【補習行業】塑造明星形象顯專業？　Mo Sir：何必要學生怕了自己

新學年開始，同學又是時候用功準備公開試。相信不少打工仔都經歷過會考、高考或DSE的洗禮，而很多人都很依賴信靠校外的補習老師，曾經非常盛行的「人補我又補」風氣，是一代人的回憶。80後Mo Sir﹙Howard Tung﹚曾於連鎖補習社橙式教育及Oasis當通識科補習名師，他指包裝很重要，不論外形還是談吐都得予人專業形象，他笑指很多大型補習社都喜歡將旗下補習老師包裝得如明星、神一樣，然而他卻對此做法感到有點無奈。

Mo Sir﹙Howard Tung﹚曾於連鎖補習社橙式教育及Oasis當通識科補習名師。﹙黃舒慧攝﹚

Mo Sir在教育大學畢業，主修中文及常識，2008年更修讀通識碩士畢業，「畢業後我曾做過六年日校教師，學生大多為邊青，除了花心機在教學外，還要多花心力在陪伴學生，照顧他們的心理及情緒。而當時的學校容許我們有兼職，見有朋友做補習社老師，所以自己都想挑戰試試。」於是他便在放工及周末時兼任補習老師。到2009年，因該日校被殺校，Mo Sir便決定趁機會到補習社當全職。

補習是補品 可集中於成績

Mo Sir覺得日校與補習社的教學模式很不同，故想趁年輕時汲取不同的經驗，「日校對學生的時間多，課程可以由淺入深去教；但補習社學生一星期才來一次，每次只有個多小時，所以教學內容要更集中，但可以更專注地鑽研怎樣幫助學生去取得好成績。」他覺得日校是正餐，補習是補品，兩者不同，但沒有哪一種比較重要之分。

他自言很喜歡通識，因為可以訓練思維，令人知道世界發生甚麼事，「當時通識是一個熱潮，2012年才是第一屆有通識科公開試，所以在設計補習教材上完全未有任個框架，會有一定難度。」除了要熟悉課程大綱和參考樣本試卷外，更要透過學生做題的結果慢慢調整，「會參考教科書、新聞及課程文件，而過了頭幾年後，便開始有past paper，出題亦更得心應手。」因為通識乃與時事有緊密的關係，所以Mo Sir指每朝都會花近兩小時留意及研究近期的事件發展和趨勢。

Mo Sir亦指補習筆記與日校的筆記最大不同之處，是補習的筆記的內容比較精準，外觀則要精美，「另外要有更多空位讓學生書寫、多圖像及中英對照，筆記的排版都由我自己搞掂。」﹙黃舒慧攝﹚

個人形象包裝 儲爛gag

Mo Sir坦言近三至四年開始，補習風氣沒以前般盛行，「因為現時學生並不是非入大學不可，他們還有很多其他出路選擇，所以面對公開試的壓力亦不如以前般大，導致少了人補習。」然而，Mo Sir指當補習老師除了筆記要實惠精美外，補習老師的個人形象亦直接影響學生會否選擇自己，故補習社很着重補習老師的個人包裝，「有些大型補習社會將老師包裝如明星或神一樣，然而我覺得這種模式與學生很有距離感，又何必要學生怕了自己？」但他認同形象要專業，所以都有拍過那些恭敬繞手的專業照片。

「個人形象很重要，而當中亦包括談吐，一入課室便要表現專業。」Mo Sir指在講課技巧上都會有鋪排，如學生通常每15至20分鐘的集中力便會下降，有小睡的跡象，「我會在這個時候說說笑話爛gag，希望同學可以提起精神；平時亦會儲起很多生活化、有趣並與通識科有關的新聞，也準備一些短的新聞題目，讓他們可以稍為清醒一下。」

Mo Sir自言不想打造明星或神的形象，他採取的是親和並與學生為友的模式。「可能以前曾教過日校，所以我希望增取多一點與學生相處的時間，這是中型補習社的好處，因為每班只有二十至三十人，我會容易了解學生本身，有時我會與學生在下課後一起食飯。」

Mo Sir 上課情況：﹙按圖了解﹚

Mo Sir指曾有大型補習社邀請他跳槽，但他苦經思量後，仍是覺得中型補習社較適合自己而拒絕邀請，「我希望增取多一點與學生相處的時間，這是中型補習社的好處，因為每班只有20至30人，我會容易了解學生本身。」﹙被訪者提供照片﹚

不單利益關係 可改變別人的人生

很多人覺得補習老師比起日校老師一定對學生沒那麼多的感情投入，因為一星期才見一次，又怎會認得，並覺得補習老師都是以利益行先，不會與學生建立再多的關係，但Mo Sir卻不如此認為，他說：「我覺得補習老師與學生不一定只有利益闗係，補習老師不一定只為了錢，其實還有很多額外的事情可以做。我覺得這個一份可以改變別人人生的工作。」

Mo Sir指有一位男補習學生通識得到4等級，其餘兩科是5和4等級，算是不錯的成績，「他打算報讀城市大學的商科課程，但我覺得他的成績不算差，其實可以試試報三大，於是提議他第一志願填中文大學的酒店課程。我更教他面試的技巧，並借他面試要用的西裝和領帶。」如此盡心盡力，只因他真的關心學生，希望盡自己的力量去令他們走更適合自己的路，「我還說若取錄了的話，就要請我去旅行。結果真的成功取錄了，沒當真要他請，但我們一起去了摩洛哥呢！」

Mo sir 與學生相處就如朋友一樣：﹙按圖了解﹚

能與學生為友是非常難得的事，Mo sir 與成功入讀中文酒店管理的同學亦保持聯絡，圖為他們當年一起到摩洛哥慶祝。﹙被訪者提供照片﹚

Mo Sir對這個事例特別深刻，因為這讓他知道，自己有能力去影響別人的人生，「亦試過有一次，我爺爺入院了，特別有位護士叫出我的名字，原來他是我以前的學生，當年我介紹他選讀護理系，現在他則照顧我的爺爺，感覺很神奇，看到學生在學業上有所成熟，然後發展不同的人生。」

感覺不完全 想參與更多

他坦言看到學生在自己的協助下得到不錯的成績，會很有滿足感，但這都只局限於成績上，「補習老師不需要向補習學生講人生道理，他們的在個人成長方面亦沒有太大需求，這時我就會思考，我是否真的在教一個「人」？感覺只當補習老師有點不完全。」所以他決定暫別8年的補習老師生涯，重新到日校任教。

人一生分很多的階段，沒有人規定一生只做一份工，亦沒有一分工重頭到尾都會適合自己，因為人會長大、會有經歷，思想會改變，心態會成長，Mo Sir覺得自己已完成一個階段的修煉，想以更進步的心態去迎接新的挑戰，只有想教好小朋友的初心從沒改變。

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