隨著她從出生到去世,成為她最重要的幸運象徵之一。CHANEL的首席調香師以獅子為靈感,回到了創作的初衷。

Chloé推出全新的Eau de Parfum Lumineuse香水,其展示玫瑰的馥郁和複雜層次,並揉合茉莉花的柔和香氣,交織出散發陽光氣息,雲呢嗱將香氛的花香昇華,柔和及琥珀的香氣使香調更豐沛誘人,柔美飽滿。

購買方法:Lanecrawford

Tom Ford 全新香水MYRRHE MYSTÈRE 華麗棕色瓶身盛裝,散發濃郁的琥珀光芒。是次全新香水再次將沒藥與香草的美妙組合融為一體,調配出最濃郁誘人的香氣,彌漫現代的幸福感。

購買方法:ASOS

ISSEY MIYAKE這款香水重新調配出一種花瓣混合物,並成功模仿到牡丹花香,一塗即時散發著春天芳香氣息,完美混合了多種天然成分,包括了玫瑰、梨子及更加入了白覆盆子為花束增添了調皮的氣息。

購買方法:Lookfantastic

Narciso Rodriguez Parfums 今年全新推出all of me香水,把天竺葵與標誌性的玫瑰完美融合,亦採用了 六種不同的麝香香調混合在一起,締造宛若第二層肌膚的效果。每種香調為香氛增添獨特的氣息,營造出明亮且輕盈厚實的木質香氣。

香水推薦2023|narciso rodriguez all of me (官方提供)