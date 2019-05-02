【12星座職場運程．5月】金星影響財運　雙子有貴人、山羊宜減壓

踏入5月，星象的佈局除了影響12星座的運勢之外，也會有大圍環境性的整體影響，特別是金星帶來的影響，將為打工仔的財運及自信心造成變數。

5月的上半月是金牛座月份，從事銀行行業、農作物行業及會計行業等的打工仔會有不錯的發展。另外，金星將會成為這個月的主角，因為金星將與天王星和冥王星有相位，這代表着5月會容易有很大的金錢變動，可能會出現一些新的賺錢計劃或者積蓄出現很大的浮動，又或是要消費一筆意外之財等。

另一方面，打工仔在這個月容易對自我價值有所質疑，也會反思自己的價值和用處，令你需要重新定位自己的人生方向。

5月各星座事業運勢（按圖了解）：

【12星座職場運程．白羊座（牡羊座）】白羊座這個月的人緣運不錯，容易有貴人幫忙，事情亦都特別順利。另一方面，財運也不錯，雖然金錢的收入和支出會有點大上大落，但整體會有不少進帳。

【12星座職場運程．天秤座】天秤座這個月的人緣不錯，有很好的客戶緣，如果是從事銷售工作的話，更可有不錯的成績，也容易和客戶建立良好關係。另一方面，今個月的投資運也不錯。

事業運 Top 3

第一名：人馬座

第二名：巨蟹座

第三名：雙魚座

財運 Top 3

第一名：白羊座

第二名：雙魚座

第三名：處女座

人緣運 Top 3

第一名：天秤座

第二名：天蠍座

第三名：白羊座

Benjamin Yip Benjamin Yip

全職占星師、塔羅師、阿卡西解讀者，同時亦懂貝曲花藥治療和臼井靈氣治療。擁有6年占星/塔羅經驗，通過國際占星研究院（Academy of Astrology）所訓練，主修現代占星學。

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