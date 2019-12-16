【職場小幫手】LINE實用功能！識別圖片中的文字　簡單變Word檔

大家一定都曾遇過需要把圖檔上的文字，對照打成文字檔的情形，一般人多會選擇使用土法煉鋼的方式，一個字一個字看圖輸入；字數不多的情況下還好，但當字數多的時候往往會讓人輸入到崩潰。

以LINE來說，不管是電腦版還是手機版都具有「光學字源識別功能」功能。（Facebook@LINE Hong Kong）

不過現實生活中有許多軟體都有附加「光學字源識別功能」，包括我們常使用的LINE，甚至是Google Drive，只要把圖片丟進去，點幾下，文字檔就可以自動產生！

以LINE來說，不管是電腦版還是手機版都具有該項功能。只要是在訊息框裡收到的圖片，點選以後，周遭會出現許多功能圖示，除了大家廣知的下載、刪除、轉分享等等‥‥

還有一個四個角落有引號的「T」圖型，這個就是「光學字源識別功能」的圖案：

四個角落有引號的「T」圖型，這個就是「光學字源識別功能」的圖案（LINE APP內截圖）

點下去系統就會自動幫你把圖片中的文字，轉換成文字檔，正確率相當的高，基本上只要稍微重新檢查與排版，就大功告成了。

▼▼▼跟著以下步驟，看看如何用LINE的內置功能，簡易幾步地將圖片變成文字▼▼▼

另外像是幾乎人人都會使用的Google Drive也有相同的功能，使用方式更為簡單。只要到自己的雲端硬碟當中，開啟圖片檔案時，點選右鍵，選擇開啟工具，以Google文件的類型開啟，開啟後的檔案會自動將圖片中的文字轉為文字檔，同樣只要稍微排版與校閱就完成了！

▼▼▼跟著以下步驟，看看如何用Google Drive的功能，將圖片變成文字▼▼▼

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