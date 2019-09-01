【職場技巧】玩手機定被手機玩？　即學14招應用秘技提高工作效率

用手機、玩手機是現代打工仔的生活一部分，但有多少人能100%明確、肯定自己在善用手機，而非被它玩呢？一天有多少時間浪費在手機上，大家心照不宣了。幸好，只要一點技巧和決心，手機能夠幫助我們完成更多事情。

回想智能手機被發明出來的時候，目的是讓人們過上更有效率、更快捷、更便利的生活。一部集電話、訊息、導航、聽音樂、地圖等等於一身的小機械應該讓人無所不能的吧？然而，惰性的生命力太過頑強，而專心又是很難栽培，我們往往更多是盯著手機神遊網絡，而非完成正事呢。

幸好，只要一點技巧、決心和想法改變，我們還是能夠利用手機更高效地完成更多事情呢。要更快地做更多事，並不等於叫人減少娛樂時間；相反，正為了無後顧之憂地玩手機，我們才需要先苦後甜呢。

以下是14種利用手機提高生產力的技巧：（按圖閱讀）

1【用手機安排時間和工作】太多事情不知怎樣安排才好？除了To do List和蕃茄工作法之外，最簡單的做法就是打開Google Calendar，任意輸入「目標」，它會自動為你安插於空白時段上。如此便能把一天時間安排整整有條。（Jealous Weekends/Unsplash）

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（資料來源：Business Insider）

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