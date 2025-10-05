香水推薦｜31大難以抗拒香氣 1步選出全日持香香水、約會必備香氣

香水推薦｜香水不僅能帶有迷人的香氣，還是彰顯個人魅力的途徑！香水有分為不同香調，花香、果香、木質調、柑橘調、海洋香調等等，不同個性的女生都會有個人偏好，由此展示出她獨特的氣質、習慣、愛好等，所以不少女生都愛收藏香水。而今年不少品牌都推出了讓人無法抗拒的香水，這次《01女生》為大家集合了31款動人香水，在考慮入手香水的你不妨可以參考一下！



香水推薦4大夏季必買！海洋調/森林系一聞就愛上 附不生異味技巧

要怎樣選香氣持久的香水？

經常聽到「持香度」，這也不少人在入手香水時的首要考量，但持香時間越長代表香水越好？又如何香水瓶身上分辦呢？其實影響香水持香度，是香水中香精的濃度，這也是關乎香味濃淡的關鍵之一。香精濃度越高，香水的味道就會越濃郁及持久，而從香水瓶身上的這幾個字母，就能分辦出來：

香水（Perfume）

香精濃度最高，約在15%至30%之間，大概持續4-6小時或以上。



淡香精（Eau De Parfum）

香精濃度較高，約在15%至20%之間，大概持續4-5小時或以上。



淡香水（Eau de Toilette）

香精濃度較低，約在5%至10%之間，大概持續2-4小時。



古龍水（Eau de Cologne）

香精濃度最低，約在2%至5%之間，大概持續1-2小時。



香水推薦1. CHANEL N°5 Eau de Parfum HK$1,620/100ml

CHANEL的經典N°5 香水，是很值得收藏的一款香水，由Gabrielle Chanel女士與調香師Ernest Beaux共同創作的，當時希望這款香氣是獨特的存在，在設計上花了不少小心思。N°5 香水是一款結合了玫瑰和茉莉的繁花乙醛調香水，香氣充滿活力，讓人難忘。

香水推薦1. CHANEL N°5 Eau de Parfum HK$1,620/100ml（圖片來源：CHANEL）

香水推薦2. Chloé Eau de Parfum Lumineuse $815/30mL

Chloé Eau de Parfum Lumineuse香氛如少女般活潑甜美，其創作靈感來自剛採摘的玫瑰花在陽光下閃耀著金光的美麗畫面。香氛徹底展示玫瑰的馥郁和複雜層次，並揉合茉莉花的柔和香氣，交織出散發陽光氣息、近乎性感的花香。正如令衣服剪裁更立體的縫線，雲呢嗱將香氛的花香昇華，柔和及琥珀的香氣使香調更豐沛誘人，柔美飽滿。而香氛瓶瓶頸飾上了精緻的帶有粉紅色縫線杏色絲帶，展現出獨特魅力。

香水推薦2. Chloé Eau de Parfum Lumineuse $815/30mL（品牌提供）

香水推薦3. Jo Malone London 典藏圖鑑百香花古龍水 HK$670/30ml

每年春夏都最期待Jo Malone London的 Brit 英倫限量古龍水系列，是品牌致英倫情懷的一首芬芳頌歌，今年以英倫街角歷史悠久的古董店為靈感，呈獻了四款別樹一格的英倫香氣。其中典藏圖鑑百香花古龍水，香氣以微微辛辣的小荳蔻為初調，清新活潑，再交織百香花的熱情香甜，彷彿散發著熱帶陽光的熾熱餘溫，包覆於零陵香的香草氣息與杏仁幼滑感當中，隱約飄散一絲煙草的氣味，為香調增添感性誘人的層次感，讓人想一探究竟。

香水推薦3. Jo Malone London 典藏圖鑑百香花古龍水 HK$670/30ml（品牌提供）

香水推薦4. Diptyque 限定版Orphéon（爵夢）淡香精 75ml HK$1,550

Diptyque 的Orphéon（爵夢）淡香精，以品牌巴黎總店旁的傳奇爵士酒吧-Orphéon（爵夢）為靈感，帶領大家回到音樂、藝術與生活完美交融的經典時刻。香水以溫暖的雪松木和絲滑的零陵香豆，讓人聯想起酒吧的場景和縈繞不散的煙草餘韻，配上生動活潑的杜松子令人回想起歡樂的聚會和氈酒的餘韻，以及精緻的茉莉花則捕捉了Orphéon爵士酒吧常客的優雅形象。香水瓶身更首次換上飾有銀色亮點的深藍色商標設計，靈感源自昔日Orphéon酒吧的多棱面立柱，值得收藏。

香水推薦4. Diptyque 限定版Orphéon（爵夢）淡香精 75ml HK$1,550（品牌提供）

香水推薦5. BURBERRY GODDESS EAU DE PARFUM INTENSE香氛 HK$780/30ml；HK$1,170/50ml；HK$1,660/100ml

Burberry Goddess Eau de Parfum Intense香氛的香調馥郁醉人，散發迷人木調。香氛將Goddess Eau de Parfum香氛原有的經典三重雲呢嗱香氣，再加入了全新的雲呢嗱木（雲呢嗱超臨界液體萃取），獨特的煙燻氣息令香氣更加濃郁沁人。讓四重雲呢嗱成分與明亮的薰衣草精華融合，交織出巧妙平衡的芳香，最後加入廣藿香，為香氛增添自信嫵媚的氣息，並帶出豐沛脫俗的煙燻餘韻。

香水推薦5. BURBERRY GODDESS EAU DE PARFUM INTENSE香氛 HK$780/30ml；HK$1,170/50ml；HK$1,660/100ml（品牌提供）

香水推薦6. narciso rodriguez for her intense 淡香精 100ml HK$1,380

narciso rodriguez的for her intense淡香精，以桃子和卡拉布里亞的佛手柑作為前調，再與一束太陽般的白花相得益彰，並融入曼珠沙華香調，綻放出誘人的中調香氣。標誌性for her的麝香香調以重新詮釋並強化了系列標誌性的核心香氣，使for her的精髓得以更強烈地展現。中調逐漸演變為獨特的尾調，溫暖的香草、清新的香根草與苔蘚香調交纏成迷人的琥珀木香，蘊含著無與倫比的深邃之美。

香水推薦6. narciso rodriguez for her intense 淡香精 100ml HK$1,380（品牌提供）

香水推薦7. SHIRO INTRODUCTION EAU DE PARFUM 溫柔清晨香水 100ml

SHIRO是來自日本北海道的小眾美妝品牌，產品都是採用可食用的天然素材，品牌所推出的溫柔清晨香水是暢銷產品之一，香氣猶如房間中掛著純白布料製成的柔軟窗簾，溫暖和煦的朝陽溫柔地包圍著整個房間，非常療癒又乾淨！

香水推薦7. SHIRO INTRODUCTION EAU DE PARFUM 溫柔清晨香水 100ml（IG@shiro_japan）

香水推薦8. Christian Louboutin Beauty FÉTICHE L’IRIS 80ml HK$1,800

Christian Louboutin Beauty的華麗延續至香水系列-FÉTICHE，香水瓶以Christian Louboutin stiletto為靈感設計出修長纖幼的外形，承襲品牌標誌性的高跟鞋姿態。其中L’IRIS是一款高貴性感的香水，採用了被譽為「靛青黃金」的珍貴的鳶尾花，再與廣藿香融合，營造出奢華的香氣。

香水推薦8. Christian Louboutin Beauty FÉTICHE L’IRIS 80ml HK$1,800（品牌提供）

香水推薦9. ISSEY MIYAKE Parfums LE SEL EAU DE TOILETTE HK$870/100ml

ISSEY MIYAKE Parfums LE SEL淡香氛，有著強烈清新感兼具木質和海洋氣息，以海洋與陸地之間的互動，展現出無限的生命活力。當中海洋的香氣來自於天然海藻和橡苔，這種海洋氣息被鹽調和的清新感升華，並因充滿活力的天然生薑所增強。陸地的一面則充斥著在沙地中的天然香根草，以及來自家具工業木屑的回收天然雪松木，這些木質調賦予香氣厚重感和質感。

香水推薦9. ISSEY MIYAKE Parfums LE SEL EAU DE TOILETTE HK$870/100ml（品牌提供）

香水推薦10. CREED Carmina「燃情緋紅」香水 HK$1,660/ 30mL

百年傳奇香水品牌CREED，今年推出全新Carmina「燃情緋紅」香水，以浪漫甜美的花果香為主調，交織馥鬱深邃的琥珀木質香，組成了迷人的香氣。香水的前調是醉心黑櫻桃、鮮甜番紅花與微辛粉紅胡椒，率先滲透於空氣中；中調配以南法格拉斯最珍稀且甜美浪漫的五月玫瑰和淡雅甘香的紫羅蘭，拱托出女性的嬌美柔情與純淨明媚。後續則是香甜馥郁的沒藥、辛辣木調的羊絨木交織縈繞，再在隱約中有著空靈的琥珀木質香，於尾調溫柔釋放絲絲暖意，勾勒出一位妙曼的女性穿著輕逸長裙起舞，而裙擺隨風揚起間散發此美妙香氣。

香水推薦10. CREED Carmina「燃情緋紅」香水 HK$1,660/ 30mL（CREED）

香水推薦11. Serge Lutens Point du jour 破曉 HK$1,300/100ml

假如喜歡清爽乾淨香氣的話，不能錯過Serge Lutens的Matin Lutens 縈曦系列，此系列都是以清涼的流水、潔淨俐落的衣物、畢挺枕套等為靈感。而其中Point du jour 破曉的香氣，就可讓人聯想平靜清新的早上，香水的主要香調為天然百里香、鼠尾草及桉樹，均是空靈、乾燥又高貴的香氣，帶來療癒的嗅覺體驗。

香水推薦11. Serge Lutens Point du jour 破曉 HK$1,300/100ml（品牌提供）

香水推薦12. MCM CRUSH 香水 HK$895/75ml；HK$750/50ml；HK$560/30ml

Crush 香水的設計靈感來自閨密情誼的強大力量，頌揚女性之間相互扶持的正能量。香水以花香融合木質香氣，前調有著冷凍梨子、粉紅胡椒、黑醋栗及杏桃花蜜的香甜香氣﹐再帶出木蘭、法國千葉玫瑰純露和白牡丹的明媚花香，帶來超乎預期的難忘感官體驗。

香水推薦12. MCM CRUSH 香水 HK$895/75ml；HK$750/50ml；HK$560/30ml（品牌提供）

香水推薦13. BYREDO Desert Dawn HK$2,200/100ml；HK$1,550/50ml

BYREDO所推出的Desert Dawn，以小豆蔻和玫瑰花瓣的誘人甜味掀起序幕，木質調的韻致逐漸浮現，仿如沙漠中的炙熱枯燥。再由柔和的檀木和雪松相互映襯，演化沉穩的中調，為野性的荒漠帶來微微的粉嫩感。微醺的香根草和麝香交融繾綣，留下濃鬱煙焦的絲縷在縈繞，最後清脆又爽直的紙莎草為沉寂掀來破曉。

香水推薦13. BYREDO Desert Dawn HK$2,200/100ml；HK$1,550/50ml（品牌提供）

香水推薦14. BVLGARI Eau Parfumée Thé Blanc EDT 150ml HK$1,905

BVLGARI的Eau Parfumée Thé Blanc EDT，是獨特的木質花香麝香調。品牌調香大師從中國白茶茶葉中汲取靈感，將其細膩微妙的神韻凝練成香，使香氣彷若穿香者的第二層肌膚，以溫潤細膩的香調勾勒從容自信的氣質輪廓。這款白茶香淡香氛含89%天然來源成分，並首次運用中國白茶超臨界流體萃取技術，精準捕捉白茶細膩微妙的香氣，清新似白花瓣，餘韻悠然。

香水推薦14. BVLGARI Eau Parfumée Thé Blanc EDT 150ml HK$1,905（品牌提供）

香水推薦15. FENDI La Baguette 100ml HK$2,700

FENDI的首個香水系列是於2024年夏季登場，其中La Baguette 是以Delfina Delettrez Fendi的雙胞胎兒子-Tazio與Dardo Vascellari Delettrez Fendi為靈感，由調香師Anne Flipo調配。香水是以法國鳶尾花和馬達加斯加香草融合在一起，香氣甜蜜又清爽，如純真的童年。

香水推薦15. FENDI La Baguette 100ml HK$2,700（圖片來源：FENDI官網）

香水推薦16. Maison Margiela Lazy Sunday Morning 100mL HK$1628

如果喜歡假日的慵懶、寧靜及陽光明媚，一定不能錯過Maison Margiela REPLICA系列的Lazy Sunday Morning，這款香水能喚起您對於剛洗過的亞麻質床單柔軟的觸感記憶，帶入至悠閒的星期日早晨的慵懶時光。香氛以花香及麝香調為前奏，讓人想起第一縷陽光輕輕溫暖著肌膚，以及溫柔的鈴蘭香氣、清新的梨、白玫瑰和柑橘的微妙甜香，猶如在剛洗過的柔軟棉質床單中蘇醒。這款香氛還融入了令人心安的鳶尾花和麝香草籽香調，象徵著溫暖的陽光。

香水推薦. Maison Margiela Lazy Sunday Morning 100mL HK$1628（品牌提供）

香水推薦17. Ralph Lauren Fragrances POLO EARTH Provencial Sage淡香水 40mL HK$630

由Ralph Lauren Fragrances開發的POLO EARTH系列，以調香師在環球旅行中對植物香氣的記憶所創作，讓香水愛好者也一同沉浸在自然的那一瞬。其中Provencial Sage 普羅旺斯鼠尾草，靈感來自地中海南法普羅旺斯開闊乾爽的海風，拂過海岸捲動著岸岩邊的叢叢鼠尾草。鼠尾草的草本綠意香氣本身就帶來舒適悠然感覺，再糅入了南法專屬的木質芬芳與慵懶風情，讓人一聞難忘。

香水推薦17. Ralph Lauren Fragrances POLO EARTH Provencial Sage淡香水 40mL HK$630（品牌提供）

香水推薦18. Prada Paradoxe Virtual Flower Eau de Parfum 50ml HK$1,120

Prada的這款Paradoxe Virtual Flower 女士香水，是一款麝香花香調香水，充滿著茉莉花的清新和明亮氣息。香水先以意大利綠佛手柑的清新芳香調子為開首，通過冷榨外皮，再將精油以分子蒸餾技術萃取，力求完美展現佛手柑最綠意盎然的面貌。隨後是充滿活力的橙花中調和獨有的茉莉香調。基調以專利麝香成份 Serenolide™和黃葵籽緊扣，這個潔淨而細膩香韻，喚起一種猶如第二層肌膚的感覺。

香水推薦18. Prada Paradoxe Virtual Flower Eau de Parfum 50ml HK$1,120（品牌提供）

香水推薦19. Santa Maria Novella MAGNOLIA HK$1,420 / 50mL

意大利當代皇室御用品牌Santa Maria Novella，所推出的Medicei花園香水系列，都是給合了奇珍異草及佛羅倫斯的歷史，將這份珍貴又扣人心弦的香氣，呈現在我們眼前。其中MAGNOLIA香水，是以荷花玉蘭為主調，它是不僅一種常綠植物，還是一棵歷經百年而不衰、長滿壯麗白花的老樹，在春季來臨之際﹐枝頭上會佈滿數不盡的甜美花瓣。

而這款香水正正以荷花玉蘭、金黃玉蘭 、阿拉伯茉莉為中調，再與前調的白玫瑰和天竺葵，交織出美妙又富生命力的香氣，後續再帶出琥珀及麝香，這種溫馨誘人的香氣，讓人無法抗拒。

香水推薦19. Santa Maria Novella MAGNOLIA HK$1,420 / 50mL（Santa Maria Novella）

香水推薦20. GIVENCHY BEAUTY 小熊寶寶繆斯淡香水 Ptimusc Eau De Toilette HK$510/100mL

喜歡寶寶身上粉嫩又純淨氣息的你，不能錯過由GIVENCHY與法國童裝品牌Tartine & Chocolat聯手合作，推出的全新的小熊寶寶繆斯淡香水。香水是花香麝香調，其自然溫和的味道，彷彿寶寶身上散發出的獨特純淨氣息，令人不自覺地被吸引。香氣融合了橙花、白可可和燕麥奶的香氣，溫潤甜美，就像被糖果包圍著，令人怦然心動，聞到就想緊抱入懷。

香水推薦20. GIVENCHY BEAUTY 小熊寶寶繆斯淡香水 Ptimusc Eau De Toilette HK$510/100mL（品牌提供）

香水推薦21. Tory Burch Essence of Dreams COSMIC WOOD HK$700 / 50mL

美國時尚品牌Tory Burch所推出的香氛系列「Essence of Dreams」，概念是將經典與意想不到及存有強烈對比的元素融合，將大自然的清新氣息與不同的元素重組，帶來了獨特的芬芳香氣。此系列其中的COSMIC WOOD，是以辛辣的小荳蔻、茉莉及香根草交織而成，塑造出神奇而充滿活力的香氣。

香水推薦21. Tory Burch Essence of Dreams COSMIC WOOD HK$700 / 50mL（品牌提供）

香水推薦22. Guerlain Philippe Ferrandis 聯承別注版 漾金粉櫻淡香氛 HK$6,830（125ml蜂印瓶及30ml 精緻便攜式香氛瓶）

Guerlain漾金粉櫻（淡香氛）以品牌標誌性香氣佛手柑為主打，加上紫丁香、茉莉花，以及綠茶韻調接着融會柑橘氣息，令人喚起人們對春日早晨的回憶。此外，今年 Guerlain漾金粉櫻（淡香氛）更與法國珠寶工匠 Philippe Ferrandis 聯手獻藝，推出2024年限定珍藏版漾金粉櫻淡香氛，為蜂印瓶套上24k金戒指，戒指上點綴兩朵淡粉紅色琺瑯櫻花，再鑲上閃爍水晶，別致奪目！

香水推薦22. Guerlain Philippe Ferrandis 聯承別注版 漾金粉櫻淡香氛 HK$6,830（125ml蜂印瓶及30ml 精緻便攜式香氛瓶）（品牌提供）

香水推薦23. Penhaligon’s Potions & Remedies A KISS OF BLISS HK$2,180/100mL

Penhaligon’s最新推出的Potions & Remedies系列，雖然是以魔藥為靈感，但卻是治癒系香水，每一款都充滿著神秘感，讓人想一再探索。其中A KISS OF BLISS香水是以幸福為靈感，以美好的花香及粉香，帶領大家感受香氣的愉悅，再交織著玫瑰、茉莉和麝香，以及代表著幸運的三葉草和清新的佛手柑，猶如是出現在陽光明媚日子的香水。

香水推薦23. Penhaligon’s Potions & Remedies A KISS OF BLISS HK$2,180/100mL（品牌提供）

香水推薦24. Laura Mercier Eau de Parfum 杏仁椰奶淡香精 HK$790/50mL

Laura Mercier亦有推出香水系列，而最新推出的法式花園系列淡香精，靈感來自品牌創辦人一直以來最喜愛的香調。其中喜歡溫暖奶香香水的你，不能錯過系列中的杏仁椰奶淡香精，香氣散發杏仁、椰奶、茉莉、依蘭、雲呢拿、麝香零陵香、天芥菜的香氣，是一款味道誘人、輕甜溫暖的香水。

香水推薦24. Laura Mercier Eau de Parfum 杏仁椰奶淡香精 HK$790/50mL（品牌提供）

香水推薦25. Dolce & Gabbana Devotion HK$1,375 / 100ML；HK$1,025 / 50ML；HK$730 / 30ML

Dolce & Gabbana的Devotion女士香水，香水瓶上飾有品牌標誌性的 Sacred Heart聖心標誌，喻意將心靈沉浸在愉悅的意大利氛圍中。Devotion由調香師Olivier Cresp 精心調製，選用在意大利挑選的優質原材料，並遵循高級 香水的嚴謹標準所製成，調子以清新橙花與馬達加斯加香草甜美交織，形成揉合柑橘蜜餞的誘人芳香。

香水推薦25. Dolce & Gabbana Devotion HK$1,375 / 100ML；HK$1,025 / 50ML；HK$730 / 30ML（品牌提供）

香水推薦26. kate spade NEW YORK Bloom HK$835/100ml；HK$635/60ml；HK$435/40ml

kate spade NEW YORK全新香水Bloom，是一款很清新柔和的綠麝香花香調香水，配合上粉色調瓶身和綴有淺粉與玫瑰金的瓶蓋，彰顯著品牌的喜悅樂觀精神，以及女性的獨有魅力。香水以明亮的Primofiore檸檬與清爽可口的澳洲青蘋果和甜橙，交織出青春活力的前調，其後慢慢散發出橙花與依蘭依蘭的光芒，更烘托出白山茶花花瓣的芳香。而後調的雪松、檀香及Cashmeran則層層堆疊出麝香調與奶油白木調的深邃香跡，喜歡花香調的女生不能錯過。

香水推薦26. kate spade NEW YORK Bloom HK$835/100ml；HK$635/60ml；HK$435/40ml（品牌提供）

香水推薦27. L'Occitane 馬鞭草淡香氛 HK$540/100mL

L'Occitane所推出香水同樣誘人，其中這款馬鞭草淡香氛，香氣採用了一種生長在普羅旺斯小路的香草-馬鞭草，這款馬鞭草是一種充滿檸檬清香的小草，能夠令身心回復活力。品牌採用了這款香草創造出一款清新、水潤、明亮的香水，讓大家隨時隨地全面散發清新感覺。

香水推薦27. L'Occitane 馬鞭草淡香氛 HK$540/100mL（品牌提供）

香水推薦28. The Body Shop Full Flower 花漾木蘭香水 HK$449/75ml

The Body Shop 早前推出了全新花漾木蘭香水，以世上其中一種最古老的花樹-木蘭花為主角，有一億多年的歷史，象徵著堅忍、純潔和幸運。香水蘊含 91% 天然成分製成，採用木蘭花中提取的珍貴木蘭精油，香味優雅又清新，配以翠綠的大黃香氣帶出葉子的芳香香氣，再以柔軟白木香作收尾，散發出陽光暖意。

香水推薦28. The Body Shop Full Flower 花漾木蘭香水 75ml HK$449（品牌提供）

香水推薦29. Kilian Paris Love, Don't Be Shy 50ml HK$2,490

Kilian Paris所推出的Love, Don't Be Shy，捕捉了年輕浪漫的甜蜜純真，猶如愛情靈藥香水，散發出令人無法抗拒的誘惑，讓人心醉神迷。香水靈感源自棉花糖的香氣，象徵愛情中那種無法自拔的感覺，前調的橙花香氣就如輕觸的一吻，羞澀而動人。隨後，融入柔和的玫瑰、茉莉和鳶尾花的餘韻，讓人情不自禁慢慢靠近。最終令人垂涎的棉花糖香氣娓娓消散，香草和麝香香氣悄然而至，是讓人禁不住想咬一口的甜蜜。

香水推薦. Kilian Paris Love, Don't Be Shy 50ml HK$2,490 （品牌提供）

香水推薦30. SAUMUR GENTLE FIREWORKS 50ml HK$560

SAUMUR 的GENTLE FIREWORKS，以人體自然釋放化學信號為靈感，其費洛蒙成分經過精心挑選，透過微妙而又神秘的香氣中，增強魅力。香水前調的佛手柑有著明亮活力，與茴香微妙辛辣的香氛相互融合，充滿神秘感。再於中調逐漸展現出其深度和誘人氣息，由丁香、茉莉、鈴蘭和玫瑰等香調交織而成﹐營造出磁性氛圍﹐香氣撩人，最後帶出以琥珀和廣藿香等香調結合的後高﹐深沉而令人難以抗拒。

香水推薦30. SAUMUR GENTLE FIREWORKS 50ml HK$560（品牌提供）

香水推薦31. VERSACE Eros Energy 淡香精 100ml HK$920

VERSACE Eros Energy 淡香精，是以濃郁果香交織而成，香氣充滿活力。淡香精的前調由柑橘揭開序幕，再融合與血橙、青檸、檸檬、西柚和柑橘的果香，營造出清新和諧的氛圍。其後，有著粉紅胡椒與黑加侖子的甜美芬芳，共與白琥珀交融，勾勒出這款淡香精的靈魂，而後調則是廣藿香、麝香和橡苔，為整體香調增添了深度與層次。

香水推薦. VERSACE Eros Energy 淡香精 100ml HK$920（品牌提供）