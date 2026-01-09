情人節禮物2026｜14大情侶香水推薦 低調放閃！2方法營造偽體香

【情人節禮物｜香水推薦｜情侶香水】想與對方增進感情，從日常生活中增加一些儀式感是不錯的選擇，除了高調放閃的情侶裝外，可為彼此準備一對專屬的情侶香﹐這簡直是無時無刻地低調放閃！《01女生》不僅為大家精選了多個品牌的情侶香水，還整理可營造偽體香的香水噴法，讓你/妳可猶如擁有自帶香氣般！



營造偽體香的香水噴法1. 與無香味身體乳液混合

假如想讓香水聞起來猶如天生自帶的體香，可先在手上噴一次香水，等它揮發了一段時間後，等待時間可以先化妝。接著，再次把香水與無香味身體乳液混合，接著將它塗抹在頸後、鎖骨、大腿內側等身體部位，這樣香味就會猶如人體散發出的香氣，是迷人的「偽體香」！

營造偽體香的香水噴法1. 與無香味身體乳液混合（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

營造偽體香的香水噴法2. 讓髮絲也帶香氣

這個方法並不是直接將香水噴灑在頭髮上，這樣做太傷害髮質和頭皮。我們可以將香水噴灑在梳子上，也是先讓它先揮發一下，再用它梳理一下中尾部頭髮，雖然這樣香氣不多但夠自然，而且能減少對頭髮造成傷害。

營造偽體香的香水噴法2. 讓髮絲也帶香氣（《金秘書為何那樣》劇照）

情侶香水推薦1. Hermès

女朋友香水：Hermès Un Jardin Sur La Lagune 潟湖花園中性淡香水 100ml HK$1,275

男朋友香水：Hermès Un Jardin sur le Toit Eau de toilette 50ml HK$800

情侶香水推薦1. 女朋友香水：Hermès Un Jardin Sur La Lagune 潟湖花園中性淡香水 100ml ( Hermès)

Hermès 的這對男女調香水，靈感都是採以清新的自然香氣，經得起時間的考驗。女香的Un Jardin sur la Lagune 淡香水，香氣除了有花香還帶有木香，以明亮的玉蘭包裹著的海桐和聖母百合，充滿著女生的活潑明媚的特性。

而男生則很適合配上較中性特Un Jardin sur le Toit EDT，這款香氣是以花香再配上果香，將清脆的蘋果樹香氣與與多汁的梨樹香氣融為一體，猶如遊走在巴黎的花園中，是一款清新細膩的香氣，這兩款香氣很適合文青情侶們。

情侶香水推薦2. narciso rodriguez

女朋友香水：for her MUSC NUDE 100ml HK$1,200

男朋友香水：for him vetiver musc 100ml HK$850

情侶香水推薦2. narciso rodriguez 女朋友香水：for her MUSC NUDE 100ml HK$1,200；男朋友香水：for him vetiver musc 100ml HK$850（品牌提供）

narciso rodriguez 推出的for her MUSC NUDE，香氣柔和性感猶如第二層肌膚般融入緊抱著身體，使用時賦予每一位使用for her香氛的女性撩人的魅力和自信。而for him vetiver musc 與自然元素相連，帶來全新的花香、芳香和礦物氣息，進一步體現出男性更敏銳、更多面化的氣質和魅力。

narciso rodriguez for her MUSC NUDE 100ml HK$1,200（品牌提供）

以柔和裸粉膚色瓶身盛載著的narciso rodriguez for her MUSC NUD，若隱若現中滲透出細膩的性感誘人氣息。精緻的香氣以以經典的柑苔香調為框架，由微辛的粉紅胡椒調和一束精緻而抽象的鮮花開篇章融合白茉莉，為香氛注入了如被陽光輕吻過的迷人清香。香氛的核心是以大馬士革玫瑰，再滲透著for her系列的標誌性麝香香調，再演變為豐富的柔和木質香調、印度尼西亞廓爾喀豆蔻和頂級豆蔻草香調，交織出迷人的氣息。

narciso rodriguez for him vetiver musc 100ml HK$850（品牌提供）

而男香的narciso rodriguez for him vetiver musc，以明亮綠色的瓶身盛載著。香氣以清新略帶辛辣的綠荳蔻作為前調揭開序幕，突顯肉豆蔻和柏樹精油的溫暖柔和氣息。標誌性的麝香與天竺葵、薰衣草精油和紅海藻精華芳香融合，再慢慢散發出溫暖的雪松、廣藿香和充滿土地氣息的香根草，交織出充滿活力又撩人的香氣。

情侶香水推薦3. ISSEY MIYAKE Parfums

女朋友香水：L’Eau d’Issey Pivoine 100ml $1040

男朋友香水：L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver 100ml $850

情侶香水推薦3. ISSEY MIYAKE Parfums 女朋友香水：L’Eau d’Issey Pivoine 100ml $1040；男朋友香水：L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver 100ml $850（品牌提供）

ISSEY MIYAKE Parfums 的兩款香水，均以歌頌大自然的美麗為靈感，採用純素配方且由87%的天然成分所組成。而其香調以水的氣息為開端，同時更帶來了蒼翠茂盛、充滿活力的花香和強烈的香根草，很適合熱愛大自然的情侶。

ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey Pivoine 100ml $1040（品牌提供）

L’Eau d’Issey Pivoine和L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver，對大自然的致敬能在香氛瓶身設計中體現出來，香水瓶身由20%的回收玻璃所製成，瓶蓋則以未經打磨雕琢的原木製成。女香的L’Eau d’Issey Pivoine，香氣散發著充滿春天芳香氣息的牡丹花香混合物，是完美混合了多種天然成分，另外更融入了白覆盆子，為香氣增添了美味多汁並且調皮的氣息。

ISSEY MIYAKE Parfums L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver 100ml $850（品牌提供）

而男香的L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver，是以優雅的香根草為主調，其豐富感性的一面展現出木質香調的溫暖氣息，強烈的香氣猶如濺起水花般撲鼻而來，伴隨著辛辣的生薑和快樂的鼠尾草與木質香調交織共舞，香氣清晰明瞭，讓人一試愛上。

情侶香水推薦4. Michael Kors

女朋友香水：Michael Kors Pour Femme 100ml HK$990

男朋友香水：Michael Kors Pour Homme 100ml HK$950

情侶香水推薦4. Michael Kors（品牌提供）

Michael Kors的這兩款香水瓶的設計別具匠心，靈感源自Michael Kors設計美學中的核心元素 — 鎖鏈圖案，設計師長期以來深受金屬鎖鏈配件的奢華、現代魅力和圖形美感的啟發，更是展現女性和男性與女性成熟且多樣的魅力。

女朋友香水：Michael Kors Pour Femme 100ml HK$990（品牌提供）

Michael Kors Pour Femme是一款融合花香、木香、麝香調的香水，散發出奢華、現代魅力和性感的迷人氣息。香水以清新活潑為前調，透過柑橘、粉紅胡椒與黑加侖子的結合，果香濃郁且令人垂涎；進入中調後，香水以奢華且充滿女性魅力的氣息為主軸，茉莉的優雅芬香與玫瑰的濃郁花香交織，搭配豐潤的果香前調及沉穩的木質基調。隨著時間推移，香水漸漸釋放出更深層的韻味。甜美的香草、誘人的麝香與廣藿香木質基調融合，讓餘韻更加悠遠動人。

男朋友香水：Michael Kors Pour Homme 100ml HK$950（品牌提供）

Michael Kors Pour Homme是一款融合木香、辛辣及柑橘調的香水，喚起歡樂、溫暖和活力。香水散發出愉悅與溫暖的氣息，彷彿來自海洋振奮人心的自然能量，使人感受到細膩而深邃的魅力。這款香水巧妙融合了大地與海洋的元素，打造出一種清新、芳香且充滿驚喜的獨特氣息，前調以佛手柑、粉紅胡椒和薰衣草的組合，展現出活力且略帶挑逗的開端；中調以海洋香調、鼠尾草和天竺葵為軸心，營造出純粹而剛陽的層次感。基調融合廣藿香、香根草和琥珀，交織出持久、柔和、溫暖的餘韻。

情侶香水推薦5. SANTA MARIA NOVELLA Giardini Medicei Collection

女朋友香水：Magnolia EDP 100ml HK$2,180

男朋友香水：Bizzarria EDP 100ml HK$2,180

意大利當代皇室品牌Santa Maria Novella，以香水引領大家漫步於盛放奇珍異草的美第奇花園。系列當中Magnolia有著令人陶醉的荷花玉蘭香氣，而Bizzarria則有著明亮清爽的柑橘調香氣，最適合以此向伴侶施展魅力。

情侶香水推薦5. SANTA MARIA NOVELLA Giardini Medicei Collection 女朋友香水：Magnolia EDP 100ml HK$2,180；男朋友香水：Bizzarria EDP 100ml HK$2,180（品牌提供）

Magnolia EDP有著純粹而細緻的香氣，前調將極緻的溫柔和甜美相融，後調盡顯女性溫暖而性感的特質。而Bizzarria EDP三重迴異且鮮明的柑橘調與溫和沉穩的橙花及雪松，交織出的溫暖活力氣息，讓男性的非凡氣息綻放。此系列皆以精緻的典藏書承載，取出書盒内的插畫，即變成一個寶盒作收藏飾物或收藏品用。

情侶香水推薦6. SANTA MONICA

女香：Morning Rose EDT女士香水 HK$338/50ml

男香：Zen of Tea EDT香水 HK$338/50ml

意大利眼鏡及香水品牌Santa Monica 的首個香水系列，以香氣帶著大家探索及體驗世界各地的美好景緻，釋放自由與想像力，喚起大家對生命的熱情。

情侶香水推薦6. SANTA MONICA 女朋友香水：Morning Rose EDT女士香水 50ml HK$338；男朋友香水：Zen of Tea EDT香水 50ml HK$338（品牌提供）

系列當中的Morning Rose 是一款東方花果香調的女士香水，在清晨時分，大馬士革玫瑰上點綴著一顆顆晶瑩的露珠，細膩帶出淡雅的玫瑰花蜜香氣，讓甜蜜美好的愛情時刻包裹著您的愛人，以花香為您傾露愛慕之情！而Zen of Tea是一款茶香木質調香水，一個寧靜的午後，愜意地享受白茶帶來的清新氣息，香水以鳶尾花及雪松互相交織，讓大家流連在溫暖的木質花香之中。

情侶香水推薦7. ARMANI beauty ARMANI / PRIVÉ 高訂香水 黑白二重奏

女朋友香水：ARMANI / PRIVÉ BLANC KOGANE 高訂香水 100ml HK$3,240

男朋友香水：ARMANI / PRIVÉ NOIR KOGANE 高訂香水 100ml HK$3,240

情侶香水推薦7. ARMANI beauty ARMANI / PRIVÉ 高訂香水 黑白二重奏（品牌提供）

ARMANI / PRIVÉ推出的黑白二重奏高訂香水，以BLANC KOGANE與NOIR KOGANE組成，前者香氣如光滿溢的亮澤芬芳，後者則是如深邃神秘的大地氣息，有著強烈對比但又融洽，很適合帶有反差感的情侶。

女朋友香水：ARMANI / PRIVÉ BLANC KOGANE 高訂香水 100ml HK$3,240（品牌提供）

象牙白色香水瓶身的BLANC KOGANE，以迷人的意大利鮮檸檬精華為前調，糅合陽光般燦爛的依蘭依蘭和水漾的鈴蘭清香，再與香根草精華和印尼的廣藿香精華融合，為濃厚的白麝香基調注入木香相互纏繞，香氣恍若純淨裸肌細膩又誘人的明亮氣息。

男朋友香水：ARMANI / PRIVÉ NOIR KOGANE 高訂香水 100ml HK$3,240（品牌提供）

而暗夜黑色香水瓶身的NOIR KOGANE，以清新迷人的欖香脂打開序幕，帶出藏紅花瓣中心的樹脂香精華，強調香水中濃烈的皮革氣息。香水基調以香根草結合危地馬拉的廣藿香精華，與皮革木質基調親密交纏，為香水帶來煙燻木香的野性魅力。

情侶香水推薦8. Loewe Duo Set 001 HK$1,422

Loewe 的這套001淡香水，簡直是為情侶而設，一款是適合女士，一款適合男士，兩種香水當融合時和諧，分開時又具獨特的嗅覺體驗。原因是兩款香擁有共同香調​​和和諧配方的香水，這兩種香水既可以直接疊噴在皮膚上，也可以與伴侶同時使用，創造出一種特殊的「第三種」香氣。

情侶香水推薦8. Loewe Duo Set 001 HK$1,422（Loewe）

這兩款香水最浪漫的地方是前調及中調都是一樣的，分別在於001 女士淡香水是以清甜的橙香與佛手柑，再搭上淡淡茉莉花作點綴，而001 男士淡香水則是充滿誘人魅力的雪松和麝香，簡直是低調放閃的首選！

情侶香水推薦3. Loewe Duo Set 001 HK$1,422（Loewe）

情侶香水推薦9. TOM FORD PRIVATE BLEND

女朋友香水：TOM FORD ROSE PRICK EAU DE PARFUM 50ML HK$3,245

男朋友香水：TOM FORD FABULOUS EAU DE PARFUM 50ML HK$3,245

情侶香水推薦9. TOM FORD PRIVATE BLEND（TOM FORD）

TOM FORD PRIVATE BLEND系列中的FABULOUS EDP與ROSE PRICK EDP，一黑一粉，前者香氣偏性感又神秘，後者則是偏中性香。兩款不論是混合使用還是分開用，都是混合又具火花。

TOM FORD FABULOUS EDP是一款東方皮革香調，以愉悅的鼠尾草和新鮮的薰衣草為前調，再以苦杏仁和香草味為皮革中心注入了豐富的質感，再浸透在鳶尾花中﹐整體散發著奢華又神秘的香氣。而TOM FORD ROSE PRICK EDP，香水融合了三款野生玫瑰，充滿浪漫氛圍。而且雖然是以玫瑰花香調，但香氣其實是偏中性，男生使用也不突兀。

情侶香水推薦10. Tiffany & Love：成雙成對

女朋友香水：Tiffany & Love 女士香水 50ml HK$1,155

男朋友香水：Tiffany & Love 男士香水 50ml HK$1,155

情侶香水推薦10. Tiffany & Love：成雙成對（Tiffany & Co.）

Tiffany & Love 系列香水，將充滿生機的木香將兩種香味融合，象徵著愛情以多種方式讓兩個人結合起來，是非常浪漫的情侶香水。而且可以自選雕刻香水瓶身，打造獨一無二的完美禮物。

Tiffany & Love 女士香水帶有花香和木香，以清新亮麗前調展開，將品牌獨家研發的植物成份藍羅勒搭配西袖，造就出清爽香氣，而中調則是橙花油的甜蜜花香，混和著藍衫的木香。後調是香根草和雪松，打造出有層次而女性化的香氣。

Tiffany & Love 男士香水是擁有芳香果味並帶有木香的香水，香氣以薑油、柑橘和豆蔻為引子，調和出迷人香氛，其後中調揉合了杜松與柏樹，經由 Tiffany 獨家創造的共蒸餾流程調製，為香水注入現代感。以檀香、香根草和標誌性的藍杉香調構成了這個大師級組合的後調。

情侶香水推薦11. ORMAIE

女朋友香水：ORMAIE 28° HK$1,680/100ml

男朋友香水：ORMAIE Le Passant HK$1,280/100ml

ORMAIE是來自法國的小眾品牌，香水都是採用全天然的單一成分，香氣更自然舒適﹐且不用擔心會有撞香情況。品牌其中的28°是一款充滿陽光氣息的香調，而Le Passant的香氣則偏中性，充滿男性魅力。

情侶香水推薦11. ORMAIE 女朋友香水：28° 100ml HK$1,680（IG@ ormaieparis）

28°香水的設計靈感來自夏日黃昏於法國南部散步，所以香氣充滿夏日慵懶陽光氣息，香氣以檀香木、香草和蠟菊為基調，再融入了橙花、晚香玉、沙巴茉莉和玫瑰，是一款很適合女士使用的優雅熱情的香水。

情侶香水推薦11. ORMAIE 男朋友香水：Le Passant 100ml HK$1,280（IG@ ormaieparis）

而男士則可以選擇Le Passant香水，香氣偏中性但又是富男性魅力，香水是以零陵香豆、阿米香豆、香草，再融入了薰衣草香氣，非常獨特但又與女士28°香水有著相同之處。

情侶香水推薦12. Calvin Klein Eternity

女朋友香水：Calvin Klein永恆極致女性淡香精 100ml

男朋友香水：Calvin Klein永恆極致男性香精 100ml

情侶香水推薦12. Calvin Klein Eternity（Calvin Klein）

CALVIN KLEIN 永恆系列香水，是以歌頌美國超模Christy Turlington Burns與丈夫Edward Burns這對經典情侶的愛情而創作，是很適合情侶一起入手的香水。香水靈感是沙灘上熱戀的情侶，以辛香花香調和馥奇調（Fougère）為主，有著無限熱情的香氣

情侶香水推薦12. Calvin Klein Eternity 女朋友香水：Calvin Klein永恆極致女性淡香精 100ml（Calvin Klein）

女士香水是Calvin Klein永恆極致女性淡香精，以經典的花香調為基底，再融入土耳其玫瑰精萃，散發出性感的馥郁花香﹐極具女人味。緊接著揉合了辛辣花椒與茉莉花香，既有個性又有女性的柔軟細膩。

情侶香水推薦12. Calvin Klein Eternity 男朋友香水：Calvin Klein永恆極致男性香精 100ml（Calvin Klein）

而男士香水則是Calvin Klein永恆極致男性香精，以穩重的馥奇木質調，充滿男性魅力。香水前調為清新的有機薰衣草，中調是蘭姆酒精萃散發於大膽微醺氣息，最後以香草為基調帶出絲絲暖意。

情侶香水推薦13. CREED

女朋友香水：Millesime Aventus For Her EDP女士香水 75ml HK$2,785

男朋友香水：Millesime Aventus EDP男士香水 100ml HK$2,995

CREED香水，傳承自英國國王喬治三世的御用訂製，散發著獨一無二的皇室魅力。而當中Aventus For Her是一款花果香調的女士香水，與經典男士香水Aventus，是很相配的對香香水。

情侶香水推薦13. CREED 女朋友香水：Millesime Aventus For Her EDP女士香水 75ml HK$2,785；男朋友香水：Millesime Aventus EDP男士香水 100ml HK$2,995（品牌提供）

Aventus For Her以爽脆的青蘋果，芬芳的粉紅胡椒和馥郁的香檸檬起首，柑橘果香調瞬間投入花香中調的懷抱，玫瑰、丁香、依蘭花香彌漫，柔曼美妙。這款華美感性的香水以檀香木、廣藿香、麝香和龍涎香為基調，擴大了享樂主義的態度，呈現了馥郁綿延的魅力。清透迷人的Aventus For Her是一款體現女性賦權的柑橘果香調香水，很適合現在出色的女性。

而男香的Aventus代表著感性迷人、大膽創新、現代時尚。前調以酸甜的檸檬，粉紅胡椒和意大利香檸檬揭開序幕，結合多汁的鳳梨，甜美的茉莉及感性的印尼廣藿香所構成的清新花香中調。最後木香嫋繞，橡木苔、雪松和CREED經典的標誌成分典的龍涎香，為這款大膽而典雅的標誌性男士香水帶來完美的基調，增添了終極的嗅覺體驗，香氣馥郁的Aventus是一款很適合紳士的香水。

情侶香水推薦14. Dior

女朋友香水：Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰 100ml HK$1,350

男朋友香水：Sauvage淡香薰 100ml HK$1,000

情侶香水推薦14. Dior（圖片來源：Dior官網）

Dior 有不少香水都很適合作為情侶對香，其中以Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰﹐以清新花香為主調，帶出浪漫與優雅感。而男香Sauvage淡香薰，有著清新柑橘、辛香與木質調，營造充滿男士氣魄與狂野感，與女香的浪漫形成反差感。

女朋友香水：Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰 100ml HK$1,350（圖片來源：Dior官網）

女香的Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰是清新細膩的絲柏香調，香水是層次豐富，及散發率性自然氣息的繁花香氣。對比觧明的香調猶如戀愛時的心動感覺，伴隨著活潑的甜豌豆和佛手柑香調，瞬間迸發而出。

男朋友香水：Sauvage淡香薰 100ml HK$1,000（圖片來源：Dior官網）

而男香則是Sauvage淡香薰有著鮮明易辨的香氣，散發著氣宇不凡、獨一無二陽剛魅力。香水澎湃的柑橘香氣在降龍涎香的瑰麗琥珀氣息、欖香脂的樹脂幽香和圓融的木質香氣襯托下，得以加倍擴展，整體香氣散發陽剛、自由、獨特的男性魅力，猶如遼闊大地上的曠野氣息。