英國The Body Shop瀕破產：曾風靡為何會沒落？3度易手仍回天乏術

The Body Shop|推動環境友善及反對利用動物測試的護膚品牌The Body Shop,昨日(13/2)宣布英國公司已任命破產管理人,進入接管程序,預計當地多間分店被迫結業,但全球的特許經營店將不受影響。其實英國The Body Shop早在多年就陷入財務困境,先後經歷3間不同集團的收購接手,但仍未能改變命運,接下來品牌又該何去何從呢?



英國The Body Shop進接管程序 多間分店或許會結業(Getty)

The Body Shop於1976年由Dame Anita Roddick創立,主打純素護膚以及反對動物測試,曾深受不同消費者的喜愛,也是香港許多80、90後的回憶!在日前,被英國The Body Shop任命為管理人的商業顧問公司FRP公開表示指:「現在將考慮所有選項,為公司找到前進道路。」而在接管期間會繼續營業,會是透過網上及部分實體店營運,但在英國的200多家的分店或許將會結束營業,屆時將有數百名員面臨失業,不過預計全球特許經營店將不受影響。

在商業顧問公司FRP的聲明亦指:「採取這種方式是為提供穩定性、靈活性和安全性,以確保尋找到The Body Shop未來發展並振興這個英國標誌性品牌的最佳方式。(Taking this approach provides the stability, flexibility and security to find the best means of securing the future of The Body Shop and revitalising this iconic British brand)」

The Body Shop高峰期曾於逾70個國家設有分店(Getty)

The Body Shop主要銷售純素肥皂、護膚品和化妝品等,是提倡道德消費主義的始祖公司之一,強調公平貿易。The Body Shop一度備受不同年齡層的消費者喜愛,更在80年代於倫敦證券交易所上市,品牌曾在全球多個國家設分店,其中不少是透過特許經營形式營運,使品牌以極快速度搶佔市場,高峰期在約70多個國家和地區設有分店。

The Body Shop 曾被L'Oréal集團以63億港幣收購(IG@thebodyshop)

The Body Shop曾是許多80、90後女生的護膚入門首選,不論是袪痘茶樹油、肥皂、白麝香香水等多款高效好用的護膚及化妝品,加上價槍親民,使它至今仍是不斷回購的單品。但可惜隨著市場及消費習慣轉變,在2006年品牌被法國美容巨頭之一的L'Oréal集團收購,當時以6.52億英鎊(約63億港幣)完成交易。

在2017年2月,L'Oréal集團決定出售該The Body Shop(IG@thebodyshop)

可惜在2017年2月,L'Oréal集團決定出售The Body Shop。當時L'Oréal集團董事長兼CEO Jean-Paul Agon對此決定作出解釋指,自收購以来THE BODY SHOP與集團間並沒有成功融合,為避免其他品牌發生利益衝突,曾嘗試讓THE BODY SHOP獨立經營並將它歸入集團的精選部門,盼能扭轉品牌不斷下降的營利,但遺憾業績不見好轉。

以港幣83億轉賣給Natura & Co,後慘以4分之1價格再出售(IG@thebodyshop)

同年(2017年)L'Oréal集團成功將The Body Shop轉售給巴西美容品牌Natura &Co集團,當時是以10億歐元(約港幣83億)完成交易﹐可惜依然未能改變品牌業績不斷下滑的命運,出現連續多個季度銷售額下降,其中一度更是下降12%約1.64億美元。

Natura &Co集團在去年(2023年)宣稱為「簡化並重新調整其業務重點(to simplify and refocus its operations)」,在年底以2.07億英鎊(約港幣20億)出售The Body Shop予投資公司Aurelius。不過此舉其實並不如預期,當時評估預計會是以4-5億英鎊完成功交易,更別提當初是以10億歐元(約港幣83億)購入品牌,可說是損失慘重。

投資公司也回天乏術:The Body Shop已任破產管理公司接手(IG@thebodyshop)

Aurelius是一家德國投資公司,主要業務是收購具有成長潛力的公司,有著豐富長期投資和管理的經驗。當時Aurelius表示雖然零售市場充滿挑戰,但有信心可為品牌注入新活力,可惜The Body Shop納入公司旗下不久,就宣佈已任命破產管理人並進入接管程序,以尋找品牌新出路。

THE BODY SHOP為何會沒落?(IG@thebodyshop)

THE BODY SHOP曾紅極一時,高峰時全球共逾3000間分店,其品牌反對動物測試、提倡道德消費主義以及推動環境友善的經營理念,更是備受推崇。但為何好像突然沒落了呢?其實就是成敗蕭何,品牌最早提出的自然主義、純素護膚等概念,後來有許多品牌也陸續推出相近產品,久而久之在市場上就失去了獨特性。而品牌也沒能抓住市場急速的變化,導致品牌營利下滑並出現了財務困境。

THE BODY SHOP堅持品牌核心理念:放棄進入要求動物測試國家(IG@thebodyshop)

其次THE BODY SHOP一直秉承反對動物測試理念,因此許多要求進行動物實驗的國家都不能發展業務。像是THE BODY SHOP曾一度進駐中國機場專櫃,但中國是明文規定進口化妝品需進行動物測試,但品牌不願該政策政策已於2014年3月撤櫃,也因此使品牌也一直未能進入許多有同樣規定的國家。

但也正因THE BODY SHOP對於品牌核心理念的堅持,使它累積了許忠實消費者以及憑著極佳口碑,使它在市場仍佔一席位。相信擁有優秀背景和理念的品牌,不會被蒙塵,總有一日會再續輝煌。