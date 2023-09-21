香水推薦2023｜香水如何分辨？一文搞清香水種類＋正確噴香水方法

香水推薦2023｜Coco Chanel曾表示，「身上的香氛氣味是女人看不見的衣服、是全身造型的一部份。穿搭得再用心，少了最後的香味點綴，一切的努力都像少了點甚麼。」香水是一種可以隨著心情和場合而變化的物品，亦可以根據不同的季節和場合，選擇相應的香水。將即踏入秋冬季節，許多品牌相繼推出不同的新款香水，大家不妨參考一下以下推介選出適合的香水吧！



香水、香精、古龍水如何分辨？一次搞清5大香水種類

香水、香精、古龍水如何分辨？一次搞清5大香水種類 (GETTY IMAGE)

香水種類 1. 香水（Perfume）

香水是最高濃度的香水種類，通常含有15%至40%的香精濃度，並以酒精為基礎。由於濃度較高，香水的持久力和香氣強度都較高，價格也相對較高。

香水種類 2. 淡香精（Eau de Parfum）

淡香水濃度介於香水和淡香水之間，通常含有10%至20%的香精濃度。淡香水的香氣持久度較長，適合日常使用。

香水種類 3. 淡香水（Eau de Toilette）

淡香水是較輕盈的香水種類，通常含有5%至15%的香精濃度。香氣持久度較淡香水短暫，適合日常使用或為身體帶來一絲清新。

香水種類 4. 古龍水（Cologne）

古龍水是一種男性香水，通常含有2%至5%的香精濃度。古龍水的香氣較清新、活潑，適合在炎熱季節使用。

香水種類 5. 清淡香水（Eau Fraiche）

清淡香水香氣較為輕盈和細緻，不像其他濃郁的香水那樣強烈。它們通常以較低的香精濃度製成，使其香氣更加柔和和清淡。

香水持久方法｜必學持香4大貼士 一整天都香噴噴！

香水持久方法｜必學持香4大貼士 一整天都香噴噴！ (GETTY IMAGE)

1. 噴在潮濕的皮膚



保持皮膚潮濕有助香水更好地附在皮膚上，平常噴香水前亦可先用保濕噴霧，令皮膚處於潮濕狀態，或者塗上無香味的乳液後再噴香水，香水會更加持久。

2. 噴在脈搏點



脈搏點是身體上脈搏處的位置，例如頸部、手腕、內肘彎和耳後。這些地方的皮膚較為溫暖，有助於散發出更多的香氣，在這些位置輕輕噴少量香水，使香氣更持久。

3. 避免過度摩擦



在噴香水後，避免過度摩擦皮膚，摩擦會加速香氣揮發，使其持久度減少。在噴香水後可以輕輕拍打皮膚，以幫助香水更好地吸收。

4. 噴在衣物上



除了直接噴在皮膚上，還可以將香水噴在衣物上。衣物可以留住香氣，使其持久度更長。但要注意，某些香水可能會在某些面料上留下污漬，最好先在不顯眼的地方測試。

香水推薦2023｜10款必買香水 瞬間精緻迷人！

香水推薦2023｜LES EXCLUSIFS DE CHANEL —— LE LION DE CHANEL

購買方法：Harrods

LES EXCLUSIFS DE CHANEL香水男女皆宜，這款香水不僅是向獅子座的香奈兒女士致敬，也希望將這個充滿魅力和能量的香氛帶給每一位獨立自主的女性！其實香奈兒女士是一位堅強且充滿自信的獅子座，這個星座的象徵伴隨著她從出生到去世，成為她最重要的幸運象徵之一。CHANEL的首席調香師以獅子為靈感，回到了創作的初衷。

香水推薦2023｜LES EXCLUSIFS DE CHANEL —— LE LION DE CHANEL （官方提供）

香水推薦2023｜Chloé Eau de Parfum Lumineuse

Chloé推出全新的Eau de Parfum Lumineuse香水，其展示玫瑰的馥郁和複雜層次，並揉合茉莉花的柔和香氣，交織出散發陽光氣息，雲呢嗱將香氛的花香昇華，柔和及琥珀的香氣使香調更豐沛誘人，柔美飽滿。

香水推薦2023｜1.Chloé Eau de Parfum Lumineuse （官方提供）

香水推薦2023｜TOM FORD MYRRHE MYSTÈRE PARFUM

購買方法：Lanecrawford

Tom Ford 全新香水MYRRHE MYSTÈRE 華麗棕色瓶身盛裝，散發濃郁的琥珀光芒。是次全新香水再次將沒藥與香草的美妙組合融為一體，調配出最濃郁誘人的香氣，彌漫現代的幸福感。

香水推薦2023｜TOM FORD MYRRHE MYSTÈRE PARFUM （官方提供）

香水推薦2023｜ISSEY MIYAKE L’EAU D’ISSEY PIVOINE

購買方法：ASOS

ISSEY MIYAKE這款香水重新調配出一種花瓣混合物，並成功模仿到牡丹花香，一塗即時散發著春天芳香氣息，完美混合了多種天然成分，包括了玫瑰、梨子及更加入了白覆盆子為花束增添了調皮的氣息。

香水推薦2023｜ISSEY MIYAKE L’EAU D’ISSEY PIVOINE （官方提供）

香水推薦2023｜Narciso Rodriguez all of me

購買方法：Lookfantastic

Narciso Rodriguez Parfums 今年全新推出all of me香水，把天竺葵與標誌性的玫瑰完美融合，亦採用了 六種不同的麝香香調混合在一起，締造宛若第二層肌膚的效果。每種香調為香氛增添獨特的氣息，營造出明亮且輕盈厚實的木質香氣。

香水推薦2023｜narciso rodriguez all of me （官方提供）

香水推薦2023｜Le Labo CITY EXCLUSIVE 2023 Myrrhe 55（上海）

Le Labo 今年City Exclusive系列增添了新成員，上海獨家的City Exclusive創作MYRRHE 55， 其帶有濃郁甘草芬芳的梵香氣味。MYRRHE 55在低調中顯優雅，散發現代而富創意的古典主義。

香水推薦2023｜Le Labo CITY EXCLUSIVE 2023 Myrrhe 55（上海） （官方提供）

香水推薦2023｜Aesop Ouranon （烏拉諾香水）

購買方法：Selfridges｜Ssense

這款香水以苦橙充滿氣泡質感的柑橘香調展開，散發出欖香脂辛香帶綠意的氣息，同時揉合了近乎樟木般的薰衣草清新香氣。在前調逐漸退去後，香水接著展現出其溫暖芳香的廣闊中調，引發共鳴的洋甘菊草本香氣。

香水推薦2023｜Aesop Ouranon （烏拉諾香水） （官方提供）

香水推薦2023｜BVLGARI ALLEGRA Passeggiata

購買方法：Lanecrawford｜Harrods

BVLGARI ALLEGRA系列增添了新成員──「Passeggiata女士香水」，濃郁伊蘭花香融合質感麝香，交織出濃厚的義式氛圍，搭配釋放奔放情懷的橘粉色瓶身「Passeggiata女士香水」成為系列中最具獨特奔放與活潑氣息的女士香水，不僅賦予女性怡然自得的優雅魅力，更為真摯情感創造專屬的愛戀氣息。

香水推薦2023｜BVLGARI ALLEGRA Passeggiata （官方提供）

香水推薦2023｜Byredo Rouge Chaotique

購買方法：Lanecrawford｜Selfridges｜24S

Byredo 推出首款沉香香水 Rouge Chaotique，其與Casablanca Lily、Reine de Nuit、Sellier Tobacco Mandarin及Vanille Antique合譜成Night Veils。利用體溫締造暗香盈袖的效果，少量已足夠持香多個小時，猶如自帶體香。

香水推薦2023｜Byredo Rouge Chaotique （官方提供）

香水推薦2023｜BURBERRY GODDESS EAU DE PARFUM

購買方法：Lookfantastic｜Selfridges｜Sephora｜Harrods

Burberry推出Goddess Eau De Parfum香氛採用三種獨特的雲呢嗱萃取成份，搭配上普羅旺斯馥郁的薰衣草精華，揉合可可和薑根的自然泥土氣息，把雲呢嗱的香氣發揮得淋漓盡致。