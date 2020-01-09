【2020年12星座運勢】雙子3次水逆未算慘　事業衰運之首竟是它…

2020新的一年到來，許多人都相當關心接下來的運勢是好是壞，可以期待或是提早預防，然而有好運當然也有壞運，今年就有三個星座要特別注意。 知名星座專家小孟老師就透露，山羊座、水瓶座和雙子座小心有厄運，雖說山羊座今年運勢很旺，但福禍相依，還是要小心無妄之災和職場衰運。

▼▼一起來看看星座專家「小孟老師」的提醒（按圖放大）▼▼

+ 6 + 5 + 4

第3名：雙子座

在2020年雙子座將遇到三次水逆，在事業及金錢上會有突發狀況，記得保持冷靜，今年會接觸到重要的工作或事件，有可能賺大錢也可能花大錢，在職場上講話切記三思。

第2名：水瓶座

今年會是水瓶座充滿挫折與無力感的一年，這一年會遇到很多瓶頸，財運也不甚理想，工作可能會出一些意外導致賺不到錢，要多注意收支狀況，遇到他人糾紛切記明哲保身。

第1名：山羊座

今年是山羊座近幾年來運勢最旺的一年，不論工作運或是財運皆很旺，但也要小心福禍相依，在職場上順利遇到貴人相助，也可能遭人眼紅招來流言或暗算，切記留心小人的出沒。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】▼▼

【2020 12星座運勢】星座國師唐綺陽：雙子默默賺、人馬靠實力 3大星座今年財運強

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

2020年脫單指南！12星座會遇到的「桃花種類」曝光

12星座說謊誰最厲害？國師批第1名超沒良心…

2020上半年12星座脫單率曝光！金牛桃花旺翻 獅子遇渣哭哭

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】