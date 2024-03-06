面霜推薦2024｜10+好用面霜推薦：深層保濕/抗皺緊緻/美白提亮

【好用面霜推薦2024】逆齡抗衰老，重拾年輕肌，是不少女士做美容保養的重點目標。踏入2024年，《01女生》為大家率先精選介紹以下高質好用面霜推介，當中包括深層保濕面霜、緊緻抗皺面霜、亮白保濕霜等，一齊呵護肌膚以最佳狀態迎接新一年！



踏入2024年初春，大家是時候為護膚品轉季。(IG@_imyour_joy)

面霜推薦2024｜Antipodes 牛油果滋養晚霜60ml HK$350

購買方法︰LOOKFANTASTIC

晚間是護膚黃金時期，這款晚霜主要成分為牛油果、麥盧卡蜂蜜、長相思葡萄籽萃取精華，具有抗菌作用，有助抵禦自由基和環境破壞，防止新瑕疵出現及針對膚色不均問題，恢復肌膚活力。另外，可在睡眠時深度癒合和修復肌膚，補充流失水分，適合中性和熟齡肌膚。

面霜推薦2024｜Antipodes 牛油果滋養晚霜60ml (www.lookfantastic.com.hk)

面霜推薦2024｜Medik8 進階夜間修復面霜 50ml HK$590

購買方法︰LOOKFANTASTIC

這款晚霜專為配合維生素 A 一同使用而設計，融合品牌專利Midnight Repair Complex™，結合火龍果萃取物、薩斯卡通莓和細胞修復勝肽，有助強化天然皮膚屏障並對抗自由基損傷，補充深層水分之餘，可令肌膚更緊緻飽滿。而晚霜蘊含薰衣草、甜橙油和橙花香氣，令人身心放鬆。

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面霜推薦2024｜The INKEY List 生物活性神經醯胺修復豐盈保濕霜 50ml HK$190

購買方法︰LOOKFANTASTIC

這款乳霜主打強效生物活性神經醯胺，並且富含 GRANSIL BLUR X-11™，針對多種明顯的皮膚老化跡象，減少細紋出現，同時提供豐富的滋養保濕效果。

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面霜推薦2024｜KAO 花王 Curel 深層高效保濕面霜

蘊含潤浸保濕Ceramide功能成分及桉樹精華，能深入滲透至肌膚角質層，讓肌膚回復高密度滋潤狀態，提升肌膚自我防禦能力，紓緩因肌膚乾燥引起的不適，用後依然感覺清爽，特別適合乾燥性敏感肌人士使用。

只售HK$125！立即購買

面霜推薦2024｜KAO 花王 Curel 深層高效保濕面霜 (01 mall)

面霜推薦2024｜Kiehl's 特效保濕乳霜

富含南極葡萄醣蛋白、白茅（沙漠植物萃取）、優質橄欖油等，有效防止乾燥現象，為肌膚保濕，同時令肌膚免受自由基的損害。優質橄欖油可以為肌膚表面形成保護層，以分解面部的化妝品和雜質，同時亦幫助軟化及為肌膚補濕。一整天持續保濕，令肌膚更顯柔軟幼滑，展現健康光澤。

HK$193/50ml ! 立即購買

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面霜推薦2024｜FIRST AID BEAUTY強效保濕皇牌燕麥面霜

榮獲全美最具權威性美妝刊物《Allure》「Best of Beauty」大獎的強效保濕霜，含有膠態燕麥粉，能被肌膚迅速吸收，質感細滑不黏膩，可以為乾燥、敏感及疲倦肌膚即時注入水分，長效保濕令肌膚變得柔滑水潤。

只售 HK$136 ! 立即購買

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面霜推薦2024｜Shiseido 資生堂Aqua Label 水之印全效5合1面霜

集化妝水、精華液、乳液、乳霜及面膜5合1功效，蘊含高濃度復合膠原蛋白 GL (甘油)、雙重透明質酸及杏仁精華，極度滲透肌膚角質層，超強補水保濕能力持續8小時，使肌膚持久水潤光澤，同時促進細胞生長，恢復肌膚彈力。

只售HK$108 ! 立即購買

面霜推薦2024｜Shiseido 資生堂Aqua Label 水之印全效5合1面霜 (01 mall)

面霜推薦2024｜LANCOME 極緻完美玫瑰面霜 (柔潤型)

以多種玫瑰萃煉而成的Grand Rose Extracts，賦予花之活力，深度密集水潤，重塑飽滿嫩肌，令膚質更柔滑細緻，同時增添自然光澤，打造花般嬌嫩的美麗容顏。

HK$1370/60ml ! 立即購買

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面霜推薦2024｜CHARLOTTE TILBURY 魔法面霜

屢獲殊榮的熱賣保濕霜之一，富含玫瑰果油、透明質酸、維生素 C 和 E等，幫助提亮膚色，均勻膚色，保持水潤狀態長達24小時，締造亮麗無瑕美肌。

HK$518/50ml ! 立即購買

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面霜推薦2024｜Origins PLANTSCRIPTION 悅肌再生緊緻塑顏霜 / 升級版悅肌再生面霜

完美結合非洲長青木及印度沒藥樹的強大功效，加上強效肌膚緊緻提升配方，可為肌膚注入必要的水分，從而有效修復歲月的痕跡，明顯改善面部輪廓下垂的狀況，淡化嘴部周圍的法令紋，恢復年輕肌膚的飽滿度及緊緻度。

HK$408/50ml ! 立即購買

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面霜推薦2024｜Elizabeth Arden 顯效21天面霜

被美國紐約時報讚譽為「至尊面霜」(super cream)，具有舒緩、鎮靜、重建及保護等全方位療效，可幫助乾燥脫皮、龜裂疼痛的肌膚恢復正常。質地豐盈柔軟，幫助用家的肌膚在21天之內得到顯著的改善。

HK$115/75ml ! 立即購買

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面霜推薦2024｜Fresh 紅茶抗皺緊緻面霜

紅茶抗皺緊緻面霜富含紅茶複合物、辣木籽萃取、透明質酸、聚合多醣等高效抗氧化成分，可以全方位撫平皺紋，緊緻肌膚，打造細膩柔滑膚質。

HK$598/75ml ! 立即購買

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面霜推薦2024｜Dermalogica 紓壓酣睡亮肌啫喱面霜

Sound Sleep Cocoon™活性成分，以芳香味道紓緩感官，促進深層睡眠並加速皮膚於晚間修復，讓肌膚整天保持水潤透亮。

HK$688/50ml ! 立即購買

面霜推薦2024｜Dermalogica 紓壓酣睡亮肌啫喱面霜 (01 mall)

面霜推薦2024｜LA MER 海藍之謎精華面霜

配方核心蘊含促進細胞更生的 Miracle Broth™活膚精華及高效抗氧的酸橙茶精華，為肌膚提供日常保護。持續使用，可使肌膚倍感緊緻，細紋及皺紋明顯減褪，輪廓更立體。

HK$1698/60ml ! 立即購買

面霜推薦2024｜LA MER 海藍之謎精華面霜 (01 mall)

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