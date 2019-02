【Email Template】電郵請病假　內容宜精簡　即睇範例學寫告假信

起床發現頭重重、發冷、起雞皮兼頭暈,很不幸,你病了。第一件事要做甚麼?先拿張紙巾抹鼻涕吧,然後別打算返工了,快點打電話及send email請病假!但總不能一句:「I am sick.﹙我生病了。﹚」就了事,所以參考下文附有的請病假信範例,寫完就爬回床去好好休息。

別逞強而帶病上班,這不是盡責的表現,而是不負責任的表現,傳染同事的話,定惹起大家不滿。﹙GettyImages/VCG﹚

一向身體健康的人,其實很少請病假,亦不太想請病假,因為好像推卸自己的工作,及麻煩到其他同事。但若你帶病上班,亦會帶給同事不少的負擔,因為你連同病菌一同帶上班,若不小心傳染了給其他人,那就成了千古罪人兼惹人討厭。而且,用病軀上班,在你沒精神的情況下,判斷力及工作效率都會大大減低,那又何必辛苦自己又累了別人?所以請參考以下範例,學習簡單又得體的請病假email寫法,然後增取時間休息。

即睇範例:

Dear [Boss’ Name],

Despite my efforts to stay healthy this cold and flu season, I woke up this morning feeling pretty terrible.

As a result, I’m going to take a sick day today in order to rest, recover, and ideally prevent spreading these awful germs around the office.

[Colleague’s Name] should be able to step in if anything time-pressing crops up during my absence. Otherwise, I’ll tackle those pending items as soon as I return.

I’m hoping to be back in the office by [Day], but I’ll be sure to keep you updated if that changes.

Thanks for understanding—and stay healthy!

Best,

[Your Name]

休息夠了,就去看醫生吧!﹙GettyImages/VCG﹚

注意事項:精簡

不用讓對方知道你生病的原因、病況及卧病在床的所有細節,一切從簡,精準又到位即可。簡單地表示:「你生病,需要在家休息」的訊息,然後謹記,你別請了假卻偷偷在家工作!一旦開始了,你的上司就會不停給你其他指示,亦會質疑你到底是不是病到不能上班的程度。所以,請假後就好好休息和去看醫生,盡快令身體復原吧!

﹙資料參考:The Muse﹚

【周五心意運動】您捐一封$50利是,已可為基層送上溫飽,01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ,每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O