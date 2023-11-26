聖誕派對約會必備彩妝/護膚/香水盤點！黑色星期五獨家限時38折起

臨近聖誕節，相信大部分人都會將行程排得爆滿，為年末作精彩的衝刺。提到派對和約會，當然要盡情打扮，以增添節日氣氛，同時提升個人魅力，吸引全場的目光。以下為大家整理各類今季流行的美妝品，其中部分更推出黑色星期五（Black Friday）優惠，大家不妨趁機入手，化身成為聖誕的派對王后！



聖誕派對約會護膚急救推薦



聖誕派對約會護膚1. Clarins 賦活精華眼霜2in1

黑色星期五（Black Friday）限時以約55折（折後$345），入手Clarins賦活精華眼霜2in1（原價$630）

派對通常都會捱夜，令雙眼變得無神，眼周鬆弛，形成眼袋和黑眼圈。這支眼霜採用油分和水分配方，補濕之餘，同時鎖水，讓肌膚得以修復。眼霜同樣採用雙泵頭設計，非常方便使用。

聖誕派對約會護膚1. Clarins 賦活精華眼霜2in1 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

聖誕派對約會護膚2. Kiehl’s 金盞花植物精華爽膚水 500ml

黑色星期五（Black Friday）限時以約4折（折後$298），入手Kiehl’s 金盞花植物精華爽膚水500ml（原價$750）

每逢轉季或肌膚敏感時，都會使用這支爽膚水，可以紓緩痕癢問題，同時質感舒適，塗後肌膚變得明亮，有效去除暗啞角質。個人而言挺喜歡金盞花的味道，有著提神的感覺。

聖誕派對約會護膚2. Kiehl’s 金盞花植物精華爽膚水 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

聖誕派對約會護膚3. Estee Lauder Advanced Night Repair 基因修護賦活眼霜

黑色星期五（Black Friday）限時以約43折（折後$239），入手Estee Lauder Advanced Night Repair 基因修護賦活眼霜（原價$560）

這瓶眼霜亦是愛用品之一，質感清涼舒適，可改善因睡眠不足而致的暗啞，同時抵禦紫外線和環境污染的侵害，令雙眼回復明亮有神，消退浮腫和缺水問題。

聖誕派對約會護膚3. Estee Lauder Advanced Night Repair 基因修護賦活眼霜 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

聖誕派對約會護膚4. 曼秀雷敦 頭皮濕疹洗頭水 320ml

黑色星期五（Black Friday）限時以約38折（折後$119），入手曼秀雷敦頭皮濕疹洗頭水320ml（原價$312）

若肌膚免疫力變差，加上經常使用髮型產品，頭皮容易痕癢和敏感。因此可以使用曼秀雷敦的洗頭水，性質較溫和而且可以紓緩濕疹問題，抑制細菌引起的頭皮痕癢，預防頭皮屑及汗臭味。

聖誕派對約會護膚4. 曼秀雷敦 頭皮濕疹洗頭水 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

聖誕派對約會護膚5. SK-II 護膚面膜

黑色星期五（Black Friday）限時以約53折（折後$568），入手SK-II 護膚面膜（原價$1,079）

與神仙水同樣含有Pitera天然活膚酵母精華成分的面膜，可以軟化肌膚，同時帶來通透感覺，展現自然魅力。面膜同時能夠減輕日曬引起的皺紋、暗沉和斑點，非常適合在妝前使用。

聖誕派對約會護膚5. SK-II 護膚面膜 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

聖誕派對約會護膚6. RabeancoRabeanco x RMK 限定化妝袋及底妝護膚旅行套裝

彩妝品牌RMK與意大利皮具品牌RabeancoRabeanco首度聯乘，推出限定護膚及底妝套裝，裡面包括啫喱磨砂潔面膏、保濕液、肌底油和修護面霜，為妝前做足保養，提升底妝的貼服和持久力。

聖誕派對約會護膚6. RabeancoRabeanco x RMK 限定化妝袋及底妝護膚旅行套裝 (RabeancoRebeanco提供)

聖誕派對約會美妝推薦



聖誕派對約會美妝1. Laura Mercier 柔光透明蜜粉 29g

黑色星期五（Black Friday）限時以約51折（折後$195），入手Laura Mercier - 柔光透明蜜粉 29g (不附帶粉撲)（原價$380）

論好用的蜜粉，Laura Mercier的都會在其中，質感輕盈無重，而且長時間控油，能夠打造啞緻妝效。蜜粉為米色粉末，非常用作補妝，並採用獨特配分，使肌膚水分不會被抽乾，一直保持舒適的感覺。

聖誕派對約會美妝1. Laura Mercier - 柔光透明蜜粉 29g (不附帶粉撲) (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

聖誕派對約會美妝2. Shiseido 全天候抗禦防曬乳液 SPF50+ PA++++ 150ml

黑色星期五（Black Friday）限時以約45折（折後$205），入手Shiseido 全天候抗禦防曬乳液 SPF50+ PA++++ 150ml（原價$456）

由於派對都有不同燈光照耀，因此即使在晚上，化妝前都要塗防曬，減少肌膚細胞被自由基破壞。Shiseido防曬液質地水盈輕薄，不會有厚重感，即使再塗粉底液，肌膚也不會過白。

聖誕派對約會美妝2. Shiseido 全天候抗禦防曬乳液 SPF50+ PA++++ 150ml (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

聖誕派對約會美妝3. KATE 怪獸級持色絨霧唇釉 #08 $99

相信不少女生都認識KATE的彩妝，不僅價錢親民，色調亦非常實用。唇釉為今季新推出色調，質感同樣較厚，並帶濃郁色澤，配合原有唇色，打造出魅惑的啞緻感覺，適合用於今季流行的美拉德妝容。

聖誕派對約會美妝3. KATE 怪獸級持色絨霧唇釉 #08 (KATE官網)

聖誕派對約會美妝4. Guerlain OMBRES G 眼影組合 879 GLITTERY TIGER $820

眼影盤外殼特別使用銀沙虎紋，展現出華麗魅力。裡面的色調亦非常特別，有珠光粉紅、啞緻紫、金屬綠和金色，由於綠色帶有深沉感覺，因此塗於下眼線，意外地好看，配合華麗的紫色，散發高雅氣場。

聖誕派對約會美妝4. Guerlain OMBRES G 眼影組合 879 GLITTERY TIGER (Guerlain官網)

聖誕派對約會美妝5. Tarte Tartelette Juicy Amazonian Clay Palette $400

若然喜歡甜美和優雅感覺的話，Tarte這款眼影盤便會非常適合，色澤較為自然粉嫩和閃爍，予人輕盈舒適感覺，同時可以混合啡色眼影，增添深邃的眼神魅力。眼影盤亦非常上色，基本上一盒便能打造多種妝容，非常實用。

聖誕派對約會美妝5. Tarte Tartelette Juicy Amazonian Clay Palette (Tarte官網)

聖誕派對約會香水推薦



聖誕派對約會香水1. Miu Miu 春日花園女性淡香精 100ml

黑色星期五（Black Friday）限時以約63折（折後$555），入手Miu Miu 春日花園女性淡香精100ml（原價$886）

若喜歡甜美少女感覺，這款香水以初春和冬日的慵懶感覺，打造出清新的花香調。香水自以鈴蘭和草香，帶來療癒幽香，並加入忍冬的味道，打造出獨特的魅力。

聖誕派對約會香水1. Miu Miu 春日花園女性淡香精 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

聖誕派對約會香水2. Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100ml

黑色星期五（Black Friday）限時以約41折（折後$1,628），入手Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 （原價$668）

相信這支香水對Maison Margiela粉絲而言並不陌生，使用清新的白玫瑰花瓣和白麝香，呈現出周日懶洋洋的氣息，配以鈴蘭、鳶尾花及梧花等較女性的柔和氣味，相信定會令人留下深刻印象。

聖誕派對約會香水2. Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

聖誕派對約會香水3. Chloe Nomade Jasmin Naturel Intense

個人喜歡Chloe香水甜而不膩的少女感，這支結合清新的茉莉香調，配搭棗和梨的自然甜香，以及鮮明柔和的檀香及廣藿香，散發獨特的療癒香氣。香氛以100%純天然香水成分調配，可以減輕刺激和敏感。

聖誕派對約會香水3. Chloe Nomade Jasmin Naturel Intense (Chloe官網)

聖誕派對約會香水4. Burberry Goddess Eau de Parfum 100ml HK$1,550

香水以3種鮮明醉人的雲呢嗱香調，打造出甜而不膩的適度香氣。加上雲呢嗱籽由人手採摘後，會放在陽光下曬乾5至7星期，讓柔和的氣息中，帶有陽剛的中性感覺，再放進木箱內陳化成熟，以糅合木質調，締造出一致和諧的舒適氣味。

聖誕派對約會香水4. Burberry Goddess Eau de Parfum 100ml (Burberry官網)

聖誕派對約會香水5. RAZE Boreal Bliss EDP

這款香水是RAZE冬季的限定款式，靈感源自北歐森林的平和恬靜，以多種帶冬天感覺的木質香氛糅合而成，如松針、冷杉和雪松等，伴以焦糖平衡整體氣味，打造出舒適的節日感覺。淡香精使用天然植物精油及純素配方，亦不含動物成分、副產品及CMR等有害物質，即使敏感膚質亦適用。

聖誕派對約會香水5. RAZE Boreal Bliss EDP (RAZE提供)

聖誕派對約會香水6. Acqua di Parma 藍色地中海淡香水（無花果香）節日禮盒 $1,087

個人對無花果氣味都有種無法抗拒的魅力，這支以清新氣味作前調，包括義大利柑橘、香檸檬、西柚和香櫞等，帶來海岸邊的舒適感覺，並搭茉莉和無花果蜜，調配出柔和獨特的清甜花香感覺，加上無花果木、雪松和安息香的基調，為整體帶來鮮明的氣息。這品牌氣息傾向濃郁和持久，非常適用於整天的行程。

聖誕派對約會香水6. Acqua di Parma 藍色地中海淡香水（無花果香）節日禮盒 (Acqua di Parma提供)

聖誕派對約會香水7.Tory Burch Essence of Sandalwood 香氛精油 14ml $480

這是Tory Burch的香氛精油系列，以Tory最喜歡的檀香製作而成，並採用滴管瓶設計，可塗在手腕位置，以散發香氣的同時，氣味亦較持久。香氛精油以清甜的木質香脂結合澳洲檀香及雪松，打造出柔和甜美的味道，並散發知性的舒適魅力。