【單身狗】同事變情人越來越難？ 　調查指4成靠上網找到伴侶

投身社會已有數年的你，仍今仍是單身，每天的生活都被工作綁死了，完全沒有結識新朋友或擴大生活圈子的機會。當身邊朋友先後成家立室，你卻連認識另一半的機會也沒有！對同事下手嗎？成功率又大嗎？ 最近外國有調查指，透過網上交友而修成正果的數字大大上升。想告別單身狗身份，或許可以考慮由網上交友開始吧！

劇集《黑鏡》其中一集講述online dating，由電腦為眾人配對。﹙劇集《黑鏡》第四季截圖﹚

過往很多人都是在讀書、經朋友或家人介紹及在工作環境下認識另一半，但隨着世代轉變，認識朋友及另一半的途徑都有所改變。

據Quartz報道，社會學家Michael Rosenfeld、斯坦福大學的社會學家Sonia Hausen以及新墨西哥大學的Reuben Thomas最近發佈一項研究指，在2017年裏，有39%的異性情侶都是於網上結緣，亦有60%同性伴侶是在網上找到另一半，這比起在1995年所錄得，只有2%的伴侶是透過網絡而認識的數字實在是有明顯的增長，也足以顯示網上交友在今天已成主流趨勢。

網上交友近十年間多19倍

1995至2017年間，透過面對面方法結識到另一半的比例有所下降，例如「透過朋友介紹」由33%跌至20%、「同事關係」則由19%下降至11%。但在另一方面，因交友軟件近年發展急速，加上大家對會面網友的接受程度大了，所以網上結識到另一半的機會大大提高近19倍。

2017年最熱門結識另一半方式：﹙按圖了解﹚

【第9位】透過鄰居認識：3%﹙電影《鄰居♥同居》劇照﹚

+ 4 + 3 + 2

1995年最熱門結識另一半方式：﹙按圖了解﹚

【第9位】網上結識：2%﹙GettyImages/VCG﹚

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網交冇咁易分手？

三位社會學家在接受外媒訪問時表示，網上通訊技術在20世紀90年代至2000年間有大大的改進，加上網絡交友的風氣由「危險」變成一種被視為正常的社交行為，這都是令社會在大約二十年間作出轉變的原因。Reuben Thomas表示：「（以往）有些人覺得網交很羞恥，而不敢說出口，但現在則有很多人願意說他們是在網上認識。」

另外，他亦留意到網上交友與傳統的交友方法有一個不同之處：因為網上的配對並不是隨機的結果，而是通過雙方使用者的網絡使用習慣和喜好來計算，所以成功率會比以往的方法更高，例如，經在網絡結識前完全是不相識的情侶，比例由2009年的81%上升到2017年的90%，但這些人成為夫婦白頭到老的機會，會比早已在生活圈子中出現，至日後才成為情侶的人為高，意義即是他們沒有那麼容易分手。

而這網絡文化的轉變，亦令很多情侶打破地域和種族的界限，造就更多不同種族、宗教背景及教育水平的夫婦，而且這些夫婦的年紀很多都是與另一半相若。

打工仔被工作綁死都不會絕望！網絡文化的進步，令人人都有機會為自己的感情路出一分力，所以稍為為自己爭取一下，便可能會獲得美好的姻緣？不過，當然都要小心一些網絡交友陷阱，別因太過進取或飢不擇食而做了令自己後悔的事情啊！

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