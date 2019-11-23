【自我管理】生活難專注　電話令人分心　試用4步驟練習戒斷資訊

接起一通陌生電話，原來是銀行打來推銷貸款；打開臉書，一則則昨天瀏覽過的3C產品推薦廣告跳出；想傳個訊息給朋友，剛好看到LINE推播數個品牌的促銷廣告。 數位工具發達的現代，各個企業、品牌正在從各種管道，搶奪我們短短幾秒的寶貴注意力。另一方面，因為取得資訊變得更輕鬆、更快速，人們對資訊的取得也變得更貪心，深怕一不小心就錯過什麼，像是與朋友聚會時，只要手機一亮，很多人會立刻拿起來查看。

30天資訊戒斷練習（按圖了解）：

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資訊疲乏症候群，總害怕掌握的資訊不夠

喜歡蒐集、擁有資訊是人類的天性，因為過往人類的生存就是靠判斷周遭資訊，擁有愈多資訊愈有助於評估周遭環境，是否處在不利或有利自己的條件。

《剛剛好，的生活》表示，我們的大腦也因此隨著演化，學到新事物時，會分泌類似鴉片的物質，會讓人感到快樂與興奮，以鼓勵我們獲得更多訊息。

像是與朋友聚會時，只要手機一亮，很多人會立刻拿起來查看（unsplash@Charisse Kenion）

不過，伴隨資訊唾手可得，取得新知的門檻降低，也愈來愈少出現會讓人們覺得「哇！」的事情，為了持續獲得獎勵，只好以量取勝，導致人們著迷囤積更多訊息，卻無法妥善處理。就像累積太多雜物會堆滿工作與生活空間，資訊也是相同道理。過剩的資訊佔據腦袋，卻無法幫助我們做更好的決策。

《剛剛好，的生活》提到：「接受愈多資訊，能理解的就愈少。」甚至會罹患「資訊疲乏症候群」（information fatigue syndrome），開始質疑自身決策能力，總感覺手頭資訊不夠，久而久之就陷入惡性循環。

「接受愈多資訊，能理解的就愈少。」甚至會罹患「資訊疲乏症候群」（unsplash@freestock）

《深度工作力》作者卡爾．紐波特（Cal Newport）也指出，現代工作者處於極度容易分散注意力的環境，導致難以專注，把事情做透、知識學好。

他在新書《數位極簡主義》（暫譯，英文書名為《Digital Minimalism》）指出，我們之所以花時間在科技產品，是想即時取得更多資訊，幫助自己決策，但不當使用科技產品，搶走專注力，反而危害更深，導致決策品質受影響。

離開社群與手機，對資訊按下暫停鍵

要擺脫資訊焦慮、找回注意力，《和手機分手的智慧》認為，完全切斷和科技產品的關係不實際也沒有必要，重點是培養健康的使用習慣。

30 天資訊戒斷練習（經理人授權使用）

書中提出幾個建議：

１. 首先，要追蹤自己使用手機的行為，了解哪些時間被偷走，以及對哪些應用程式特別上癮，再個別採取行動。

２. 其次，規畫「數位安息日」，設定暫停時間，規畫暫離手機也沒關係的時段，感受沒有隨時隨地獲取資訊，也不一定對生活、工作有害的體驗。

除了在特定時間放下手機，《剛剛好，的生活》分享另一種資訊節食的方法：設定篩選條件。例如你平常喜歡看線上影音平台 Netflix，與其每一部片都想點開來看，不知道如何決定，你可以設下特定門檻：某些明星出演或某種類型的戲劇才看。先過濾掉沒有太大興趣、益處的訊息，確保留在腦中的資訊不會過量。

要從資訊缺乏症候群中復原，不是徹底封鎖接收管道，或完全禁止使用科技產品，關鍵是建立有意識的使用行為。

你要成為科技產品的掌控者、主動規畫使用，才能掌控資訊，享有更有品質的工作與生活。

30天資訊戒斷練習：暫停可有可無的數位活動

嘗試在30天內，暫停使用「可有可無」的科技，也就是不用它也不會影響生活、工作的事物，學習管理資訊接收方式。

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【本文獲「經理人」授權轉載】