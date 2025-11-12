涼薄說話可逼死人！從說話風格測出人際關係地雷　別讓語言成傷害

說話是連結人心的橋樑，卻常成為傷害利刃；台灣諮商心理師林萃芬建議，應透過平衡互動，提升溝通質量，打造穩定關係。



早前，台灣內湖一對母女遭遇詐騙，1,200萬台幣的血汗積蓄全數付之一炬；加上報案時，她們面對員警冷漠、嘲諷的言語，如「這個新聞報那麼久了，妳們還會被騙喔？」「妳怎麼還沒死」等，不僅未獲得安慰，反而承受更大的精神打擊，最終選擇結束生命。這起令人扼腕的悲劇，不僅引發大眾對執法態度的檢討，也喚起了社會對「說話藝術」的深刻反思。

當我們說話時，語言不僅是表達想法的工具，更直接影響他人的情緒與感受。諮商心理師林萃芬在其着作《從說話洞察人心》中指出，了解自己的「說話風格」是避免誤解與傷害的關鍵，當一個人能清楚認識自己的說話風格後，便能靈活選擇合適的表達方式，進而實現更高效的溝通；她強調，社會應重視言語的影響力，特別是在面對他人困境時，更應謹慎用詞，避免引發無法挽回的傷害。

壓抑忍讓還是尊重開放？心理測驗帶你認識自己的說話風格

在日常生活中，說話方式往往透露出一個人的溝通風格，她在書中提供了一個簡單的心理測驗，幫助你了解自己是「壓抑忍讓型」、「疏離逃避型」、「主導控制型」，還是「尊重開放型」，進一步探索如何改善與他人的互動方式，讓對話成為促進理解的橋樑，而非製造傷害的工具。

01. 來到一個陌生的環境，你通常會採取哪種社交之道？

A. 默默躲在角落，等待熟人出現。

B. 覺得渾身不對勁，找機會離開現場。

C. 直接跑去詢問主辦單位，其他訪客的背景資料，順便自我介紹，希望主辦單位能為你引薦重要的貴賓。

D. 不等主人招呼，主動跟其他賓客寒喧聊天。



02. 剛買的新衣服，回家後才發現背後破個洞，你會如何處理？

A. 自認倒楣，再也不去那家店買東西。

B. 麻煩認識店家的朋友幫忙退貨。

C. 隨即衝去店家，要求對方退錢，並且加強品管。

D. 在退貨期限內拿去更換新商品。



03. 在全面禁菸餐廳裏，偏偏隔壁桌的客人無視禁菸規定，照常拿菸出來抽，這個時候， 你會怎麼反應？

A. 忍「氣」吞「煙」，期待有人站出來糾正抽菸者。

B. 自行換桌，或私下請服務生告知抽菸的客人。

C. 大聲警告吸菸者：「餐廳內禁止吸菸，請不要抽菸，不然要被罰款。」

D. 禮貌提醒對方：「這裏是禁菸區。」若對方不理會再請服務生協助處理。



04. 逛街的時候，不小心撞了別人一下，你會怎麼辦？

A. 不管是誰撞到誰，都立刻和對方說：「對不起。」

B. 假裝沒事，快步走開。

C. 覺得是對方撞到自己。

D. 確認狀況後，再表達歉意。



05. 跟朋友們相約聚餐，你多半會選擇下面哪種點菜方式？

A. 請朋友們點菜，就算自己有喜歡吃的菜餚，或是不愛吃的食物，也都不好意思說出來

B. 請朋友們先點，最後再補點幾道自己愛吃的菜。

C. 馬上拿起菜單，看看有哪些自己喜歡吃的菜。

D. 請在場的每個朋友各點一兩道喜歡吃的菜。



06. 當朋友開口跟你借錢時，你會如何應對？

A. 即使心中百般個不願意，依然努力籌錢借給對方。

B. 謊稱剛借給家人一筆錢，現在手邊沒有閒錢。

C. 立刻垮下臉來，不悅的表示：「生平最討厭碰到借錢的人。」

D. 先了解對方借錢的原因，再衡量自己的能力，以及對方過去的信用，然後決定借或不借。



07. 需要別人助自己一臂之力時，你會怎麼表達？

A. 希望周遭的人能夠覺察自己的需要，主動伸出援手。

B. 覺得世態炎涼，大部分人都「自掃門前雪」，即便對外求援，也得不到甚麼實質的幫助。

C. 認為親朋好友本來就有幫忙的義務，乾脆直接指派他們做事，比較快速。

D. 會跟朋友訴說自己遭遇的困難，然後看看誰可以提供支援。



08. 正忙得焦頭爛額之際，卻碰到朋友心情低落，跑來找你傾訴，這個時候你會怎麼辦？

A. 朋友有難，當然要放下手邊的工作，陪伴對方紓解情緒。

B. 表面上好像在傾聽朋友訴苦，實際上在思考剛剛進行的事情該如何處理。

C. 責備朋友「沒事找事」，要求對方「照着自己的建議去做」，馬上就沒事了。

D. 坦白告知朋友，自己目前的狀況，等忙完手邊的事情，才能專心聆聽對方的心聲。



09. 明明自己沒有做錯事情，可是全部的人都把矛頭指向你，責備你不夠小心，這個時候，你會採取下面哪一種應對方式？

A. 低頭不語，任由別人指責。

B. 關掉聽覺，充耳不聞也不做任何解釋。

C. 憤怒反駁在場的每個人「不辨是非」搞不清楚狀況。

D. 試圖說明事情的來龍去脈，以及自己的立場和處置方式。



10. 開會時，當自己的意見跟別人不一樣，你會怎麼做？

A. 立刻放棄自己的想法，附和別人的意見。

B. 不想花時間跟別人討論，最簡單的解決之道就是「沒有意見」。

C. 覺得自己的見解最有道理，會努力說服別人支持自己的觀點。

D. 雖然會闡述自己的理念，但同時也尊重別人的看法。



【結果分析：根據回答的多數選項，發現你的溝通風格類型！】

壓抑忍讓型（多選A）

說話風格屬於「壓抑忍讓型」。與人相處的時候，你大多不敢直接表達自己的需要，也不敢說出真正的想法，導致別人常會誤以為你「甚麼都好說」，其實你是把喜好放在心裏。由於過度忽略自己的感受， 所以你常會莫名地覺得「很委屈」，當不滿的情緒達到飽和點，即有可能會引爆你的情緒，但讓你覺得更委屈的是，別人非但不覺得你「壓抑忍讓、受盡委屈」，反而認為你「變得情緒化」，或是「不像以前那麼好相處」。

所以，「忍耐功夫」越好的壓抑忍讓型，人際關係越容易「不被理解」，要發展健康舒服的人際關係，記得要適時、主動地說出自己的想法、喜好與需求，而不要期待別人會「站在你的立場為你着想」。

疏離逃避型（多選B）

說話風格屬於「疏離逃避型」。與人交往的時候，疏離逃避型的人很害怕背負壓力與責任，多半抱持「事不關己則不管」的人生哲學。儘管疏離逃避型的人也多半不愛表達自己的想法和感受，但與壓抑忍讓型不同的地方是，疏離逃避型的人往往認為「多說多錯、不說不錯」，所以選擇「不說」 比較安全。另外，「躲開衝突」也是疏離逃避型的求生本能，如果聞到麻煩的味道，往往會習慣性關閉聽覺與溝通的大門。也因此，人際關係大都較為疏離，很少跟別人說出心裏的話， 也較不容易跟別人建立緊密的關係。

主導控制型（多選C）

說話風格屬於「主導控制型」。對主導控制型的人來說大部分的人際關係都要在自己的掌控下進行，才會覺得安心。所以，主導控制型的人會主動結交對自己有幫助的朋友，積極爭取對自己有利的人際資源。可是，人際溝通時如果太過積極主導，很容易形成壓迫感，讓別人想要逃離主導型的控制範圍。想要建立長久的人際關係，除了以自身的利益為出發點外，同時也要設身處地為別人着想，多方體會別人的感受，允許別人有選擇的空間，總之，給別人越多的尊重，越能拓展寬廣的人脈，讓溝通更圓融順暢。

尊重開放型（多選D）

說話風格屬於「尊重開放型」。尊重開放型的人會誠實說出自己的想法，也認同別人可以有相反的意見，不會強迫別人照着自己的建議去做。與人溝通時，尊重開放型的人比較有商量的彈性，會依據別人的需要調整自己。

親密關係中的界線問題 心理師教你2招找到最佳平衡

諮商心理師林萃芬指出，心理狀態決定了人際溝通的質量，她提出反思的問題，供讀者檢視自己在溝通時的感受為何：感受是感到輕鬆自在？還是緊張不安、悶悶不樂？這樣的覺察能幫助我們找到健康互動的平衡點。

建立穩定關係的核心在於兼顧他人與自己，書中提到：首先，要學會體諒他人，同時也要照顧自己的情緒需求，避免在關心別人時忽略了自己；其次，在幫助他人時，也應適時尋求支持，這樣才能讓互動達到真正的互惠與健康。

她也強調，親密關係中，人我界線往往容易被模糊，適當的界線不僅能減少過度承擔他人的壓力，還能保護自己不被負面情緒拖垮，避免讓自己承擔超出能力範圍的負擔。

