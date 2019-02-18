【Email Template】電郵請病假　內容宜精簡　即睇範例學寫告假信

起床發現頭重重、發冷、起雞皮兼頭暈，很不幸，你病了。第一件事要做甚麼？先拿張紙巾抹鼻涕吧，然後別打算返工了，快點打電話及send email請病假！但總不能一句：「I am sick.﹙我生病了。﹚」就了事，所以參考下文附有的請病假信範例，寫完就爬回床去好好休息。

別逞強而帶病上班，這不是盡責的表現，而是不負責任的表現，傳染同事的話，定惹起大家不滿。﹙GettyImages/VCG﹚

一向身體健康的人，其實很少請病假，亦不太想請病假，因為好像推卸自己的工作，及麻煩到其他同事。但若你帶病上班，亦會帶給同事不少的負擔，因為你連同病菌一同帶上班，若不小心傳染了給其他人，那就成了千古罪人兼惹人討厭。而且，用病軀上班，在你沒精神的情況下，判斷力及工作效率都會大大減低，那又何必辛苦自己又累了別人？所以請參考以下範例，學習簡單又得體的請病假email寫法，然後增取時間休息。

即睇範例：

Dear [Boss’ Name],

Despite my efforts to stay healthy this cold and flu season, I woke up this morning feeling pretty terrible.

As a result, I’m going to take a sick day today in order to rest, recover, and ideally prevent spreading these awful germs around the office.

[Colleague’s Name] should be able to step in if anything time-pressing crops up during my absence. Otherwise, I’ll tackle those pending items as soon as I return.

I’m hoping to be back in the office by [Day], but I’ll be sure to keep you updated if that changes.

Thanks for understanding—and stay healthy!

Best,

[Your Name]

休息夠了，就去看醫生吧！﹙GettyImages/VCG﹚

注意事項：精簡

不用讓對方知道你生病的原因、病況及卧病在床的所有細節，一切從簡，精準又到位即可。簡單地表示：「你生病，需要在家休息」的訊息，然後謹記，你別請了假卻偷偷在家工作！一旦開始了，你的上司就會不停給你其他指示，亦會質疑你到底是不是病到不能上班的程度。所以，請假後就好好休息和去看醫生，盡快令身體復原吧！

﹙資料參考：The Muse﹚

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