綠色美妝｜全球綠色美容大獎2023出爐 屈臣氏自家品牌FOREO亦上榜

【綠色美妝/綠色美容大獎2023】可持續發展、綠色永續產品近年是個相當受歡迎的存在，這股風潮亦成為化妝、護膚品的一大命題。到底「綠色美容」又是什麼概念，什麼產品屬於綠色美妝呢？「綠色美容」暫時並沒有一個劃一定義，廣稱有機、成分天然、純淨的美妝產品，而要分辨綠色美妝產品則需要符合通過，並獲得有機認證標章：Leaping Bunny 歐盟跳躍小兔認證、B型企業認證、歐盟COSMEBIO認證、歐盟ECO有機認證、GRS 全球回收標準、FSC 森林驗證或ACO有機認證等。



而來自英國最具有影響力的全球綠色美容大獎（Global Green Beauty Awards），亦是美容業界內高度受矚目的獎項之一，獎項涵蓋30多個不同的產品項目類別，相當全面及具有統一性。今年參賽的一共有650個參賽產品，而獎項的評審標準重點除了評審綠色美容產品，更需要符合道德規範、天然、有機、純素、零浪費、促進健康或無殘忍等原則。

全球綠色美容大獎2023 Global Green Beauty Awards（globalmakeupawards.com）

屈臣氏自家品牌產品成功在這取得卓越成績，不單有四款Naturals by Watsons護膚產品入圍最佳天然美容產品，更有兩款個人護理產品獲得高度推薦評級。另外品牌清潔美容產品類別中表現出色，Naturals by Watsons產品更榮奪金獎及銅獎佳績。

產品推介：Naturals by Watsons 精萃玫瑰沐浴乳【最佳綠色沐浴產品金獎】

產品推介：Naturals by Watsons咖啡身體磨砂【最佳綠色淋浴產品銅獎】

產品推介：Naturals by Watsons椰子洗髮露【最佳椰子產品銅獎】

Naturals by Watsons入選全球綠色美容大獎（Watsons）

除了為港人熟悉的屈臣氏產品，Foreo LUNA 4亦勇獲「最佳綠色按摩工具」的評級。《01女生》亦盤點出獎項評審中16款獲編輯推介、金獎綠色美妝產品：

全球綠色美容大獎2023：1. Fjor Hydrolytic serum

來自瑞典的獨立美容品牌 fjör，以科學為背景融資上市，這款經臨床驗證的精華液能夠平衡皮膚微生物組，抗衰老同時為皮膚保濕。

全球綠色美容大獎2023：1. Fjor Hydrolytic serum 30ml £97（Fjor）

全球綠色美容大獎2023：2. COVESSENCE MY HYDRATION CREAM MULTI-ACTION for sensitive skins

COVESSENCE來自法國，以低敏、天然配方護膚品作主打，不單適合敏感肌膚使用，孕婦亦同樣可以安心使用。

全球綠色美容大獎2023：2. COVESSENCE MY HYDRATION CREAM MULTI-ACTION for sensitive skins 50ml（COVESSENCE）

全球綠色美容大獎2023：3. Blur London Cloudskin Moisturiser

來自英國的Blur London，產品專為混合性和油性肌膚而設，這款保濕霜 pH值中性，能夠與皮膚屏障起協同作用，溫和地調節皮脂、保持皮膚平衡健康。

全球綠色美容大獎2023：3. Blur London Cloudskin Moisturiser 50ml GBP$29（Blur London）

全球綠色美容大獎2023：4. Herbal Earth Concentrated Hand & Nail Oil Balm - Bergamot & Neroli

Herbal Earth作自愛爾蘭，專為敏感肌膚人士而設。這款濃縮手部和指甲油油膏，採用升級回收的橙皮蠟、米糠和白蘿蔔籽油等獨特配方，能夠被皮膚迅速吸收，形成保護性密封層，鎖住水分，呵護肌膚！

全球綠色美容大獎2023：4. Herbal Earth Concentrated Hand & Nail Oil Balm - Bergamot & Neroli EUR€14,95（Herbal Earth）

全球綠色美容大獎2023：5. Holos This is More, Facial and Eye Serum

同樣來自愛爾蘭的Holos，This is More系列則主要針對成熟肌膚及受損肌膚，能夠以純玻尿酸精華液帶來超保濕的功效。

全球綠色美容大獎2023：5. Holos This is More, Facial and Eye Serum 30ml EUR€45（Holos）

全球綠色美容大獎2023：6. Floral Street Fragrances

購買方法：lookfantastic（HK$1107）

香氣產品眾多，有蠟燭、香水、香氣噴霧等。女生對於香氣產品一向都會多花心思，因為香氣產品除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色。而這款來自倫敦的Floral Street，系列香味選擇豐富，堅果味的來源於獨特的零陵香豆成分。

全球綠色美容大獎2023：7. CJP Colour Mix Lashes

以為假眼睫毛等於一次性的話就大錯特錯了，CJP 使用絲綢纖維手工製作，不單顏色艷麗，更可持續佩戴長達 25 次！

全球綠色美容大獎2023：7. CJP Colour Mix Lashes（Facebook@CJP Beauty）

全球綠色美容大獎2023：8. Lumi Nudist Hyaluronic Acid body serum

來自芬蘭的設計品牌 LUMI，以簡潔、可愛配色見稱。這款採用了自愛沙尼亞有機植物與生物活性成分的益生元精華液，不單可以抗炎、鎮靜及修復肌膚，更適合敏感、紅癢肌膚，甚至是患有濕疹都可以安心使用！

全球綠色美容大獎2023：8. Lumi Nudist Hyaluronic Acid body serum 100ml EUR€29（Lumi）

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