【老師心聲】學生唔乖、工作量高很小事　這十種怪獸家長才是天敵

開了學一個月，相信有不少爸媽終於可以擺脫家裡的「小孩魔鬼」重獲自由，但接下來就是苦了老師要承受5個月的學生折磨，然而小朋友的吵鬧是基本，家長的無理取鬧恐怕才是老師最難以招架的行為。 近年來恐龍家長新聞不斷，什麼怪老師不會教、大鬧學校、要求隨時回報小孩狀況等誇張行徑不斷，今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查老師最害怕的恐龍家長行為，第一名真的不能接受！

10-被當私人保母、家教（《教束》劇照）

10 被當私人保母、私補

現代人小孩生得少，每個都寶貝的不得了，在家怕累、出門怕受傷，恨不得24小時綁在身邊照顧（浮誇），所以當孩子被送到學校，唯一能受託好好照顧寶貝孩兒的就旨意老師了，因此拜託餵小孩吃飯、盯著他多喝水、一對一認真教學等要求通通出爐，老師可不是只受僱於你家呀！

9-到學校無理取鬧（《小孩不笨》劇照）

9 到學校無理取鬧

遇到無理取鬧的小朋友，可以分散他的注意力、拿他喜歡的東西安撫，然而遇到無理取鬧的家長，可不好隨便打發，為了小孩的教育，想要換好班、想要好老師、想要沒考試、想要小孩有高級享受，可以動不動就跑到學校、動不動就鬧到校長，照三餐煩人哪個老師受得了。

8-飆三字經、兇小孩（《我的少女時代》劇照）

8 飆三字經、兇小孩

現代人文明程度高，但難保會有「出口成髒」的人存在，平時人與人相處，就不太會有三字經出現，不過當老師只是想要好好和家長討論小孩的狀況，也許怪自己不會教、怪老師不會帶、怪孩子難管教、怪風水不好，只會一味的生氣怒罵、髒話連飆，不僅無助事件解決，更是不尊重人。

▼▼按圖放大，看怪獸家長第七至第一位，真正「大佬」嚇怕不少老師▼▼

+ 10 + 9 + 8

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年09月12日至2019年09月11日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『老師討厭遇到的恐龍家長』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大老師最怕遇到的恐龍家長（DAILYVIEW授權使用）

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】