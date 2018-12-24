【Ryan Toys】靠玩玩具年賺8000萬！七歲成全球收入最高Youtuber

YouTube為首所形成的創作者社群，已經在文化上形成一股不容忽視的能量，而這些創作者的影響力更是深入各個層面，這點從收入上就能看出端倪。 《福布斯》雜誌公布2018年YouTuber收入榜單，今年的第一名是年僅七歲的Ryan，在2017年6月到2018年6月之間，共賺進2,200萬美元。事實上去年Ryan在《福布斯》的榜單中，只以1,100萬美元的收入排名第八，短短一年的時間躍升第一名，收入更是翻倍，七歲的他是怎麼做到的？

別看他只有7歲，憑着對玩具滿滿的熱情，只要是被Ryan介紹過的玩具，往往立刻被搶購一空。（ryansfamilyreview@Instagram）

搶攻兒童市場，推薦商品往往搶購一空

「我很有娛樂性，而且很有趣。」這是Ryan最近接受《NBC》專訪時替自己下的註解，他的頻道「Ryan ToysReview」創立於2015年，目前擁有1,730萬名追蹤者，頻道自創立以來共累積260億次觀看次數。

之所以會開始拍影片，是因為Ryan本身就很喜歡看玩具評測影片，Ryan的媽媽說：「有一天他問我，這麼多小朋友在 YouTube上，為什麼我沒有？所以我們決定要這麼做，接着我們到玩具店買他喜歡的玩具，lego，一切都從這裏開始。」

「Ryan ToysReview」創立於2015年，目前擁有1730萬名追蹤者。（Ryan ToysReview@Youtube）

「Ryan ToysReview」的主力觀眾群是小學生，跟許多專業講解消費商品的開箱創作者相比，Ryan的頻道通常是滿滿的歡笑與興奮的尖叫，別看他只有7歲，憑着對玩具滿滿的熱情，只要是被Ryan介紹過的玩具，往往立刻被搶購一空。

Ryan父母曾在受訪時分享，他們平均每天更新一部影片，通常一次會錄製兩到三條影片的量，以每周工作兩到三天這樣的頻率運作，通常會選在周末拍攝，強調盡量不去影響到Ryan日常生活作息，Ryan媽媽甚至辭去高中數學老師的工作，在家裏陪着Ryan，當起全職YouTuber媽媽，Ryan在學校上課時，媽媽就在家中負責剪輯。

Ryan父母曾在受訪時分享，他們平均每天更新一部影片，通常一次會錄製兩到三支影片的量，以每周工作兩到三天這樣的頻率運作。（ryansfamilyreview@Instagram）

兒童YouTuber是一塊非常特殊的市場，YouTube官方曾分析收看習慣差異，表示孩子在觀看這類玩具開箱影片，停留的時間比起成人都還要長久，給三歲小孩一台iPad，他們絕對會看完整部，不論是對YouTube或是玩具商來說，都是非常樂見的。玩具評論網站TTPM執行長Jim Silver談到，現在玩具商贊助這類影片已經相當普遍，「孩子之間彼此產生共鳴，當孩子在家看這麼多影片，對銷售是很有效的。」

兒童YouTuber是一塊非常特殊的市場，YouTube官方曾分析收看習慣差異，表示孩子在觀看這類玩具開箱影片，停留的時間比起成人都還要長久。（ryansfamilyreview@Instagram）

業配不是主要收入，看別人玩玩具也是一種滿足

根據《福布斯》雜誌，2017年公布的YouTuber收入排行榜，Ryan的「Ryan ToysReview」頻道排名第八，共賺進1,100萬美元收入，這個數字甚至比美國總統的年薪還要多；經過又一年的努力，今年（2018）頻道的收入幾乎翻了一倍，來到2,200萬美元，Ryan在榜上的名次也從第八名衝上第一名寶座。

年僅七歲靠着玩玩具衝上收入冠軍？這想必是許多人今年看到榜單的驚奇，進一步分析Ryan的收入結構，約有2,100萬美元也就是幾乎大部分的收入，都是來自影片播放前的廣告分潤，只要影片觀賞人次增加，自然收入也會直線上升

進一步分析Ryan的收入結構，約有2,100萬美元也就是幾乎大部分的收入，都是來自影片播放前的廣告分潤，只要影片觀賞人次增加，自然收入也會直線上升。（Ryan ToysReview@Youtube）

而剩下的100萬美元，則是來是廠商贊助的業配內容。 根據《福布斯》說法，業配收入會這麼低，是因為Ryan或是他的家人沒有接太多商業合作，主要原因是頻道觀眾不是衝動購物的類型。 更精確來說，媒體的演進也影響現在孩子娛樂的管道，比起自己買玩具來玩，有時看看着平板中的陌生人玩玩具，反而更能讓孩子開心滿足。「開箱影片可以替代想要擁有某項東西的慾望，尤其是對難以得到的物品更是如此」旗下有多名開箱網紅的Bottle Rocket Management公司執行長Chas Lacaillade分析：「如果得不到，用虛擬的方式看別人玩也是很不錯的。」

按下圖看Ryan玩過的玩具吧！

今年10月，更傳出Ryan頻道上的內容會在Hulu以及亞馬遜（Amazon）上架，比起YouTube Kids App目前每週1,100萬的活躍用戶來說，勢必能開拓更多觀眾；同時，Ryan也在今年八月推出自有品牌「Ryan’s World」，在沃爾瑪（Walmart）全美 2,500多家實體門市和官網，販售獨家玩具以及服飾，不過《福布斯》是以2017年6月到 2018年6月這個區間計算收入，可想而知Ryan的收入應該更可觀。

Ryan也在今年八月推出自有品牌「Ryan’s World」，販售玩具以及服飾。 （bonkerstoys官網）

Ryan ToysReview 小檔案 Ryan 年紀：七歲 頻道成立：2015年 頻道訂閱數：1730萬 頻道收入：《福布斯》2018 YouTuber 收入排行第一，過去一年共賺進2,200萬美元。

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