【職場文化】新人常中伏　辦公室七大潛規則：太努力會犯眾憎？

職場有如戰場，剛出社會的人可能會有問不完的問題，老海鮮只會輕鬆的說一句：「沒有為什麼，這就是潛規則。」

「沒有為什麼，這就是潛規則。」（《我要炒老細》劇照）

剛出社會的新鮮人到了職場上總是會很多的「為什麼？」看不慣公司的做事方式或是規定一大堆，雖然希望透過自己在職場上的努力改變現況，殊不知自己只是一個不受控又難帶的「菜鳥」。面對這樣的問題老海鮮給的建議絕對會異口同聲的說：「沒有為什麼，這就是潛規則。」

1. 公司花錢是要你「做事」，「學到東西」是要你私下花時間努力

雖然社會新鮮人剛踏進職場時對工作比較不熟悉，通常會有很多前輩來教你很多事情。不能忘記的是，公司出糧是請你來工作的不是來上課。

雖然社會新鮮人剛踏進職場時對工作比較不熟悉，通常會有很多前輩來教你很多事情。不能忘記的是，公司出糧是請你來工作的不是來上課。（Tyler Franta/Unsplash）

2. 太努力就一定會被酸、被討厭

很多新鮮人剛進職場就帶著滿腔熱血，不顧一切的往前「衝！衝！衝！」，工作努力表現亮眼。常常被其他同事酸言酸語，那是因為你的光彩太過耀眼，讓他們感到威脅。如果真的遇到這種情況，不是要你之後不努力，而是不要理他們，做好自己份內的工作就好。

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