【民航機師】機師已慣獨自吃飯？　飛行期間進餐要守很多規矩！

不少人很嚮往民航機師這職業，無他，因為能當機師的多是能幹機智的人才，而且見識廣博，收入不錯，加上電視劇《衝上雲霄》的加持，就更得人心啦！ 不過機師說到底只是職業的一種，再專業的工作都會有一些令人會心微笑或意想不到的小事情。現為民航機師的Mr. Pilot就在他的第二本著作《關於機師2──飛行員的日子原來這樣過》中分享他工作時的見聞與經歷，就如以下的機師進餐故事，應會讓大家對機師的工作日常有另一層面的認識吧！

撰文：Mr. Pilot

我還記得當我還是新手一名時，第一次飛台北即日來回，在桃園機場的閘口停泊時，我右手拿着叉吃飯，左手將回程的飛行計劃輸入電腦。培訓機長望着我將multitasking這門藝術發揮得淋漓盡致，感到很好笑，我還不忙跟他說了一句：“You know, I'm living my dream!"

神色凝重的樣子，都知道沒有什麼好事發生。（《衝上雲霄》劇照）

我指的當然不是要邊用餐邊工作這個狼狽的模樣，而是我正正式式經歷到作為一個民航機師，工作行先導致作息飲食不定時的生活模式。飛機在外站的閘口正常只會停泊一個小時，而在這一個小時內，我們需要處理剛剛飛完那航班的記錄及文件然後再開始之後那航班的準備工夫。既然我根本沒有時間好好地吃一頓飯，那麼為什麼還要在閘口鯨吞午餐呢？

機師們什麼時候可以進食其實諸多限制：我們沒理由一邊起飛降落一邊用餐吧？所以唯一可以開飯的時間就是上班之前，在高空巡航期間，又或者做即日來回的航班時飛機在外站閘口時的「空閒時間」。由在公司報到開始，到飛機正式離開閘口起飛爬升到巡航高度，合共兩個多小時基本上都是禁食的時間。同樣地，由巡航高度開始下降之前的準備工夫，直至下降看陸滑行到閘口及降落後的善後工作，合共一個多小時亦是禁食時間。如此多限制，證明「間歇式斷食」減肥法的確適合機組人員使用！

在高空巡航時工作量的確較低，如果時間夠長，就可以吃得較為輕鬆，不過有些航空公司為了確保任何時候都有最少一名機師專心工作，可以即時處理任何有可能發生的問題，所以並不容許兩名機師在飛行期間於駕駛艙內同時進食。一個人食飯？慣㗎啦。

有些航空公司為了確保任何時候都有最少一名機師專心工作，不容許兩名機師在飛行期間於駕駛艙內同時進食。（衝上雲霄II劇照）

由於駕駛艙內沒有焗爐，機師們想食飯就要勞煩機艙服務員將飛機餐加熱後再拿入駕駛艙。你不要忘記，空姐空少們在航班上的主要服務對象是尊貴的乘客，所以機師們只能在機艙服務員完成客餐服務後才麻煩他們，因此在香港來回台灣、菲律賓、泰國這些超短途機上，機師們都是少吃為妙，還是留待落地後在閘口才進食吧。

機組人員的飛機餐又是怎樣的呢？與乘客的飛機餐一樣，不同航空公司當然會有不同的特色。普遍來說，大型航空公司都會為機師空姐空少們提供膳食，有些公司甚至會有特別餐單讓機組人員預先選擇，例如素食餐或低脂餐，迎合他們的個人需要。不過你們不要對我們的飛機餐存有太多幻想，因為質素與客餐相若，頂多只是份量較大而已！有些廉航更加不會為機組人員提供飛機餐，但他們仍有可能要連續飛兩、三班機工作八、九十小時，所以怕肚餓就要自備糧食了！

腸胃不適、痾嘔肚痛的確是機組人員在機上不能如常工作的最常見原因，所以機師們在飛行途中的確會避免進食同一款食物以免同時因為食物中毒而感到不適。不過這規矩其實是有酌情權的，皆因由食物入口到中毒不適都需要一段時間，所以在短班上程航班上或臨近目的地時，大家都不太介意。反觀在長途的航班上，大家一定會特別小心，有些同事甚至在上班前一起吃飯時，都不會叫同一款食物，以防萬一。

另一個因為不能食同一款食物而引申出來的問題，也許你從未想像過，但帶來的影響絕不比食物中毒少！一程長途機四個機師四份晚餐：牛扒、雞扒、魚柳、意粉，而你是年資最淺的二副機長，你會選擇哪一個餐？按道理都應該讓年資較深的機長或副機長先行選擇吧？偏偏就總有一些後生仔唔識做，問都唔問就自己先揀，嚴重影響機長感情，導致全機人受罪。其實晚餐都不太要緊，反而早餐那四個選擇：奄列、炒蛋、炒麵、粥，有人竟然夠膽只剩一碗粥給鬼佬機長？試吓畀人逼你食egemite（一種深棕色，味道極鹹的澳洲食物醬）你會點？我絕對有理由相信留粥給鬼佬食的人智商有問題。

+ 4 + 3 + 2

除了吃飯，在駕駛艙內喝東西的規矩其實更多。首先，駕駛艙內不能使用玻璃杯或瓦杯，以盡量減低駕駛艙內打破杯子的風險。有見及此，某些航空公司會有機師專用的硬膠杯以供機師在駕駛艙內使用，而且因為衛生緣故，更加有不同顏色的膠杯，不同職級就使用不同顏色，就不用害怕撈亂啦！

駕駛艙內電子儀器極多，尤其是兩個機師座位之間的儀表板，有引擎油門及通訊系統等重要的操控，而這些儀器當然不是防水的！如果你試過打翻飲品在手提電腦的鍵盤上，你便明白情況可以有多危險，所以當空姐空少將飲品拿進駕駛艙後，必須在窗邊傳遞給機師，盡量遠離電子儀表，將倒瀉嘢的可能性減到最低。罐裝飲品更加要開罐後才拿進來，費事噴到四圍都係！

駕駛艙內電子儀器極多，尤其是兩個機師座位之間的儀表板，有引擎油門及通訊系統等重要的操控，而這些儀器當然不是防水的！（資料圖片）

另外，為了確保機艙服務員的安全，當安全帶燈號亮着的時候，代表飛機正經過不穩定的氣流，因此空姐空少會暫停提供熱飲給乘客，以免因為不穩定氣流而倒瀉灼傷機艙服務員及乘客。其實機師們亦需要服從這個規矩，但總有一些同事以為自己大晒，不論三七廿一都向機艙服務員要求熱飲。

有些空姐空少為免麻煩，就寧可冒着被燙傷的危險也會拿熱飲進駕駛艙，但有些機艙服務員確會指出安全帶燈號正在亮起所以未能從命。這個時候就是得知機師個性的最佳機會：如果有同理心的或者跟規矩做事的，就必然會放棄熱飲，等待沒有氣流時再次作出請求；但有一些喜歡濫用權力的，就會堅持說沒有問題，甚至為了獲取熱飲一杯，而將安全帶燈號熄滅。

我絕對鄙視這些為了一己私慾而罔顧安全的機師同事，或是那些不理空姐空少多麼繁忙都要即時進食的同事，又或是那些在乘客尚未用膳便指定要什麼客餐的同事。正所謂見微知著，如這些小事都未能將心比心，又怎樣能夠建果機師們連飲飲食食立與機艙服務員之間的信任，確保遇到其他問題時仍然合作無間呢？

《關於機師2──飛行員的日子原來這樣過》。（非凡出版）

以上文字內容節錄自《關於機師2──飛行員的日子原來這樣過》

作者：Mr Pilot

責任編輯：朱嘉敏

出版社：非凡出版

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