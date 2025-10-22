Z世代不只要求準時下班？3大職場價值觀超不同　企業搶人才必看

社會由一個巨大的集合所組成，每一個世代都帶着其獨特的時代烙印，反映出當代社會、經濟與文化背景。目前常見的五個世代分別為：嬰兒潮世代（1946-1964年）、X世代（1965-1980年）、Y世代（1981-1996年）、Z世代（1997-2012年）以及α世代（2013年後出生）。



每個世代對生活方式、職場態度與社會責任的理解有所不同。作為數位原生世代的Gen-Z，正逐漸成為職場的主要勞動力。根據國際招募機構華德士發佈的2024年十大職場趨勢，預測到2024年，Z世代在全球勞動人口的佔比將達到23%，成為職場新興勢力。作為最新進入勞動市場的主力，他們的工作偏好、生活態度和價值觀正在改變企業的管理策略和文化。

那麼，Z世代究竟想要甚麼樣的職場環境，他們對於工作有甚麼追求？

（一）靈活自主的工作模式



Z世代成長於科技迅速發展的時代，使得他們十分熟悉運用數位工具進行溝通與工作。與其他世代不同的是，相較於進入辦公室朝九晚五的工作模式，他們更傾向於能靈活地選擇自己的工作時間與地點。

根據Epos Now的首席人力資源長Richard Nolan的觀察，Z世代特別重視遠端辦公與彈性工時。企業為了吸引這些年輕人才，開始推行混合工作模式，讓他們能更好地平衡工作與生活。對於Z世代來說，這樣的工作模式已逐漸成為他們選擇工作的核心條件。

然而，這種靈活與方便所帶來的信任問題，也成為了企業管理層的新挑戰。Nolan指出，Z世代在享受彈性工作時，管理者需思考如何建立對員工的信任，避免因過度監控或不夠信任而影響員工的工作動力。企業應在明確界定績效目標的前提下，給予Z世代足夠的自主權，這樣才能激發他們的創造力與工作動力。

（二）更重視身心靈健康



與其他世代相比，Z世代在進入職場時，他們不僅期望在工作中得到主管的支持，也會避免因工作壓力而導致身心俱疲。根據Deloitte的調查，28%的Z世代員工因主管的行為而導致心理健康受到影響。Z世代尤其期待他們的主管能主動了解並關心他們的心理狀況，透過具體的溝通和支持，減輕他們的工作壓力。

Deloitte的技術經理Alexa在接受訪談時表示，她希望能與主管定期討論工作負荷，確保工作不會過度壓力化。對於Z世代來說，這種關懷是職場幸福感的重要來源。若企業能提供完善的輔導機制，如壓力管理培訓或員工健康檢查等，不僅能減少離職率，還能提高他們的職場幸福感。

（三）多樣化的職場環境



Z世代不僅成長於一個數位科技迅速發展的的時代，還在多元文化的影響下形成了對開放、包容價值觀的追求。這使得他們對職場中的多樣化與包容性有着更高的期待。他們希望看到各種背景、性別、文化和經歷的人在職場中得到平等的機會和尊重。

根據ManpowerGroup的報告，56%的Z世代表示，如果工作場所缺乏多元領導團隊，他們不會考慮接受這份工作。這表明多樣化與包容性已成為Z世代選擇雇主的重要指標。68%的Z世代進一步指出，企業在推動職場多樣化方面的努力遠遠不夠，這促使許多企業開始將多樣化策略納入核心管理議程。

此外，跨世代合作也是一種促進多樣性的方式。許多公司嘗試將不同年齡層的員工進行配對，讓他們在共同工作中學習彼此的經驗與技能。例如，Energy Casino公司就通過跨世代合作的方式，成功將嬰兒潮世代的傳統行銷經驗與Z世代的數位行銷專業相結合，創造出了一套兼具傳統與現代的行銷策略，不僅能增進跨時代員工之間的理解，更能有效提高工作效率。

Z世代的價值觀對企業管理策略的影響



隨着Z世代在全球勞動力中的比例不斷增加，企業若想保持競爭力，就必須深入了解這一代人的價值觀與工作需求。企業的價值觀與Z世代的期望若能達成一致，將有助於吸引並留住這一代的優秀人才。

此外，企業可以讓Z世代與更資深的員工相互學習，這不僅能促進跨世代之間的合作，也有助於企業打破世代之間的隔閡，打造出一個更加和諧且富有凝聚力的工作團隊。

