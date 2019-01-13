【Slash】裝修佬搖身一變「大妗姐」　90後男生：有長輩驚我冇料

「我的名字叫傅崇偉，在不同的工作中，我有不同的名字。」傅崇偉平日叫Ray，是一名裝修承包商，週末搖身一變，成了陪嫁的「大妗哥」，取名Happy哥。他在這兩份工作中展現不同的專業樣貌，也從中獲得快樂與滿足。

「我的名字叫傅崇偉，在不同的工作中，我有不同的名字。」傅崇偉平日叫Ray，是一名裝修承包商，週末搖身一變，成了陪嫁的「大妗哥」，取名Happy哥。（馬來西亞東方網）

傅崇偉曾在台灣就讀公廣系並工作兩年，由於想多陪伴父母，便決定回馬來西亞發展。在哥哥的邀約下，他開始了裝修承包商的工作。接案子、做報價單、洽談細節，這些都是他平日的工作範圍。對於好動外向的傅崇偉來說，一成不變的工作似乎綁不住他。「我其實也沒有想過會做這個行業，當時只是覺得可以賺到一些錢過日子。裝修做久了，我覺得人生有一點乏味，感覺我好像沒有學到新的東西。我很喜歡說話，替別人主持結婚儀式是一件很開心的事，所以我就去拜師當大妗哥。」

然而25歲在社會上算是一個「半生不熟」的尷尬年齡，傅崇偉有時候也面臨被質疑的窘境。「在大妗這個行業，畢竟我還年輕，所以有時候會被長輩們懷疑我是否『有料』。我覺得這些回饋是一個成長的機會。」他坦言，大妗這一行是很具有挑戰性的工作，除了要熟記不同籍貫的風俗習慣，還要懂得炒熱現場氣氛，要有很好的臨場反應，他覺得很有滿足感。「我認為結婚是一對新人人生中很重要的儀式，不僅要做得好，還要做得精彩！我的工作就是要新人和來參加婚禮的親朋好友都玩得盡興。」

在這兩份工作變換身份，傅崇偉也會感覺到疲累茫然。他也認為現在也有很多年輕人結婚都沒有請大妗主持，說不定這一行會逐漸沒落。不過他還是覺得，認定了一條路就要堅持走下去。「我認為在30歲之前，一定要找到屬於自己的一條出路。雖然也不能說這兩份工作能給我賺大錢，但目前為止我還沒有想過要轉換跑道，在裝修和大妗這兩份工作努力地堅持，相信以後我可以闖出一片天。」

我認為結婚是一對新人人生中很重要的儀式，不僅要做得好，還要做得精彩！我的工作就是要新人和來參加婚禮的親朋好友都玩得盡興。」（GettyImages）

聲線陰柔作賣點

聽到「陪嫁」，刻板印像都是由女人來做「送嫁娘」或「大妗姐」。採訪時見到頂著一頭捲髮傅崇偉，聲音偏向陰柔高亢，老實說採訪團隊第一眼誤以為他是女生。「曾經在主持的時候，才剛開場，就有來賓在台下大聲問『你是男的還是女的？』從小到大常有人把我誤認成女生，我都懶得去解釋了。」他笑道。

被誤認為女生，會不會感到難過？傅崇偉反而覺得，這個特點是他的特徵。「我覺得我的聲音和外型像女生算是一個優勢，也可以說是我的賣點。在大妗這個行業，像女生反而會更有親切感。很多長輩尤其是媽媽、阿姨都很喜歡我。 」

平常在裝修工作，他需要和裝修工人打交道；在大妗這行，比較常需要和女性顧客洽談。傅崇偉有男人的特質，也有女生的細膩。我想，這也是他能在裝修及大妗這一剛一柔的行業游刃有餘的原因吧！

傅崇偉認為， 有些人或許一輩子只買一間房子，做裝修最主要的是把房子裝修得讓顧客滿意並且住得舒服，這樣才對得起顧客。（馬來西亞東方網）

皆大歡喜才算圓滿

採訪過程中，傅崇偉時不時會發出「魔性的笑聲」，看得出他其實是個開朗的人。「對我而言，我覺得做每件事都要以快樂為主，我是一個愛自由，並且很注重快樂的人。我會做裝修和大妗也是這個原因。」他在大妗這份工作有個「Happy哥」的稱號。「我的師父幫我取名為Happy，就是希望每個人見到我都會很開心。」

主持過許多婚禮的傅崇偉分享：「每一場婚禮對我來說都是不一樣的，對於一對新人來說更加重要。我的任務就是當天把所有的流程做得順暢，而且要做得精彩。我覺得這樣子才對得起新人。」在做裝修的工作時，傅崇偉也是秉持著一樣認真的態度。「或許有些人一輩子就是只買一間房子，所以要幫他們把家裡裝修到他們滿意的樣子，這樣他們住起來才會舒服。我覺得做一件事最圓滿的是大家都開心。」

在婚嫁行業當一個「大妗哥」，25歲的傅崇偉坦言是一個不簡單但有成就感的工作。學習與顧客溝通、以專業的知識來完成新人的結婚儀式，陪嫁每一個過程都是一門功課。（馬來西亞東方網）

傅崇偉認為結婚是件不簡單的事，當中涉及了兩家人；裝修同樣地也是為一家人打造舒適的生活環境。「我覺得這兩份工作都讓我很有使命感和成就感。每次完成一次任務，我都覺得很開心，這樣就足夠了。」

傅崇偉認為，有些人或許一輩子只買一間房子，做裝修最主要的是把房子裝修得讓顧客滿意並且住得舒服，這樣才對得起顧客。在婚嫁行業當一個「大妗哥」，25歲的傅崇偉坦言是一個不簡單但有成就感的工作。學習與顧客溝通、以專業的知識來完成新人的結婚儀式，陪嫁每一個過程都是一門功課。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【雙攻職人】 裝修承包商X大妗哥傅崇偉雙重使命感】