身體潤膚油6大推薦！$199起高CP值：瘦身緊緻、深層潤膚、去水腫

身體潤膚油｜踏入炎夏的夏季，除了要做好面部保養外﹐身體保養也是很重要的部分。對於肌膚經常暴曬，容易出現缺水乾癢，每日塗身體乳可能不太足夠，不妨換上滋潤度更高的潤膚油，不僅帶有療癒香氣，配合按摩手法還可消水腫。這次《01女生》集合了多款潤膚身體油，都是能為全身肌膚提供高滋潤及放鬆的產品。



身體潤膚油推薦1. L'Occitane 杏仁緊實美膚油 100ml HK$420

購買方法：L'Occitane官網

L'Occitane的杏仁緊實美膚油，為想瘦身緊緻肌膚的女生而設。潤膚油帶有清新自然的香味，含有矽質能夠促進膠原纖維合成，預防伸展紋的形成，有效緊緻肌膚，令肌膚變得更光滑。此外更添加了杏仁油及亞麻薺籽油的配方，富含Omega 3及6，保濕效果顯著，深層滋養，令肌膚重拾柔嫩結實。

身體潤膚油推薦1. L'Occitane 杏仁緊實美膚油 100ml HK$420（品牌提供）

身體潤膚油推薦2. CLARINS 排水身體護理油 100ml

購買方法：HK$355（原價HK$560）

CLARINS的排水身體護理油，適合容易浮腫以及需要塑型及緊緻肌膚的女生。這款護理油以100%純植物萃取研製，配方融合了金雀花、天竺葵和薄荷精油，幫助排走毒素，讓肌膚更緊緻有彈性，預防身體浮腫及橙皮紋的出現。此外還添加了榛果油，讓肌膚回復水潤滑嫩，如絲緞般柔軟。

身體潤膚油推薦2. CLARINS 排水身體護理油 100ml HK$580（CLARINS官網）

身體潤膚油推薦3. 美國雅兒Palmer's 高效抗敏舒緩潤膚油 150ml

購買方法：HK$108（原價HK$156）

美國雅兒所推出的高效抗敏舒緩潤膚油，是專為孕婦或產後媽媽而設。產品富含卵磷脂成份，進一步加強柔滑和軟膚功效，可迅速舒緩因懷孕而引致的皮膚乾燥、痕癢，甚至敏感等情況，此外還能增強皮膚彈性及緊緻度。潤膚油更是經產品通過皮膚學專家測試，可安心使用。

身體潤膚油推薦3. 美國雅兒Palmer's 高效抗敏舒緩潤膚油 150ml （01mall）

身體潤膚油推薦4. Byredo x Susanne Kaufmann系列 Bregenzerwald Body Oil HK$795

Byredo 與 Susanne Kaufman聯乘推出的Bregenzerwald Body Oil，蘊含抗氧化精華的植物油、杏仁核和草地荏苒籽，在沐浴後將香氛油均衡塗抹在濕潤的肌膚上，同時配合按摩，使皮膚變得絲滑柔軟。而且潤膚油以泥土般樸實的植被為主調，帶有茉莉花的花香和無花果的清甜，植萃的香氣使人心情平靜舒適。

身體潤膚油推薦4. Byredo x Susanne Kaufmann系列 Bregenzerwald Body Oil HK$795（品牌提供）

身體潤膚油推薦5. Caudalie 葡萄籽香氛潤膚護理油 100ml HK$300

Caudalie的葡萄籽香氛潤膚護理油﹐一瓶多效，適合所有膚質，包括脆弱乾敏肌，可用於身體、頭髮及頸部位置，帶來深層水潤滋養；而且其油脂分子細小，即使是極乾的肌膚，都能夠被肌膚極速吸收並滲透，零油膩感。潤膚油蘊含高達99%天然純素成分的活性精華油，配方安全無害，當中更富含抗氧化成份，全方位對抗衰老、撫平頸紋同時修護全身肌膚、提升肌膚的緊緻度和透亮度，重拾彈潤滋養。

身體潤膚油推薦5. Caudalie 葡萄籽香氛潤膚護理油 100ml HK$300（品牌提供）

使用Caudalie 葡萄籽香氛潤膚護理油前後對比（品牌提供）

身體潤膚油推薦6. The Body Shop 活力佛手柑柑橘全效潤膚油 100ml HK$199

The Body Shop的活力佛手柑柑橘全效潤膚油，可使用在皮膚和頭髮上，只需幾滴即可讓頭髮看起充滿有光澤，以及身體肌膚回復順滑和煥發光彩。潤膚油採用純素精油以99%的天然成分製成，其中充滿活力的柑橘香味，是來自100%天然柑橘和佛手柑精油，一聞即讓人感覺精力充沛！