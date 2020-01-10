雖說上班時講粗口或有失大體，但對性情中人來說，「爆粗」無疑是釋放工作壓力的一個方法。 外國最近有一份關於打工仔在職場講粗口的調查，不但發現了最易爆粗族群是哪些人，更同時按受訪者所提及的資料，統計出15個打工仔最常說的英文粗口。自問亦是「同道中人」的話，不妨看看是否都懂得這些粗口，增進一下腦海中的詞庫。

小編有朋友（簡稱朋友A），他入職第一日最關心的往往不是公司有沒有靚女，又或是上司和同事人品好不好、office舒不舒適之類，而是新公司的同事會否講粗口！A說，這是物以類聚，同事要夠投契才有上班動力喎。果然，過了不久，隔籬的同事便因電腦「hang機」而暴躁地大叫一聲「我X！」，遺失的電腦檔案能否修復就不得而知，但A卻因此鬆了一口氣，就如一隻小狗終跟失散多年的同伴重遇般。

無他，正如很多人一樣，A是一個不能講粗口便慘過死的人。

「講粗口又如何？很多人的說話難聽過講粗口啦！」想必不少打工仔都是抱這心態在工作時爆粗！（Shutterstock）

中層管理人員為爆粗王

英國職場諮詢機構4com曾發佈了一項有關打工仔在職場爆粗的調查，發現超過接近3成受訪者認為，公司的中層管理人員是在職場最常講粗口的族群，而這些多數為主管及直屬經理級的上司，往往就是令工作氣氛變得很差的原因。至於資歷淺的「新仔」及行政部職員（如行政助理和接待員），則緊隨企業中層之後，成為其他常爆粗人士。

據調查指，最有禮貌的打工仔是餐廳職員，只有1%的受訪者認為他會在工作時常講粗口。（Shutterstock）

八分一人不作「自我審查」

調查亦指，受訪者在職場每天平均會聽到同事講11次粗口，11%的受訪者更表示，他們每天會在工作時爆粗多達25次以上。

在工作場合爆粗，不會顯得自己沒修養或不尊重別人嗎？的確，有接近2成有禮的打工仔表示從不會在工作期間說出粗俗說話，不過亦有25%受訪者指他們很少會就爆粗方面作「自我審查」，而約八分一人士更聲稱他們就是直腸直肚的人，腦中想到甚麼就說甚麼。

15個常用英文粗口

為進一步了解打工仔職場爆粗狀況，調查亦同時排列出15個打工仔常用英文粗口。名列第一及第二的是港人熟悉的F字與S字頭的粗口，不令人意外，至於其他榜上有名的詞彙，又是你們常用的嗎？（礙於尺度所限，所有字詞都打「*」了）！

15個打工仔常講粗口（按圖放大）：

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考慮他人感受

雖然講粗口有釋放壓力的作用，但是往往說者無心，聽者有意，可能會影響同事的心情。要跟同事保持良好關係，最好還是參考以下3個建議，避免自己衝口而出。

1. 用其他字眼代替

劇集《My盛Lady》截圖

記得子華神在劇集《My盛Lady》中，教過港女用「傻的嗎」去代替粗口？聽起來是不是文雅很多，溫和很多？平日準備好幾句非粗口卻可用於發洩情緒的字詞或句子，這樣就能表達到你的感受，聽起來又不會太過粗鄙。

2. 深呼吸

講粗口很多時候都是因為很嬲。當你在公司被上司、客戶、同事甚至是電腦惹怒，很想講粗口時，嘗試深呼吸，冷靜自己，再繼續工作。

3. 離開現場

當深呼吸也不能撲熄你的怒火，你可以暫時離開，停止和對方爭吵。去洗手間洗個臉就是個可行的選擇。

說到最後

講粗口可以是真性情的表現，亦可以是一種共同語言，拉近人與人之間的距離。不過當然要視乎情況，到底是輕鬆開玩笑，還是認真地咒罵別人全家，情況會完全不同，特別是跟那些不算很熟絡的同事相處時，一句無心之失的粗口，隨時可變成關係破裂的導火線呢！

（資料來源：4com、No Swearing Dictionary）

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