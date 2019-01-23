【公務員】懲教署聘請懲教主任　頂薪可達70k　1月31日截止申請！

懲教署近日公開招聘懲教主任一職，起薪點按應徵者學歷而定，由34k至43k不等，頂薪可達70k，無需任何工作經驗亦可申請，惟申請者須經多重面試及體能測試。

懲教署近年人員流失率高，故加緊請人。（資料圖片/張浩維攝）

入職要求

懲教主任一職對於學歷要求不高，由DSE四科第3級到大學學位都可申請，不過學歷不同是會影響入職起薪點的高低。

1. 如具有大學學位，及於CRE中、英文卷取得一級或以上，入職月薪為43,845元 2. 如申請人具有大學/高級文憑/副學士學位，及於DSE或CE中、英文科考獲第2級或以上成績，入職月薪為41,560元。 3. 如具有香港護士管理局頒發的註冊護士證書（第二部），及於DSE或CE中、英文科考獲第2級或以上成績，入職月薪為41,560元。 4. 如申請人於DSE五科考考獲第3級或以上成績，或AL兩科高級程度科目獲E級或以上，再加上CE另有三科考獲第3級或以上成績。申請人還須於CE或DSE中、英文科考獲第2級或以上成績，入職月薪為39,310元。 5. 如具有本地其中一所理工大學/理工學院的社會工作文憑，及DSE或CE中、英文科考獲第2級或以上成績，入職月薪為39,310元。 6. 如具有香港護士管理局頒發的註冊護士證書（第一部），及DSE或CE中、英文科考獲第2級或以上成績，入職月薪為39,310元。 7. 如於DSE四科考獲第3級或以上成績，或AL一科高級程度科目獲E級或以上，加上CE另有三科考獲第3級/C級或以上成績。申請人還需於DSE或CE中、英文科考獲第2級或以上成績，入職月薪則是34,825元

除要滿足學歷要求外，申請人還要能操流利粵、英語，及必須通過體能測驗，才達成入職條件，而只有通過體能測驗、筆試、小組面試及最後面試的申請人，才會獲署方考慮聘任。

體能測驗要求、計分如下：

懲教主任體能測驗要求（男性）。（懲教署網站截圖）

懲教主任體能測驗要求（女性）。（懲教署網站截圖）

懲教署過往接受訪問時，曾表示過往體能測試中只有六成人合格，特別容易在仰臥起坐不合格，因為考生急於追求次數，忽略了正確姿勢，因此有意申請者應留意， 在練習體能時一定要「質、量並重」。

錯誤示範（按圖了解）：

1. 雙腳的距離超過肩膀的寛度（懲教處）

正確示範（按圖了解）：

1. 雙腳的距離不能超過肩膀的寛度（懲教處）

懲教署表示過往特別多人「肥佬」sit，各位訓練要記住質量並重！（資料圖片/張浩維攝）

工作內容

根據公務員事務局網站，懲教主任職責繁多，包括：

1. 督導初級人員、獄中在囚人士、教導所/更生中心/勞教中心的青少年及戒毒所的戒毒者；或 2. 在監獄醫院或懲教院所的更生事務組工作；或 3. 在懲教院所內擔任指定的膳食供應工作；或 4. 督導在羈留中心工作的初級人員及根據《入境條例》而被羈押在羈留中心的人士；或 5. 管理設於監獄、懲教院所或戒毒所內的懲教工業工場，負責特定工作如製造產品及品質管理、監督屬下人員、設施及物料策劃和其他相關職務；或 6. 負責懲教署工業及職業訓練組的特定工作，包括市場推廣、產品研發、資源策劃、程序策劃、圖則設計、生產時間安排及控制、工程管理、品質管理、物流管理及職業訓練活動的管理； 以及執行其他獲指派的工作。

根據報導，懲教署為六支紀律部隊中人員流失率最高的部門。懲教署懲教助理總會主席譚偉富去年10月接受接訪時曾表示離職率高的原因有三：當值要駐守偏遠院所、保安要求極其嚴格及監獄高收容率致壓力大。所以，有意申請者應要有心理準備，因此這職位要求與工作條件未必如其他政府公職那麼容易應付。

特別留意，此職位須受監獄條例約束，並可能須穿著制服，輪班當值及在部門宿舍居住。

成功獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，入職起薪點視乎個人學歷，由34,825元到43,845都有，職位頂薪點為70,970元。此職位的截止申請日期是1月31日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

懲教署懲教主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

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