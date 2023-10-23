黃翠如踏入42歲生日！公開保持少女肌5護膚法：按2穴位可防脫髮？

黃翠如剛踏入42歲生日（23日），雖然時間不斷流逝，但其肌膚依然白皙，不見太多細紋，實在保養有道。女星們不時都要拍劇、出活動，行程排得緊迫，不難想象身體和肌膚都易變差，或顯得疲倦無神。因此要保住明亮照人的狀態，她們都有一套保養心得，而凍齡外貌便是最顯見的成果。黃翠如即使出道多年，社交媒體依然可見其肌膚白滑，與約11年前相差不大。她亦曾分享自己的保養法，以下整理其中5樣，不知崇尚自然的她，會有甚麼法寶呢？



黃翠如凍齡護膚｜黃翠如剛踏入42歲生日（23日），雖然時間不斷流逝，但其肌膚依然白皙，不見太多細紋，實在保養有道。(IG@wongtsuiyu)

黃翠如凍齡護膚保養1. 按兩穴道助生髮

過去黃翠如曾在小紅書分享，自己每天早上維持頭皮及頭髮健康的妙法，表示會將頭髮從後弄向前，再利用空氣梳弄順，同時按摩頭皮，以促進血液循環。她亦表示，若想長出更多頭髮，可在頭髮線尖端後半吋的位置按壓。如果擔心位置不準，可以四指指腹按壓。此外，在髮後方的凹陷位置按壓，黃翠如亦認為對防脫髮有幫助。

黃翠如凍齡護膚保養1. 按兩穴道助生髮 (黃翠如小紅書)

黃翠如凍齡護膚保養2. 面膜代替化妝水

黃翠如都不吝嗇分享自己的保養法，曾在節目中指出，會使用面膜替代爽膚水。或為減少護膚的繁複程序，黃翠如都會簡略步驟，認為面膜保濕度高，可補充肌膚水份，同時達致清潔和滋潤效果故在洗面後都會敷面膜。

黃翠如凍齡護膚保養3. 徹底卸妝及清潔

由於出席活動和拍劇，都需要化厚妝，黃翠如認為卸妝非常重要，曾表示卸妝和清潔步驟。如果潔面後，面上留有化妝殘餘，容易堵塞毛孔，亦影響膚質，故只要徹底卸淨妝容，便能減少肌膚負擔，同時去除老廢角質，讓毛孔更易吸收護膚品營養。

黃翠如凍齡護膚｜黃翠如依然看來年輕。(IG@wongtsuiyu)

黃翠如凍齡護膚保養4. 妝前保濕

要提升妝容的貼服度，可以像黃翠如般，於妝前使用極保濕的護膚品，讓肌膚能夠緊抓住粉底，並減少臉上出油的機會。黃翠如曾在片中分享，會在妝前噴大量保濕噴霧，再塗精華液和防曬隔離霜，這樣便可自然地改善膚色。

黃翠如凍齡護膚保養5. 保持養生飲食

黃翠如的保養會內外兼備，會注意日常護膚壞習慣之餘，每日都會飲媽媽煲的愛心湯水，亦會按中醫推薦食療進食，以調理身體。在放假的時候，她更會準備睡覺，讓身體機能充分休息。