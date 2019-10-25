【香港人在丹麥】幸福國度遇文化壁壘　留學生：回港反有發展機會

政治不穩令很多人都有出走念頭。不過，要到他鄉生活絕非易事，除了需時適應外，看不見、摸不著的文化隔膜才是最大難題。移居外地的目的是追求更好的生活，但迥異的文化或許造成人離鄉賤的情況。 80後港男Conrad年少時留學英國，大學畢業後分別在英國、丹麥工作，渴望闖出一番事業，但在兩地所遇到的文化差異卻反令事業停滯，無奈回流香港。只是沒想到，他在返回香港後，事業卻獲得突破，不禁令人感歎：香港人想闖事業，還是要在香港地。

Conrad的高中、大學和職場新鮮人時期都在英國度過，十多年來他早已把英國當成自己的家。雖然工作交流沒有問題，但他坦言，在英國不容易交朋友，異鄉人很難打進本地人圈子，他自己多與當地的中國人、香港人和本地華裔來往。（黃舒慧攝）

Conrad自15歲起留學英國，及至2011年在大學商科畢業，當時大部分朋友、同學都選擇回港工作，他卻決定留在當地發展。「那時完全不想回來香港，」他坦言，「見到回港的同學大都投身銀行業，工作內容和職位都一模一樣，又整天都要加班。」最重要的是，他不想和別人走同一條路，「外國讀書回流香港的大有人在，但八、九成人都沒有工作經驗，揾工不夠人爭。相反，會留在異地打拼的留學生很少，日後回港發展也會顯得吸引力較強、較有利。」加上他留英多年，熟悉當地，彼時英國畢業生的起薪點又高過香港，種種因素都驅使他大學畢業後留在英國。

理想很美好，但是現實能如人所願嗎？Conrad表示，那時找工作找得「頗絕望」，「因為那時英國的就業環境不理想，本地人都十分掙扎。我寄了很多CV（履歷表）都沒有回音，每次都有一大班人去面試，甚至見到有工程學位的人都走去應徵商業職位，可想而知就業環境有多惡劣。」

Conrad表示，英國職場在晉升上有本地人優先的潛規則，但在人工、待遇、日常相處上，就一定會做到一視同仁，防止歧視發生，所以同事之間的相處都輕鬆友善。（黃舒慧攝）

幸運的是，Conrad最終都找到工作。數年間，他先後於當地四大會計師行之一及曼聯擔任商業分析師。他指當地工作環境的氣氛確實輕鬆平等，階段觀念少，同事、上司之間直呼名字，有說有笑，放工後也會一起飲酒放鬆。

工作環境友善，履歷好看，Conrad的發展前景看似明朗，不過，現實卻是相反，到底問題在哪裏呢？Conrad指，最大問題在於亞裔缺乏往上爬的機會，「當地發展慢，沒有香港那麼容易轉工，我的人工亦慢慢比不上回流返港的同學。」他表示，「最洩氣的是，即使是Big 4這類國際大公司，明明有不同國籍、種族的員工，但當地始終傾向選拔本地白人晉升合伙人（Partner）；中高層偶爾出現本地成長的印巴裔臉孔，但土生土長的高學歷亞裔卻很少獲晉升為中高層，更遑論管理層。」經過仔細思考，他認為長久下去也難有發展機會，便果斷離開英國。

Conrad到丹麥工作前，曾對當地有很多美好的想像，並希望在職場上發揮所長。（黃舒慧攝）

為愛轉戰丹麥

Conrad離開英國後，仍然不想回港。那時候，他的首選是去丹麥，因既想和丹麥人女友一起生活，又因對丹麥文化有一點憧憬。他表示，「在英時已跟一些丹麥人接觸過，覺得他們很有趣，便想見識這國家的人如何在一個更Chill（放鬆）的環境下保持高效率，政府又如何落實高水平的公平、快樂、民主等等。丹麥在廉潔和自由等價值上都走在世界前端，很值得香港人學習。」毫無疑問，Conrad在出發之際，對丹麥抱有很多美好的幻想，想體驗一番。

很可惜，Conrad的工作體驗幻想很快就破滅了。單單是搵工背後隱藏的文化壁壘，已經讓他吃了不少苦頭，「雖然英語在丹麥非常普及，但當地的招聘廣告實際上都以丹麥語刊登，所以你看不懂已經失去入場券」。此外，當時Conrad本以為自己的國際化經驗足夠吸引丹麥僱主，沒想到卻是高不成低不就，「講經驗不夠年資高的爭，說Fresh（新鮮）又比不上應屆畢業生，當地大學又會提供職業輔導，我作為外來人口便很蝕底了。」

Conrad對丹麥最深刻的印象是當地的獨立文化，甚至覺得當地人「​獨立到少了一點人情味」，例如，他們和香港人對於「成年人獨立」的詮釋便非常不同（按圖了解）：

與歧視無關

因此，Conrad經歷了整整四個月空窗期才找到一份不甚滿意的銷售類全職工作：老闆給的人工不但比不上本地員工，平均計算下來甚至比當時的市價（約每小時127港元）還要低。他本以為在一個重視公平的國家求職，老闆也能做到一視同仁，然而現實卻令人完全大失所望。那時，Conrad礙於生活開支只得勉強接受這工作，但最初想體驗丹麥生活模式的想法自然無從談起，不了了之。

Conrad在訪問中思考在兩地的經歷，認為所遇到的挫折無關歧視，而是源於文化障礙，「丹麥這國家其實不算國際化，人口少、市場小，人民英語水平雖高但不常用，香港人分分鐘比他們說得還要多。人們要識朋友、找對象也希望是會說同一語言、能同聲同氣的人吧。這與歧視無關，而是人的文化惰性，世界各地都如此。」

Cornad指，丹麥人很多時都是因為「找不到人生意義」、「沒有自我價值」而抑鬱。他說：「我覺得丹麥人有少許溫室，起碼他們未經歷過有幾萬蚊月薪都無法置業的苦況。然而，從另一角度看，丹麥社會已經到了另一個層次，所以他們才會為人生的意義而煩惱。」他感歎，這其實和外人看香港一樣，「我們覺得這城市有千萬個糟糕，但在外人眼中，他們卻覺得香港繁榮安全，多姿多采。」

丹麥給香港人的印象就是福利好，有世上最快樂國家之稱。不過，Conrad指，現實中，當地不少年輕人都患有抑鬰症，甚至自殺，其女友也曾患抑鬱症。（黃舒慧攝）

香港人在香港地

Conrad的不滿和沮喪隨著時間愈積愈深，他待滿丹麥一年後，在2014年終於忍不住離開那裏，返回香港。他那時並未死心，打算在香港休息兼工作一年，待儲多一點經驗和錢後，便再到外地闖蕩。只是，人生際遇的奇妙在於意想不到，返港工作後，他才發現香港更適合自己發展，甚至更在這個忙碌城市中找到以前在歐洲生活的節奏。

與之前在英、丹兩地搵工的境況作比較，Conrad認為用「差天共地」形容在香港搵工都不為過。他指，「香港有獵頭接觸我，機會多，Offer（聘書）多，由工揀我變成我揀工，而且人工、待遇和福利在同級職位中都很不錯。」為什麼他會那麼搶手呢？他解釋，「一來香港的經濟和就業市場比歐洲蓬勃，二來我的數年外國經驗是香港求職者中罕見的，在本地僱主眼中便顯得含金量高。」這也印證了他大學畢業時決心留英的判斷是有價值的。

返港後，Conard開設了facebook專頁「走進丹麥」，以分享與丹麥相關的資訊，（黃舒慧攝）

另外，在丹麥經歷最終幫助Conrad取得同是丹麥人的現任上司賞識，讓他不僅可進入外資金融公司擔任銷售崗位，更可以代表公司見大客戶，談生意。過程中，他明白到金融業的未來一定在亞洲，而香港是闖事業的絕佳平台，加上本地工作節奏快速，適合自己渴望衝刺的性格。如是者，Conrad便斷絕了再到歐洲發展的念頭，一心一意留在香港，大展拳腳。最美妙的是，衝刺之餘他卻毋須像很多打工仔般搏到盡，皆因丹麥人上司作風自由，愛錫員工，常說人有義務清假充電。Conrad笑言，「回港反而過起外國生活，享受Work Life Balance（工作與生活平衡），閒暇兼顧到夾Band、看直播節目、經營Facebook專頁。」

早年闖蕩歐洲的歲月令Conrad感受到人離鄉賤，文化隔閡之苦，不過，亦正因這些經歷，奠定了現時事業的優勢，頗有種苦盡甘來的意味。他回流的最大感受是：「很多人都羨慕外國生活，但並非所有人都適合。追求生活悠閒、穩定、輕鬆的話，即管到外國吧，然而，要人生有成就、追求事業，沒有比香港更加適合的地方了。」就像他這樣渴望有所成就的港男來說，年少留英，憧憬外國，闖蕩異鄉，兜兜轉轉，最後發現還是自己的根最適合。

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