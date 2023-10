綠色美妝｜全球綠色美容大獎2023出爐 屈臣氏自家品牌FOREO亦上榜

【綠色美妝/綠色美容大獎2023】可持續發展、綠色永續產品近年是個相當受歡迎的存在,這股風潮亦成為化妝、護膚品的一大命題。到底「綠色美容」又是什麼概念,什麼產品屬於綠色美妝呢?「綠色美容」暫時並沒有一個劃一定義,廣稱有機、成分天然、純淨的美妝產品,而要分辨綠色美妝產品則需要符合通過,並獲得有機認證標章:Leaping Bunny 歐盟跳躍小兔認證、B型企業認證、歐盟COSMEBIO認證、歐盟ECO有機認證、GRS 全球回收標準、FSC 森林驗證或ACO有機認證等。



而來自英國最具有影響力的全球綠色美容大獎(Global Green Beauty Awards),亦是美容業界內高度受矚目的獎項之一,獎項涵蓋30多個不同的產品項目類別,相當全面及具有統一性。今年參賽的一共有650個參賽產品,而獎項的評審標準重點除了評審綠色美容產品,更需要符合道德規範、天然、有機、純素、零浪費、促進健康或無殘忍等原則。

屈臣氏自家品牌產品成功在這取得卓越成績,不單有四款Naturals by Watsons護膚產品入圍最佳天然美容產品,更有兩款個人護理產品獲得高度推薦評級。另外品牌清潔美容產品類別中表現出色,Naturals by Watsons產品更榮奪金獎及銅獎佳績。

產品推介:Naturals by Watsons 精萃玫瑰沐浴乳【最佳綠色沐浴產品金獎】

產品推介:Naturals by Watsons咖啡身體磨砂【最佳綠色淋浴產品銅獎】

產品推介:Naturals by Watsons椰子洗髮露【最佳椰子產品銅獎】

除了為港人熟悉的屈臣氏產品,Foreo LUNA 4亦勇獲「最佳綠色按摩工具」的評級。《01女生》亦盤點出獎項評審中16款獲編輯推介、金獎綠色美妝產品:

來自瑞典的獨立美容品牌 fjör,以科學為背景融資上市,這款經臨床驗證的精華液能夠平衡皮膚微生物組,抗衰老同時為皮膚保濕。

COVESSENCE來自法國,以低敏、天然配方護膚品作主打,不單適合敏感肌膚使用,孕婦亦同樣可以安心使用。

全球綠色美容大獎2023:2. COVESSENCE MY HYDRATION CREAM MULTI-ACTION for sensitive skins 50ml(COVESSENCE)

來自英國的Blur London,產品專為混合性和油性肌膚而設,這款保濕霜 pH值中性,能夠與皮膚屏障起協同作用,溫和地調節皮脂、保持皮膚平衡健康。

Herbal Earth作自愛爾蘭,專為敏感肌膚人士而設。這款濃縮手部和指甲油油膏,採用升級回收的橙皮蠟、米糠和白蘿蔔籽油等獨特配方,能夠被皮膚迅速吸收,形成保護性密封層,鎖住水分,呵護肌膚!

同樣來自愛爾蘭的Holos,This is More系列則主要針對成熟肌膚及受損肌膚,能夠以純玻尿酸精華液帶來超保濕的功效。

全球綠色美容大獎2023:5. Holos This is More, Facial and Eye Serum 30ml EUR€45(Holos)