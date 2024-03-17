抗衰老面霜2024｜10好用推薦：La Mer年輕飽滿、CLARINS逆轉肌齡

【面霜推薦｜抗老護膚｜25歲初老肌】經常聽到25歲後，肌膚狀態會每況越下，尤其在秋冬時，更容易出現乾燥缺水、暗沉、乾紋等情況，所以最重要是時刻做好抗老準備，讓肌膚保持年輕有活力對抗各種狀況！其中作為護膚最後一步的面霜，有著滋潤修復肌膚，並達到鎖住護膚養分的功效，所以要為自己挑選一款適合自身膚質的面霜！《01女生》記者就為大家精選10款對抗衰老的面霜，其中就有針對撫紋、抗氧化、敏感肌修護等，在選購時不妨可以參考一下！



抗衰老面霜推薦1. CLARINS 至臻凝時面霜(滋潤型) LA CRÈME RICHE HK$2,700/50mL

購買方法：CLARINS官網

CLARINS推出的至臻凝時面霜，蘊含月神花冷凍萃取及三重胜肽複合物﹐有效喚醒肌膚長壽蛋白，凝齡防衰老及對抗肌膚衰老跡象，逆轉五年肌齡。除了有逆轉肌齡護膚功效外﹐產品更混合有機乳木果油和山茶花油的滋潤配方，為乾性肌或極乾性肌膚提供更豐潤、更柔滑、更保濕的質感，特別適合於秋冬季時使用。

秋冬抗老面霜推薦1. CLARINS 至臻凝時面霜(滋潤型) LA CRÈME RICHE 50mL HK$2,700

抗衰老面霜推薦2. La Mer The Moisturizing Soft Cream柔潤奇蹟面霜 30mL $1,745

購買方法：La Mer官網

La Mer的柔潤奇蹟面霜採用品牌皇牌MIRACLE BROTHTM活膚精華、多重柔潤修護微球體以及酸橙茶精華，有效為肌膚注入活力煥發彈性緊緻，重塑豐盈飽，而且有助中和自由基，保護肌膚免受環境壓力和污染的侵害。此外，面霜質感軟柔細緻，有著療癒的水潤，可深層滋潤肌膚，改善肌膚乾燥缺水問題。

秋冬抗老面霜推薦2. La Mer The Moisturizing Soft Cream柔潤奇蹟面霜 30mL $1,700（品牌提供）

抗衰老面霜推薦3. KIEHL’S 極緻塑顏全效乳霜 (輕盈版) 75mL HK$840

購買方法：KIEHL’S官網

KIEHL’S 的輕盈版極緻塑顏全效乳霜，能針對7大肌膚老化痕跡，達到緊緻面容、提升輪廓、減淡細紋、勻淨膚色、細緻膚質、煥發光澤以及重塑回彈，而且就連最易顯年紀的頸部細紋，也可改善，達至真正全面逆齡。而面霜質感如啫喱般輕盈，用後清爽不黏膩﹐很適合油性、混合性和敏感肌膚使用。

秋冬抗老面霜推薦3. KIEHL’S 極緻塑顏全效乳霜 (輕盈版) 75mL HK$840（品牌提供）

抗衰老面霜推薦4. Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 50mL HK$450

Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜，蘊含500ppm第3代白藜蘆醇專利成分，當中的葡萄藤白藜蘆醇、純素膠原蛋白萃取和微透明質酸複合物產生協同效果，能快速由表皮層滲透至真皮層，1日便能喚醒纖維母細胞，肌膚可更快達致自我抗皺修復狀態，同時防止膠原蛋白及透明質酸流失，從內到外提升肌膚豐盈飽滿度，同時有深層滋潤功效，達到真正抗衰老。

秋冬抗老面霜推薦4. Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 50mL HK$450（品牌提供）

抗衰老面霜推薦5. Augustinus Bader The Cream輕潤賦能生機精華乳霜 50mL HK$2,265

Augustinus Bader的輕潤賦能生機精華乳霜，曾被WWD Beauty Inc評選為“The Greatest Skincare of All Time”中的第一名，可見它的功效是眾多專家被認可的。產品蘊含多種活性核心成分，包括：TFC8®、月見草油、角鯊烷等，有效幫助老化肌膚快速修護更生、煥亮膚色，緩解乾燥粗糙，令肌膚更光滑、更柔軟、更細嫩水潤，讓肌膚重回豐潤柔感。

秋冬抗老面霜推薦5. Augustinus Bader The Cream輕潤賦能生機精華乳霜 50mL HK$2,265 （品牌提供）

抗衰老面霜推薦6. Aveda TulasāraTM再生亮膚面霜 50mL HK$750

面部膚色暗沉，亦是不少女生時常遇到的問題。Aveda推出的再生亮膚面霜，蘊含97%天然萃取成份，能即時重現綻放生命力的光采，顯著緊緻、提升及淡化細紋和皺紋，同時強化肌膚防衛能力，抵禦因外在環境而造成的壓力。而且面霜中的生物發酵胜肽成分，有助促進肌膚的天然膠原蛋白製造，重塑更緊緻的肌膚。

秋冬抗老面霜推薦6. Aveda TulasāraTM再生亮膚面霜 50mL HK$750（品牌提供）

抗衰老面霜推薦7. fresh 古源修護乳霜 30mL HK$1,500

fresh所推出的古源修護乳霜，不但復刻了原版古源注顏修護霜著名的極致滋養成效，還更加入了如奶油般柔滑的全新質感，且能被皮膚迅速吸收。產品蘊含白芒花籽油、維他命 E、洋甘菊蠟及紫錐菊萃取﹐有效為肌膚帶來長效保濕、顯著減淡老化徵兆﹐重塑緊緻彈性。

秋冬抗老面霜推薦7. fresh 古源修護乳霜 30mL HK$1,500 （fresh官網）

抗衰老面霜推薦8. XOVĒ白松露活顏煥肌面霜 HK$1,080

XOVĒ的白松露系列產品的抗老活膚功效，一直備受追棒。其中白松露活顏煥肌面霜，更是萃取自白松露中200多種不同的活性分子，以及膠原增生胺基酸，能為肌膚提供充沛養分，有效深徹滋養及活化肌膚細胞。面霜同時針對初老症狀，預防膠原流失，深潤祛紋，對抗鬆弛，緊緻輪廓，展現飽滿嫩滑觸感。

秋冬抗老面霜推薦8. XOVĒ白松露活顏煥肌面霜 50mL HK$1,080（品牌提供）

抗衰老面霜推薦9. INCELLDERM 活妍奇肌霜 50mL HK$460

由韓國熱門的天然護膚品牌 INCELLDERM，所推出的活妍奇肌霜結合了積雪草強大修護力，以及濟州島熔岩能量海水天然能量的「積雪草海洋原萃」為基底，實驗證實抗老效果高2倍，同時提供保濕、鎮靜、和亮白的多重功效。此外，活妍奇肌霜極易被皮膚吸收，可為肌膚底層傾注源源不絕的營養與水分，全力增添肌膚彈性。

抗衰老面霜推薦9. INCELLDERM 活妍奇肌霜 50mL HK$460（品牌提供）

抗衰老面霜推薦10. SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉修護極緻面霜 50mL HK$1,180

SHISEIDO 的賦活塑顏提拉修護極緻面霜，被譽為「抗引力V面霜」，蘊含雙倍濃度的專利極上紅花精萃，能激活肌膚養分網絡，實現緊緻鮮明輪廓。此外，產品更糅合嶄新極緻塑顏技術Sculpturist Technology™，激活淋巴循環系統，能淨化及加速養分至底層，強化面部肌肉支撐，從肌底對抗引力，令面部輪廓更立體鮮明。